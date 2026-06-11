Шабаш в Рачейских скалах: фотограф из Сызрани занял первое место на международном конкурсе

Станислав выиграл в международной премии. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Все больше талантливых людей Самарской области получают всемирное признание. Новой звездой фотографии стал Станислав Башарин, занявший первое место в международном фотоконкурсе 35AWARDS. Фотограф рассказал «КП-Самара», что значит для него эта победа.

От небольшого купеческого города до международного признания

Станислав Башарин родом из Сызрани — небольшого купеческого города. Вот уже более 14 лет он занимается фотографией. Свой путь, как признается автор необычных снимков, начинал как все: с кадров в цветочных садах. Но сейчас сызранец работает по всей Самарской области, проводя бессонные ночи в поисках идей.

«Начинал, как и многие, с классических съемок в цветущих садах. Однако довольно быстро стало понятно, что мне хочется большего. Я начал искать собственный путь в фотографии, то, что действительно откликается внутри. Через многочисленные эксперименты, ошибки и творческие поиски постепенно сформировался мой авторский художественный стиль».

Годы проб и ошибок, уникальные фотографии, становление автора и призовые места в различных конкурсах привели Станислава к победе в международном фотоконкурсе.

Более 112 тысяч участников из 175 стран

35AWARDS — одна из крупнейших международных премий для фотографов. Она объединяет авторов более чем из 175 стран мира. В этом году Станислав боролся за победу со 112 640 фотографами.

Конкурс отличается прозрачной системой отбора. Каждая работа фотографов проходит тернистый путь многоступенчатой оценки. Особенность премии — отсутствие помощи нейросетей. Участники отправляют исходные файлы, подтверждающие подлинность снимка.

«Для меня эта победа очень личная. За одним кадром стоят бессонные ночи, постоянный поиск новых идей, стремление создавать не просто красивые изображения, а работы со смыслом, атмосферой и внутренним содержанием».

Работа Станислава в номинации «Концептуальная фотография» войдет в ежегодный каталог лучших снимков мира за 2025 год. Он выйдет уже в июле.

«Для меня это будет уже пятая публикация в данном издании. Особенно символично, что новость о победе я узнал практически в свой день рождения».

За первое место также боролись авторы из Канады, Вьетнама, Казахстана, Италии, Греции, Латвии, России и многих других стран.

Снимок на Чертовом пальце

Работа Станислава заняла первое место премии, получив особое одобрение жюри. Отдельную роль сыграло место съемки.

«Кадр был создан на Чертовом пальце — одной из самых известных и загадочных природных достопримечательностей Самарской области, расположенной в Рачейских скалах. Это место давно привлекало меня своей особой атмосферой. Многие, кто здесь бывал, отмечают необычные ощущения, которые трудно описать словами».

Работа фотографа заняла первое место. Фото: Станислав Башарин

Древние каменные образования, причудливые силуэты и тени, а также мистическая атмосфера сыграли свою роль при создании фотографии. По словам Станислава, на месте съемки все ощущалось немного иначе, будто время текло совсем по-другому. Сомнений в выборе локации не осталось.

«Интересно, что с Чертовым пальцем у меня связаны и личные мистические истории, участником которых мне довелось стать. Возможно, именно поэтому эта локация всегда вызывала у меня особый интерес и желание возвращаться сюда снова и снова».

После определения концепта и выбора локации Станислав неделю готовился к самой съемке, процесс создания снимка занял шесть часов, а его последующая обработка – два дня.

«Как это часто бывает, в процессе возникло немало неожиданных сложностей: за два дня до съемки пришлось срочно искать новых моделей, менять локацию, решать технические вопросы и подстраиваться под погодные условия. А в качестве финального аккорда я еще и заблудился в ночном лесу со всей аппаратурой».

Проект был насыщен событиями и стал важной ступенью в развитии фотографа. В сюжете снимка, по словам автора, есть несколько смысловых отсылок.

«Эта победа стала для меня не точкой назначения, а подтверждением того, что выбранный путь верен. Впереди новые идеи, новые проекты и новые творческие вызовы. А значит, самое интересное еще только начинается».

«Постановочная фотография» заняла четвертое место

Станислав и раньше участвовал в международных конкурсах. Два года назад фотограф представил свою работу в номинации «Постановочная фотография».

«Тогда я был невероятно счастлив и даже не мог представить, что однажды поднимусь на первую строчку. Эта победа стала подтверждением того, что я двигаюсь в правильном направлении, а годы труда и творческих поисков действительно имеют значение. Она вдохновляет двигаться дальше и ставить перед собой новые, еще более амбициозные цели».

Сейчас фотограф продолжает работать над идеями для следующего сезона. До его начала остается еще несколько месяцев.

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