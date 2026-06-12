Сталинки, Волга и душевные люди: известные самарцы признались в любви родному краю

Рассказываем, за что любят свою малую родину известные самарские личности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже в пятницу, 12 июня, вся страна будет отмечать День России. Самарцы — не исключение. Мы решили спросить у известных жителей региона: за что они любят свою малую родину? Что для них Самара и Самарская область? «КП-Самара» собрала ответы тех, чьи имена знают далеко за пределами региона.

Константин Титов: «Народ у нас добрый, трудолюбивый и отзывчивый»

Бывший губернатор Самарской области Константин Титов в первую очередь говорит не о местах, а о людях.

«Народ Самарской области очень добрый, трудолюбивый и отзывчивый. Самобытный. В дружбе и мире живут многие национальности — если не ошибаюсь, около 140. Вместе празднуют и православные, и исламские, и другие праздники».

Из природных красот Титов выделяет Жигули и Волгу, лесостепь и леса на севере области.

«Прекрасная природа, великолепная позиция. И воздух свежий. Так что нет вопросов — не любить Самарскую область», — заключает он.

Сергей Войтенко: «Здесь мое место силы»

Российский музыкант, композитор, автор и исполнитель Сергей Войтенко поздравил жителей Самарской области с Днем России. По его словам, малая родина — это основа жизни человека, его корни, семья и самые важные воспоминания. Артист признался, что любит Самарский край не за какие-то конкретные достижения или достопримечательности, а просто потому, что это его родная земля.

«Люблю малую родину просто так, ни за что, потому что это моя родина. Люблю возвращаться всегда в Самарский край, очень люблю здесь бывать. Здесь всегда больше солнца, больше энергии и больше радости. Здесь мое место силы», — отмечает Сергей.

Юлия Гаврилова: «Главная ценность моего края — это люди»

Участница популярного вокального шоу «Голос» Юлия Гаврилова поделилась, что Самара занимает особое место в ее сердце. Для певицы этот город связан с любовью, вдохновением и самыми светлыми воспоминаниями, ведь именно здесь начался ее творческий путь. Однако самым дорогим местом для артистки остается ее малая родина — село Кинель-Черкассы.

«Я люблю там каждый уголок. Невероятной красоты природа, родной дом культуры, где я выступала на каждом концерте. Но главная ценность моего края — это люди. Они всегда поддерживают меня, пишут теплые слова и искренне радуются моим успехам», — говорит Юлия.

Валерия Усачева: «Люблю историческую часть города и рыбалку на Волге»

Для Валерии Усачевой, победительницы шоу «Пацанки. Новые», любовь к Самаре начинается с ее неповторимой атмосферы. Особенно ее восхищает старинная часть города с уникальной архитектурой и богатой историей. Не меньшее впечатление на Валерию производит и природа Самарского края.

«Как уютно находиться в исторической части города, неспешно прогуливаться по зеленым улочкам, наблюдая за солнцем, что медленно тает за Жигулевскими горами. Радует, что можно тренироваться и играть летом на открытом воздухе прямо рядом с Волгой, а потом окунуться в нее, чтобы охладиться. Люблю природные места, куда можно прийти со своей удочкой и порыбачить», — рассказала Валерия.

Серж Морж: «Нигде так не чувствую себя хорошо, как дома»

Популярный блогер Сергей Трифонов, более известный как Серж Морж, регулярно снимает видеоролики о городской среде, стремясь привлечь внимание к проблемам Самары. Для него этот город не просто место на карте, а источник вдохновения и особой энергии. По словам Сергея, каждый раз, возвращаясь в Самару, он ощущает мощный прилив сил.

«Люблю Самару за необычных душевных жителей, за шикарную природу и колорит! Нигде так не чувствую себя хорошо, как дома! Здесь сила земли русской, Волга-матушка», — поделился Сергей.

Александр Волохов: «Самара для меня — город-курорт, здесь не работать, а отдыхать душой»

Актер Александр Волохов родился в Самаре, но сейчас много времени проводит в других городах. Тем не менее малую родину он не забывает.

«Этот край мне в первую очередь любим тем, что здесь мои родители, мама, сестра. А если говорить о городе и области — это, конечно, природа», — делится он.

Летом, когда Волохов прилетает в Самару, он часто даже не заезжает в город.

«Я уезжаю за город и нахожусь там столько, сколько позволяет свободное время».

По словам актера, по родному краю он скучает, но признается честно: больше — по маме. А Самара для него — это город-курорт в особом, ментальном смысле.

«Не туристическая составляющая, а именно отдых душой и телом. Для меня Самара действительно город-курорт».

Игорь Шадрин: «Самара — это старый город, сталинки и архитектура»

Игорь Шадрин родился в Новосибирске, но живет в Самаре уже много лет. Причем остался здесь почти случайно.

«Я ехал в Москву, случайно вышел в Самаре на длинной остановке. Посмотрел вокруг, погулял полчаса — и мне понравилось. Я решил остаться. С тех пор живу здесь очень много лет».

Любимые места Шадрина — не парадные, а камерные.

«Конечно, все говорят про набережную и Волгу. Но мне нравится старый город, то, что ближе к набережной. И сталинки. Архитектура, которая есть в Самаре, мне очень нравится».

Редакция «КП-Самара» поздравляет жителей региона с Днем России.

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