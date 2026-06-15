Одноклассники и Банк России объяснят психологию мошенников в проекте «Душевный разговор»

Участниками проекта стали народный артист России Алексей Маклаков и Константин Нечетов. Фото: Одноклассники.

Народная социальная сеть Одноклассники и Банк России запускают проект «Душевный разговор» – двухнедельный марафон о том, как работают психологические приемы мошенников. Проект представлен в формате доверительных бесед: без лекций и назиданий, а с живыми историями, песнями под гитару и разбором ситуаций, в которые может попасть любой человек.

Участниками проекта стали народный артист России Алексей Маклаков и Константин Нечетов – телеведущий и автор группы «Лайфхаки от Нечетова» в ОК. Вместе они исполнят пять песен историй о самых распространенных «крючках», на которые давят мошенники: страх, спешка, жадность, доверие к авторитетам и иллюзия исключительности. Каждый ролик – это короткая зарисовка из жизни, которая помогает понять, как именно включаются эмоции и почему в момент давления люди теряют бдительность.

«К сожалению, очень много людей попадают в капкан мошенников, которые действуют стремительно, запугивают своих жертв, не давая им опомниться. Новый проект c Одноклассниками, мы рассчитываем, научит людей быстро распознавать мошеннические уловки. В итоге люди сохранят свои сбережения. Для Банка России обеспечение финансовой безопасности людей – абсолютный приоритет», –– комментирует М.В. Рыклина, директор Департамента по связям с общественностью Банка России.

Кроме того, в группе «Финансовая культура» в ОК в течение проекта будут выходить текстовые посты с карточками и опросами, основанные на реальных историях пользователей. В них разберут конкретные приемы давления и популярные схемы: «срочно переведите деньги, иначе пострадают близкие», ложные бонусы и выигрыши, дипфейки, ошибочные переводы и другие сценарии.

Пользователи ОК также смогут установить тематические рамки на фото и поучаствовать в конкурсе частушек.

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