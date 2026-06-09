Как прошла экологическая акция «Родники Самарской области» в 2026 году

Родники – часть экосистемы и историко-культурного наследия нашей земли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дар природы

Самарская область славится уникальным природным богатством - здесь расположено более полутора тысяч естественных родников, которые сотни и тысячи лет питают землю, реки и озера. Более 460 источников оборудованы для питья и посещения, около 300 считаются святыми. О многих родниках сложены легенды, передаются из уст в уста удивительные истории, связанные с ними. Источники являются еще и частью культурного наследия нашей земли. Изучать это очень интересно!

Чтобы узнать больше о состоянии родников, привести прилегающие территории в порядок, а заодно познакомиться с историями, традициями и обычаями нашего региона, медиагруппа «Комсомольская правда» запустила масштабную экологическую акцию «Родники Самарской области». Уже десять лет в ней активно участвуют сотрудники крупных экологически ответственных предприятий губернии. Благодаря их усилиям удается не только очищать и восстанавливать природные источники, но и привлекать внимание общественности к проблеме сохранения этого ценного природного ресурса. Забота о родниках - важный шаг к сохранению культурного наследия региона и обеспечению будущих поколений чистой водой.

В предыдущие годы волонтеры акции посещали и благоустраивали источники около Новокуйбышевска, в Красноярском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Сызранском, Нефтегорском и Кинельском районах. К слову, на территории последнего - более 30 известных родников. Поэтому именно сюда волонтеры приезжают чаще всего. В 2026 году они посетили с благотворительной миссией сразу два святых источника: Серафима Саровского и родник Барский, расположенный около села Сколково.

Самобытность и единение

К слову, Кинельский район активно развивает туристическое направление: здесь немало живописных гостеприимных мест, которые неизменно привлекают путешественников, сложились и популярные маршруты.

Старт экологической акции «Родники Самарской области» был дан в самобытном селе под названием Аул Казахский. Гости познакомились с бытом и обычаями казахов, которые бережно сохраняются на протяжении двух веков, побывали в настоящей юрте, научились играть в национальные игры и насладились выступлением детского ансамбля песни и танца. Волонтеры с особым теплом отмечают местный колорит, единство и многообразие традиций многонациональной Самарской области.

Национальный танец казахов в исполнении детского коллектива подарил позитивные эмоции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- 2026 год назван президентом как Год единства народов России, и наше мероприятие как нельзя лучше отражает его суть: объединение ради благой общей цели, - отметил глава муниципального района Кинельский Самарской области Владимир Чихирев. - Безусловно, любая помощь для нас очень важна, будь то социальное партнерство, финансовая поддержка проектов района или совместные усилия, как эта акция.

Глава Кинельского района Владимир Чихирев: в единстве – сила! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Наполненные позитивом и чувством единения, волонтеры отправились в экотур на помощь родникам.

Добрые истории

На источник Серафима Саровского прибыли сотрудники администрации Кинельского района и волонтеры АО «Самаранефтегаз». Они совместно привели в порядок это красивое и энергетически заряженное место: очистили территорию от мусора и сорняков, спилили сухостой, покосили траву. А также покрасили купель и беседку возле родника, установили новые таблички с названием источника и правилами поведения на его территории.

Волонтеры трудились вместе с представителями администрации Кинельского района. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На второй родник - Барский в селе Сколково - отправились волонтеры Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и присадок, Новокуйбышевской нефтехимической компании и, конечно, «Комсомолки».

Руководитель информационного центра «Междуречье» Кинельского района Ирина Никифорова познакомила добровольцев с историей этого места. В XIX веке село называлось Тихвинское, его основал помещик Сколков. Позже имение по соседству приобрело семейство Хардиных. Потомки Сколковых-Хардиных прославились в Самаре. Среди них - адвокат, шахматист и психиатр.

Другие достопримечательности села - дом писателя Глеба Успенского, храм и мастерская известного иконописца Константина Боровкова, расположенная в здании ссудо-сберегательного товарищества. И, конечно, родник, который располагался на территории барской усадьбы, к сожалению, сгоревшей в 2010 году.

Волонтеры обновили элементы благоустройства родников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вдохновленные экскурсом в историю, волонтеры принялись за работу с особым чувством. Они очистили территорию от мусора и сорняков, спилили сухостой, покосили траву, убрали мусор. В общей сложности набралось два полных «КамАЗа».

Наконец добровольцы покрасили перила ведущей к роднику лестницы. Стало чисто и красиво! Территория, прилегающая к источнику, сияет и словно дышит свободнее.

Какая вода в источнике

Каждый год во время акции сотрудники ФБУ «Самарский ЦСМ» забирают в родниках воду на анализ, который показывает ее экологическое состояние и безопасность для употребления. В этот раз пробы воды также отправились на исследование. «Комсомолка» обязательно передаст результаты анализа в администрацию Кинельского района.

По традиции из родников взяли пробы воды для проведения анализа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам начальника испытательной лаборатории ФБУ «Самарский ЦСМ» Натальи Кварацхелия, родниковую воду обязательно нужно кипятить перед употреблением. А пока волонтеры утоляли жажду чистой водой «Дворцовая», заботливо предоставленной партнером акции.

Волонтеры утоляли жажду чистой водой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После ударного труда так приятно подкрепить силы чаем со свежей выпечкой от другого бессменного партнера акции - Самарского хлебозавода №5. Ароматные угощения восполнили потраченные калории и наполнили организм ударной дозой гормонов счастья - эндорфинов.

Свежая выпечка после ударного труда – то, что надо! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» благодарит каждого участника «Родников Самарской области» за вклад в «ЭкоРавновесие» родного края!

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