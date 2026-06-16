МЧС призывает самарцев купаться только в специально отведенных для этого местах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Появился список официальных пляжей в Самарской области в 2026 году. В него вошло 51 место отдыха у воды. Перечень представило ГУ МЧС по региону. Рассказываем, где можно купаться в Самарской области летом 2026 года.

Где можно купаться в Самарской области летом 2026: список официальных пляжей

В Самаре в 2026 году к эксплуатации допустили девять пляжей. Они расположены на 1, 2 и 4 очередях набережной Волги, в районе Загородного парка, Барбошиной поляны, спуска улицы Советской Армии. Также в списке пляжи санатория «Можайский», Красноглинского района и санатория «Волга» на 7-й Просеке.

В Тольятти будут работать пять официальных пляжей: «Западный» в Автозаводском районе, «Волна» на Комсомольском шоссе, «Волжский замок» и «Итальянский пляж» в Центральном районе, а также пляж МБОУДО «Центр Гранит» на Комсомольском шоссе.

В Новокуйбышевске этим летом можно будет безопасно отдыхать на пляжах «Сакулино 1» и «Сакулино 2», а также на пляже озера Орлово. В Сызрани – на городских пляжах №№ 1, 2 и 3. В Октябрьске к эксплуатации допустили пляж на улице Сплавной, в Чапаевске – муниципальный пляж на берегу озера Ильмень, в Жигулевске – пляж в микрорайоне Моркваши, в Кинеле – пляж в районе озера Ладное, в Отрадном – пляж ДОЛ «Остров детства».

В Кинельском, Алексеевском, Нефтегорском, Борском и Кошкинском районах для отдыха будет доступно по одному официальному пляжу, в Безенчукском, Кинель-Черкасском и Сергиевском – по два, в Волжском и Красноярском – по три, в Шигонском – четыре, в Ставропольском – пять. Полный список представлен здесь.

Правила безопасности на воде

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей купаться только в специально отведенных для этого местах. Отдых на несанкционированных пляжах может быть опасен, поскольку там не дежурят спасательные службы и зачастую нет возможности вызвать скорую помощь.

«Основная причина происшествий на водных объектах кроется в несоблюдении правил безопасного поведения и купании в местах, не предназначенных для этого», - отмечают в оперативном ведомстве.

Стихийные места отдыха также опасны тем, что там нет никакого контроля. Нередко на таких водоемах устраивают заплывы на водных мотоциклах и на других маломерных судах. При этом никаких предупреждающих буйков там нет. Из-за чего возрастает риск столкновения.

Также спасатели призывают самарцев не оставлять детей без присмотра у воды, не уплывать на надувных матрасах и кругах, а также сапбордах слишком далеко от берега. Кроме того, не стоит заходить в воду в алкогольном опьянении.

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