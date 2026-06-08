Дорожная техника будет двигаться в направлении улицы Мичурина. Фото: Минтранс Самарской области

В понедельник, 8 июня 2026 года, в Самаре продолжится долгожданный ремонт одной из главных магистралей города. Московское шоссе приведут в порядок от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Работы затронут участок протяженностью 7,8 км. Проводить их будут в ночное время. Рассказываем, как и сколько будут ремонтировать дорогу.

Долгожданное восстановление

С 2022 года Минтранс Самарской области судится с подрядчиком, который прежде ремонтировал Московское шоссе. Тогда чиновники хотели добиться от организации устранения колейности, возникшей через небольшой срок после обновления дороги. Ранее суд обязывал подрядчика отремонтировать участок от проспекта Кирова до АЗС, однако позже решение было оспорено. Власти надеялись, что бывший подрядчик выплатит компенсацию в рамках гарантийных обязательств.

Так как процесс сильно затянулся, Московское шоссе решили отремонтировать с привлечением другой компании. Потом было признано, что колеи не связаны с недостатком выполненных работ, подлежащему устранению в рамках гарантийных обязательств. А возникли они из-за неправильной работы светофоров.

Первый участок отремонтировали в 2025 году. Фото: Минтранс Самарской области

Основной причиной назвали отсутствие «зеленой волны», такая система работы светофоров приводит к рациональному времени цикла сигналов и исключает длинные пробки. Так как на Московском шоссе это не было предусмотрено, транспортные средства быстро набирали скорость и резко тормозили при переключении сигнала светофора. Из-за этого асфальтобетонное покрытие быстро истиралось, и на нем образовались колеи. Также роль сыграло отсутствие технического содержания системы ливневой канализации.

В 2025 году Московское шоссе отремонтировали от проспекта Кирова до выезда из города. Однако остался еще один проблемный участок. По данным регионального Минтранса, на проезжей части от улицы Мичурина до проспекта Кирова наблюдаются колейность и выбоины. На тротуарах есть разрушение плитки и асфальта. Требуют замены бортовые камни, решетки дождеприемных колодцев, а также люки смотровых колодцев.

Работы должны завершить до 1 сентября. Фото: Минтранс Самарской области

По ночам и без полного перекрытия

Ремонтом второго участка Московского шоссе займется самарский подрядчик. научно-производственная фирма «XXI Век» выиграла торги на 528 миллионов рублей. Работы будут вестись с 8 июня до 1 сентября. Они начнутся с фрезерования дорожного полотна на пересечении автомагистрали с проспектом Кирова. Дорожная техника будет двигаться в направлении улицы Мичурина.

Контракт предусматривает локальное устройство выравнивающего слоя дороги, восстановление и замену люков и решеток дождеприемных колодцев, замену плит ливневых систем, укладку верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-16 и нанесение разметки термопластиком.

Дорогу полностью перекрывать не будут. Фото: Минтранс Самарской области

Неудобства для автомобилистов решили снизить проведением ремонта ночью и ранним утром: с 21:00 до 07:00. При этом полностью перекрывать дорогу не будут. Ограничения движения предусмотрены только по тем полосам, на которых ведутся работы.

Также для оптимального распределения транспортных потоков главной магистрали Самары сейчас идет строительство дублера. Он появится на участке от ТЦ Metro до Северного переулка.

Строительство дублера уже вышло на финишную прямую. Фото: Минтранс Самарской области

Дублер Московского шоссе

Строительство дублера уже вышло на финишную прямую, сейчас на нем укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия. В Минтрансе Самарской области сообщили, что работы идут по графику. Параллельно с укладкой асфальта ведется переустройство сетей газопровода и водовода, прокладка подземных кабелей освещения. Система ливневой канализации уже полностью готова.

Недостающий участок системы дублеров Московского шоссе начали строить осенью 2025 года. Проект предусматривает создание современной двухполосной дороги для движения транспорта «из города», а также обустройство отдельных пешеходной и велосипедной зон. Завершить все работы обещают в ноябре 2026 года.

Дублер построят к ноябрю этого года. Фото: Минтранс Самарской области

Верхний слой покрытия сделают из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, это должно обеспечить износостойкость и долговечность трассы. ожидается, что новая дорога перераспределит транспортные потоки и снизит нагрузку на Московское шоссе в часы пик, а также обеспечит удобный подъезд к строящемуся жилому микрорайону на месте бывшей 94-й воинской части, где возводят дома для переселенцев из аварийного фонда и детей-сирот.

Ремонт второго участка Московского шоссе проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Когда он завершится, главная магистраль Самары будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении.

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