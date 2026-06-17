Екатерина Куприянова стала гостем радио "КП-Самара".

Недавно губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о создании в Самарской области института уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Наш регион стал вторым в стране, где введен подобный институт. Возглавила его Екатерина Куприянова - руководитель регионального отделения Всероссийского сообщества инвалидов «Опора». На радио «КП-Самара» она рассказала, какие задачи будут стоять в рамках новой должности и какие вопросы волнуют самарских инвалидов в первую очередь.

- Наш регион буквально среди пионеров в рамках создания таких институтов. Что вы думаете о новом назначении?

- На самом деле это невероятный прорыв, на мой взгляд. Нас слышат, и, я надеюсь, диалог между людьми с инвалидностью и властью будет гораздо проще благодаря институту уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Смысл в том, чтобы работать не только точечно с обращениями, но и проводить огромную работу со всеми министерствами. Самое очевидное, когда мы говорим про людей с инвалидностью, - министерство социальной и демографической политики и министерство здравоохранения. Но если смотреть немножко шире, то во всех областях есть люди с инвалидностью.

Например, министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Есть социальное предпринимательство - социальные предприниматели, в том числе люди с инвалидностью. Есть, например, программа «Свои» для ветеранов СВО. Если говорить про министерство транспорта - это доступная среда.

Будет проведена работа методично абсолютно со всеми министерствами и органами власти. Не для того чтобы показать, что что-то не так, а чтобы найти совместные точки роста. Так как я уже давно сама человек с инвалидностью, я смотрю на это через призму своего опыта и восприятия. Надеюсь, он может помочь всем жителям нашего региона.

- Для чего нужна эта должность, почему она стала актуальной?

- У нас в регионе более 200 000 человек с инвалидностью. Это упрощение помощи им напрямую. Смысл в том, чтобы уменьшить маршрут, когда нужна помощь и адресная, и системная. Этот институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью будет помогать именно в этом.

- С чего нужно начать в первую очередь, по вашему мнению? Какие есть основные проблемы?

- Конечно же, доступная среда. Но самая главная, наверное, проблема, которую я вижу сейчас, - недостаток информированности. У нас огромный блок соцобеспечения, но не все люди с инвалидностью знают о своих правах и своих возможностях. Поэтому нужно обязательно подсвечивать эти возможности, говорить людям, что они могут получить. Например, если человек с инвалидностью получил высшее образование до того, как он стал человеком с инвалидностью, можно бесплатно получить второе высшее образование. Мне кажется, не все об этом знают. Это же великолепный шанс в жизни. И таких вариантов очень-очень много.

- С учетом всего вашего опыта, как вы считаете, какие наиболее важные аспекты пригодятся вам на новом посту? Какие уроки, выводы вы сделали?

- Обязательно нужно быть в диалоге. Зачастую проблема в том, что мы не можем выстроить диалог. Людям с инвалидностью периодически кажется, что что-то не получается, что что-то не дают. Но у органов власти нет цели что-то не дать. Наоборот, сейчас очень много программ, очень много мер поддержки. Я надеюсь стать мостиком между мерами поддержки и людьми, возможно, помогать формулировать более корректно обращения в нужные инстанции. Это упростит взаимодействие.

- О каких своих правах люди с инвалидностью зачастую не знают?

- Про санаторно-курортное лечение. Сейчас в программу реабилитации и абилитации включается социально-культурная реабилитация. И это то, о чем нужно будет говорить, о чем нужно будет подсказывать людям. Это их права и возможности.

- Как эти возможности можно реализовывать? Может быть, есть какие-то сроки?

- Нет. Если мы говорим, например, про путевки, то обращаемся в комплексный центр социальной поддержки. Если мы говорим, как получить путевку - изначально мы идем к своему терапевту в поликлинике, где нам дается специальная форма направления. То есть у всего есть определенный маршрут. Думаю, что благодаря институту уполномоченного как раз я эти маршруты пропишу, чтобы было понятно и очевидно.

- Вопросы по правам - самые частые, которые вам поступают? Или есть другие пункты, которые регулярно фигурируют в жалобах самарцев?

- В основном это, конечно, права. Это медикаментозное обеспечение, это обеспечение техническими средствами реабилитации. Это, наверное, лидеры запросов.

- Какие вопросы, с которыми к вам обращались, напротив, самые редкие?

- На данный момент из нового, что ввели, - социально-культурная помощь. Это пока редкость. Потому что не все театры, не все музеи, хотя и принимают людей с инвалидностью, не всегда понимают, как именно это взаимодействие наладить.

- Есть множество организаций, которые так или иначе помогают людям с инвалидностью. С какими из них вы уже сотрудничаете, что они ждут от вас как от уполномоченного?

- Сотрудничаем абсолютно со всеми. Действительно, организаций очень много. Из того, что мне сейчас пришло на ум, это, например, Всероссийское сообщество инвалидов - самая большая российская организация для людей с инвалидностью. Или, например, «Нефро-Лига» - для тех, у кого пересажены органы или кто на диализе.

Сообществ очень много, и очень важно, что у них есть свои внутренние сообщества. Потому что людям, когда они сталкиваются с определенной сложностью, гораздо проще потом понять и получить советы от такого же человека, который прошел какой-то определенный путь. Но очень важно, чтобы они не застывали в общении в своем сообществе. Потому что цель любого общения - дальнейшая социализация и выход из этой роли человека с инвалидностью.

- Есть другая сторона - социум, в котором могут возникать проблемы. Когда, допустим, человека не допустили до забега из-за собаки-поводыря, потому что не знали, как взаимодействовать.

- Да, нет методологии, которую тоже нужно разработать и дать как инструмент работы с людьми всех групп, всех нозологий.

- В целом люди порой не знают, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью. Как правильно это делать?

- Самое главное правило во взаимодействии с людьми с инвалидностью: если мы предлагаем помощь, то мы ее всегда именно предлагаем, а не «причиняем». А дальше, если человек с инвалидностью отказывает в этой помощи, не надо настаивать. Иногда нам кажется, что нужно придержать дверь, нужно взять под руку, помочь. Но не нужно эту помощь «причинять».

- Расскажите вашу историю.

- Я стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад. У меня ампутация на уровне бедра. Занималась в батутном центре, неудачно упала, и это все привело, к сожалению, к ампутации. Удивительно, но, наверное, моя жизнь стала гораздо активнее после этого, в ней стало больше спорта. И теперь я могу помогать людям через свой опыт. Это удивительный путь.

Очень часто мне задают вопрос, разделилась ли моя жизнь на «до» и «после». Нет, я не могу подвести эту черту. Просто жизнь стала другой, с другими возможностями. Очень важно, на мой взгляд, не скрывать инвалидность. В инвалидности нет ничего постыдного, никто в ней не виноват.

- Вы многодетная мама, у вас общественная деятельность, работа, адаптивный спорт, у вас была реабилитация. Как вы с этим справились?

- Моей опорой изначально стало сообщество инвалидов «Опора», где также были ребята с ампутациями. Это, наверное, был первый шаг. Мне подали руку и объяснили, что такое протезирование. Я увидела огромное количество удивительнейших людей, ментальность которых инвалидность не определяет совершенно.

- Что каждый из нас может сделать, чтобы Самара стала комфортной, удобной и хорошей для всех?

- Невозможно охватить абсолютно все своим взглядом. Я бы как раз хотела получать обратную связь, где есть какие-то слабые места, для того чтобы их усилить. Потому что кажется, что действительно сделано многое.

Недавно мне приходило сообщение из Тольятти. После того, как там открыли новую набережную, там не работали электроподъемники. И буквально вчера мне опять прислали сообщение, просят помочь.

- Что бы вы хотели сказать 200 000 жителей нашей области, у которых есть инвалидность, чьи права вы теперь представляете? Какое ваше главное обещание?

- Я бы хотела сказать, что они будут услышаны. И обязательно будет помощь. Помощь гораздо ближе, чем может показаться.

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