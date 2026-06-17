«Он думает, что уезжает на две недели, а не навсегда»: сына Екатерины Тарховой забрал в Израиль родной отец

Мальчик встретился с отцом после долгой разлуки.

В громкой истории убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, наконец, поставлена хотя бы одна точка. На днях решился вопрос о месте жительства сына Екатерины Тарховой, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в расправе над бабушкой и дедушкой. Маленького Маора забрал в Израиль родной отец. Об этом стало известно в эфире передачи «Малахов». Отец мальчика Влад Пасик рассказал, какие условия подготовлены для сына в новой для него стране.

Полтора года без мамы

6-летний Маор стал еще одной жертвой шокирующего убийства Виктора и Натальи Тарховых. Когда маму мальчика, внучку экс-мэра Самары Екатерину Тархову задержали по подозрению в убийстве, ребенка забрала знакомая семьи Елена Братчикова. Других вариантов не было: биологический отец живет в Израиле и на тот момент не общался с сыном. Бабушка мальчика, Людмила Тархова, сама находится в местах не столь отдаленных – отбывает срок за вымогательство.

У Елены мальчику жилось хорошо: он занимался футболом, учил английский, брал уроки плавания. Некоторые предполагали, что в дальнейшем опеку над ним оформит Людмила Тархова. Да и сама дочь экс-мэра Самары своих планов не скрывала, она действительно хотела забрать мальчика к себе. А вот Катя была категорически против – настаивала на том, чтобы Влад самостоятельно воспитывал их сына в Израиле.

Ситуация осложнялась тем, что Влад Пасик даже не был вписан в свидетельство о рождении мальчика. Летом 2025 года он подал иск в суд, чтобы установить отцовство. На время судебных разбирательств ребенок оставался под опекой Елены Братчиковой. Когда точка в этой истории была поставлена, Влад вместе со своей мамой, Ларисой Пасик, приехал в Самару, чтобы забрать мальчика в Израиль.

Встреча с отцом

Влад и Маор встретились впервые после долгой разлуки у здания департамента опеки и попечительства. Перед этим Елена Братчикова устроила мальчику прощальную прогулку. В разговоре с журналистами она не могла сдержать слез:

«Вы знаете, что он спит с любимой игрушкой – собакой Бубликом? Его папа об этом знает? Он ни разу не поинтересовался делами сына. Сейчас я рядом и в любой момент могут протянуть руку помощи. А что будет потом? Вы не представляете, что со мной происходит».

Влад Пасик перед встречей с сыном заметно нервничал. Он подошел к мальчику осторожно, без лишнего напора. В целом воссоединение семьи произошло довольно радушно: ребенок обнял и папу, и бабушку. По словам Елены Братчиковой, мальчик знал, что поедет к родному папе. Но вот о том, сколько он будет гостить в Израиле, ему не сказали.

«Он еще не знает, что уедет навсегда. Мы ему сказали, что он едет погостить к папе на две недели. Маор даже сам подсчитал, что это будет 14 дней. Мы вовсю готовимся к школе, стол новый купили. Я просто не знаю, как сказать ему, что он уезжает навсегда. Но я думаю, что Влад одарит его теплом – настолько, что он сам захочет там остаться», - рассказавала Елена Братчикова.

Семья отца ждет мальчика

Влад Пасик заверил, что в Израиле его сына ждет не менее сердечный прием. Сейчас у бывшего мужа Екатерины Тарховой другая семья – жена и двое детей 2,5 и 3,5 лет.

«Супруга знает про сына от первого брака, я никогда этого не скрывал. Само собой, знает про всю ситуацию. Она готова к приезду Маора», - рассказал Влад Пасик.

Мужчина отметил, что он со своей семьей больше не хочет иметь никакого отношения к самарской трагедии. А под конец выдал шокирующее предположение – по его мнению, Людмила Тархова может быть причастна к гибели своих родителей.

«Кому вся эта ситуация была выгодна? В этой семье всегда все крутилось вокруг денег. Катя в тюрьме, родителей нет, значит, наследство получает Людмила. Мне кажется, надо ее хорошо допросить и проверить. Когда мы жили с Катей, Людмила была причастна к воровству моих денег. Она вполне могла надоумить свою дочь на общение со Светланой Метревели».

Екатерина Тархова пока остается в СИЗО и ждет следующего судебного заседания. Арест внучке экс-мэра продлили до ноября 2026 года. Подельники Тарховой, Светлана и Дмитрий Метревели, находятся в международном розыске.