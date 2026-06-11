«99% жалоб — от двух человек»: УК «Высота» ответила на обвинения жильцов ЖК «Король Лев» в Самаре

Свою позицию управляющая компания рассказала «КП-Самара» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре УК «Высота» ответила на претензии жителей ЖК «Король Лев». Свою позицию управляющая компания рассказала «КП-Самара». В УК объяснили, почему отключили лифты, установили лебедки на фасадах и не включали горячую воду.

Лебедки вместо лифтов: почему так вышло

Редакция «КП-Самара» направила запрос в управляющую компанию «Высота», которая обслуживает ЖК «Король Лев» на Московском шоссе. В УК пояснили, что перевозка строительных материалов в пассажирских лифтах запрещена техническими нормами. В начале эксплуатации дома, когда шли массовые ремонты, лифты постоянно выходили из строя.

«Бывали случаи, когда сотрудники лифтовой компании выезжали на устранение неполадок 18 раз в течение дня», — рассказали в УК.

По словам представителей компании, тяжелые блоки грузили у одной стены лифта, что вызывало перекос кабины. Система защиты от перегруза не срабатывала, и в итоге деформировались направляющие. А поскольку лифты китайского производства, запасные части найти проблематично — они далеко не всегда есть в наличии.

Кроме того, неупакованные строительные смеси создают пылевую среду. Пыль забивает оптические датчики лифтового оборудования, и лифт постоянно уходит в ошибку.

Учитывая все это, было принято решение заключить договор с предпринимателем об установке лебедки для подъема строительных материалов и спуска мусора. По условиям договора, УК не получает никакой оплаты от работы лебедки. Оборудование подключено к электросети дома через отдельный прибор учета, электроэнергию оплачивает владелец лебедки.

Также в УК отметили, что у жильцов всегда есть возможность ручного подъема и спуска материалов.

Горячая вода: ее не было несколько месяцев

В УК подтвердили, что горячей воды действительно не было несколько месяцев. Это связано с тем, что дома оборудованы собственными крышными котельными, которые производят тепло и горячую воду.

«Постоянный подогрев воды при отсутствии ее разбора привел бы к необходимости оплачивать тепловую энергию для поддержания нормативной температуры. При незаселенном доме это означало бы лишние расходы для собственников», — пояснили в УК.

Как только в домах стали жить, горячее водоснабжение восстановили в полном объеме.

«Коммунальные ресурсы сейчас очень недешевы, и у УК нет цели умножать затраты собственников без необходимости», — добавили в компании.

Запах канализации: что произошло и кто виноват

В УК подтвердили, что инцидент со сточными водами действительно имел место. Авария произошла из-за того, что застройщик решил переделать часть трехкомнатных квартир, принадлежащих ему, в квартиры меньшей площади.

«При производстве работ сотрудники строительной компании допустили порыв трубы водоотведения, что привело к аварийной ситуации», — сообщили в УК.

Последствия ликвидировал сам застройщик. В настоящий момент система водоотведения работает в штатном режиме.

Строительный мусор: ищут ночных нарушителей

По словам представителей УК, строительный мусор по закону не относится ни к твердым бытовым отходам, ни к крупногабаритным. У него всегда есть автор — конкретный подрядчик или собственник.

«К сожалению, некоторые собственники не контролируют работу своих подрядчиков, что приводит к образованию временных куч строительного мусора или строительных материалов», — пояснили в УК.

Сотрудники УК регулярно проводят обходы, чтобы установить владельцев мусора, и оставляют предписания о вывозе. Но некоторые подрядчики выносят мусор в ночное время, что затрудняет поиск нарушителей.

Также в УК отметили, что отдельные собственники не организуют строительные туалеты для своих рабочих. Результаты этой экономии сотрудники УК регулярно обнаруживают и ликвидируют на переходных площадках в доме.

Решение о централизованном вывозе строительного мусора собственники должны принять самостоятельно. Пока такого решения нет.

Объявления на фасаде: почему их срывают

В УК пояснили, что фасад дома не предназначен для размещения объявлений. Это требование законодательства, и УК обязана за ним следить.

«На многих объявлениях указан просто QR-код и надпись: «Вступайте в группу», что в настоящее время является недопустимым форматом размещения информации», — отметили в компании.

При этом в УК напомнили, что для официальных обращений существует система ГИС ЖКХ, которая контролируется Государственной жилищной инспекцией Самарской области. Все вопросы, поступившие через нее, получают ответ в установленные сроки.

Также у УК создан чат, в котором публикуются отчеты о работе компании и информация, необходимая для собственников.

Конкурентная борьба

Отдельно в УК высказали предположение, что часть жалоб инициирована конкурентами.

«В настоящее время на данных домах активно пытается зайти на управление другая компания. По совпадению 99% заявлений в различные органы и в публичное пространство от собственников инициированы двумя людьми, являющимися также инициаторами общих собраний за выбор данной управляющей организации», — заявили в УК «Высота».

Другая УК не набрала голосов для смены управляющей компании. По мнению представителей «Высоты», речь идет о банальной конкурентной борьбе двух хозяйствующих субъектов.

«Целью заявлений данных лиц является не разумная целесообразность, а желание создать проблемы при управлении домами действующей УК, даже вопреки интересам собственников», — считают в УК «Высота».

Ранее «КП-Самара» рассказала о претензиях жильцов к управляющей компании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал