Раскрыты главные тайны убийства Тарховых: итоги первого заседания по делу внучки экс-мэра Самары

Екатерину Тархову начали судить за убийство деда и бабушки.

Суд по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стартовал 21 мая 2026 года. Ведет процесс, который обещает растянуться на месяцы, судья Самарского областного суда Ксения Мельникова. На скамье подсудимых — внучка четы 31-летняя Екатерина Тархова и 79-летняя Таисия Киселева, которая помогала ей продавать машину бабушки. Рассказываем, как прошло первое заседание по делу о жестокой расправе над бывшим градоначальником Самары. «Комсомолка» вела прямую трансляцию с него.

Дочь и мать сменили образы

Заседание должно было стартовать в 10:30. Первыми в суд прибыли журналисты — освещать громкое дело приехало много представителей СМИ. Обвиняемых привезли в суд с опозданием. Около 10:45 доставили Екатерину Тархову. Ее вели под конвоем в наручниках. Внешность молодой женщины претерпела некоторые изменения — она успела перекраситься — из русого в желтый блонд. Была спокойна, собрана.

Следом в суд доставили вторую обвиняемую — Таисию Киселеву. Она шла с бадиком. Было видно, что каждый шаг дается ей с трудом.

Мать Светланы Метревели - Таисия Киселева, которая помогала Екатерине Тарховой продавать авто бабушки. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Еще через несколько минут на заседание прибыла дочь Виктора Тархова — Людмила. Несмотря на то, что она проходит потерпевшей по делу, в суд ее доставили тоже в наручниках. Дело в том, что в 2022 году Людмилу осудили за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Наказание она отбывает в ИК-15, откуда ее и этапировали в суд. За годы, проведенные за решеткой, женщина сильно изменилась. Если раньше она носила короткую стрижку, то теперь отрастила волосы и стала собирать их в хвост.

Людмила Тархова - дочь экс-мэра Самары - проходит потерпевшей по делу. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Сегодня Людмила Тархова впервые за долгое время встретилась с дочерью. Как только женщину завели в зал, ее взгляд сразу устремился в сторону Екатерины. А вот та на мать смотреть не спешила. Однако, когда суд стал устанавливать личность Людмилы Тарховой, дочь стала смотреть на нее не отрываясь.

В чем обвиняют Екатерину Тархову

Следом прокурор зачитал обвинение Екатерины. Список преступлений, которые ей вменяют, внушительный: двойное убийство, надругательство над телами умерших, тайное хищение чужого имущества, покушение на мошенничество, мошенничество, умышленное уничтожение имущества, похищение и подделка документов.

Екатерина на суде была спокойна и собрана. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Как убивали экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену

Расследование велось больше года. То, что выяснили следователи, шокирует. Они считают, что действовала целая ОПГ, в которую входили четыре человека.

По версии следствия, организатором преступной группы выступила Светлана Метревели. С ней Екатерина Тархова познакомилась в Грузии. Ей же пожаловалась на проблемы с деньгами и поделилась обидой на деда с бабушкой — те больше не хотели ее содержать. Так, вероятно, родился план по обогащению за счет Тарховых.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что Светлана предложила своему племяннику Дмитрию вступить в преступную группу. Все из-за его физических данных — сильный и крепкий молодой мужчина. Следом они предложили вступить в ОПГ Екатерине Тарховой.

Гособвинитель рассказал, как убивали Виктора и Наталью Тарховых. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Участники ОПГ должны были подчинятся Светлане Метревели и выполнять ее указания, в том числе для совершения конкретных преступлений и иных действий в интересах группы. Принимать непосредственное участие в преступлениях с учетом полученных от Метревели указаниях о времени, месте и способе их совершения, а также участвовать в сокрытии следов преступления», - сказал на суде гособвинитель.

По версии следствия, Дмитрий привез Екатерине опасное для жизни и здоровья вещество. Отраву расфасовали в капсулы лекарств, которые принимали Тарховы для здоровья. Те ничего не заметили и под наблюдением Екатерины продолжили пить «лекарство».

Через какое-то время, как полагают следователи, Екатерина запустила в квартиру деда и бабушки Дмитрия. Он спрятался на балконе и даже ночевал там некоторое время. В один из дней Наталья Тархова вернулась с правнуком с занятий, и Дмитрий напал на нее и связал.

В тот момент Виктор был дома, однако оказать какое-либо сопротивление он не мог. Прием ядовитых капсул привел к тому, что он не мог нормально передвигаться. После этого сообщники, как полагают следователи, продолжили поить супругов отравой. Именно она и могла стать в конечном итоге причиной их смерти.

Далее, по версии следствия, Дмитрий Метревели расчленил тела. Екатерина перевезла их к себе домой, пропустила через мясорубку и смешала с гречкой. После этого она расфасовала все по пакетам и выбросила в мусорные баки.

Как установили следователи, после убийства Виктора и Натальи Тарховых сообщники похитили их имущество на сумму более 2 млн рублей: одежду, ювелирные украшения, деньги с банковских счетов и средства, которые начислялись в качестве дивидендов. Также Екатерина Тархова продала автомобиль бабушки. В этом ей, как считают следователи, помогла мать Светланы Метревели Таисия Киселева. 79-летнюю женщину обвиняют в тайном хищении чужого имущества.

Задержать удалось только двоих членов этой преступной группы. Светлана и Дмитрий Метревели сейчас находятся в розыске.

Когда гособвинитель озвучивал хронологию и подробности преступления, Екатерина имела вид отрешенный и даже как будто была утомлена происходящим. А вот ее мать Людмила не сдержала слезы.

Встрече не рады

Спустя два часа заседания был объявлен перерыв. Людмилу Тархову тут же обступили журналисты. На вопрос: хотела бы поговорить с дочерью, что-то ей сказать, она ответила категоричное «нет». Находиться рядом с Екатериной ей неприятно.

«Я думаю, Господь с ней сам разберется», - сказала Людмила и больше не стала отвечать на вопросы, сославшись на плохое самочувствие.

Дочь судя, по всему, тоже не очень обрадовалась встрече с матерью. Вопрос журналистов на эту тему она проигнорировала.

Мать и дочь долго не виделись, но радости от встречи обе не испытывали. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Хочу, чтобы им дали пожизненное»

Позже Людмила Тархова рассказала о своем отношении к семье Метревели:

«Я очень хочу, чтобы их нашел Интерпол, чтобы им дали пожизненные сроки. И чтобы к ним отнеслись по всей строгости российских законов».

Дочери Людмила такого сурового наказания не хочет. Говорит, что пусть ее судьбу решает суд. Напомним, женщинам в РФ пожизненное не дают. Максимальный срок, который может грозить Екатерине - до 25 лет лет лишения свободы.

По словам Людмилы, то, что произошло с ее семьей, она не могла представить даже в страшном сне.

Частично признала вину

После перерыва судья дала слово Екатерине Тарховой. Она полностью признала вину в убийстве деда и бабушки, в переводах денег с их банковских счетов, в продаже автомобиля и подделке документов на него, в покушении на мошенничество. Частично признала себя виновной в краже ювелирных украшений на 15 тысяч рублей, подделке доверенности и в ущербе на 7, 20 и 68 тысяч рублей. А вот вину в надругательстве над телами умерших Екатерина не признала.

Екатерина признала вину в убийстве, но в надругательстве над телами умерших - нет. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Роль Таисии Киселевой в деле об убийстве экс-мэра Самары

Следом суд пригласил гражданского истца Григория Гробера. Именно ему Екатерина Тархова при помощи Таисии Киселевой продала автомобиль Toyota RAV4 своей бабушки Натальи.

«Екатерина сказала, что бабушка в офисе, но потом предложила позвонить ей. Ответила женщина, продиктовала паспортные данные, подтвердила, что она Наталья Тархова (На тот момент в руках у Екатерины был оригинал паспорта бабушки). Предложила приехать в офис, но потом сказала: «У меня сейчас совещание, пусть Катя поднимется со всеми документами сама», - рассказал на заседании Григорий Гробер.

На суде выступил мужчина, которому Екатерина Тархова обманом продала машину бабушки. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

По словам мужчины, он передал деньги Екатерине, поехал во двор, где стояла машина, забрал ее. Покупка ему обошлась в 1,5 млн рублей. Еще 300 тысяч он потратил на косметический ремонт авто. Только потом выяснилось, что Григорий общался не Натальей Тарховой, а с Таисией Киселевой. Она выдала себя за бабушку Екатерины. Теперь мужчина хочет, чтобы ему компенсировали 1,65 млн рублей и моральный ущерб в 350 тысяч рублей.

Прокурор попросил продлить Екатерине Тарховой арест на полгода, а Таисии Киселевой — домашний арест.

«Я согласна, но разрешите мне выходить днем хотя бы на 40 минут. У меня уже ноги отказывают, я скоро ходить не смогу», - передает слова Киселевой корреспондент «КП-Самара».

Екатерина Тархова попросила изменить Киселевой меру пресечения. Позицию прокурора насчет продления своего ареста она поддержала.

В итоге суд продлил Тарховой и Киселевой меры пресечения еще на шесть месяцев - до 12 ноября 2026 года. Екатерина останется под стражей, Таисия - под домашним арестом, в прогулках ей отказано.

На 22 мая назначено второе заседание по делу. КП-Самара продолжит следить за процессом.

