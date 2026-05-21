Раскрыты главные тайны убийства Тарховых: итоги первого заседания по делу внучки экс-мэра Самары

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.
Суд по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стартовал 21 мая 2026 года. Ведет процесс, который обещает растянуться на месяцы, судья Самарского областного суда Ксения Мельникова. На скамье подсудимых — внучка четы 31-летняя Екатерина Тархова и 79-летняя Таисия Киселева, которая помогала ей продавать машину бабушки. Рассказываем, как прошло первое заседание по делу о жестокой расправе над бывшим градоначальником Самары. «Комсомолка» вела прямую трансляцию с него.
Заседание должно было стартовать в 10:30. Первыми в суд прибыли журналисты — освещать громкое дело приехало много представителей СМИ. Обвиняемых привезли в суд с опозданием. Около 10:45 доставили Екатерину Тархову. Ее вели под конвоем в наручниках. Внешность молодой женщины претерпела некоторые изменения — она успела перекраситься — из русого в желтый блонд. Была спокойна, собрана.
Следом в суд доставили вторую обвиняемую — Таисию Киселеву. Она шла с бадиком. Было видно, что каждый шаг дается ей с трудом.
Еще через несколько минут на заседание прибыла дочь Виктора Тархова — Людмила. Несмотря на то, что она проходит потерпевшей по делу, в суд ее доставили тоже в наручниках. Дело в том, что в 2022 году Людмилу осудили за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Наказание она отбывает в ИК-15, откуда ее и этапировали в суд. За годы, проведенные за решеткой, женщина сильно изменилась. Если раньше она носила короткую стрижку, то теперь отрастила волосы и стала собирать их в хвост.
Сегодня Людмила Тархова впервые за долгое время встретилась с дочерью. Как только женщину завели в зал, ее взгляд сразу устремился в сторону Екатерины. А вот та на мать смотреть не спешила. Однако, когда суд стал устанавливать личность Людмилы Тарховой, дочь стала смотреть на нее не отрываясь.
Следом прокурор зачитал обвинение Екатерины. Список преступлений, которые ей вменяют, внушительный: двойное убийство, надругательство над телами умерших, тайное хищение чужого имущества, покушение на мошенничество, мошенничество, умышленное уничтожение имущества, похищение и подделка документов.
Расследование велось больше года. То, что выяснили следователи, шокирует. Они считают, что действовала целая ОПГ, в которую входили четыре человека.
По версии следствия, организатором преступной группы выступила Светлана Метревели. С ней Екатерина Тархова познакомилась в Грузии. Ей же пожаловалась на проблемы с деньгами и поделилась обидой на деда с бабушкой — те больше не хотели ее содержать. Так, вероятно, родился план по обогащению за счет Тарховых.
Сотрудники правоохранительных органов считают, что Светлана предложила своему племяннику Дмитрию вступить в преступную группу. Все из-за его физических данных — сильный и крепкий молодой мужчина. Следом они предложили вступить в ОПГ Екатерине Тарховой.
«Участники ОПГ должны были подчинятся Светлане Метревели и выполнять ее указания, в том числе для совершения конкретных преступлений и иных действий в интересах группы. Принимать непосредственное участие в преступлениях с учетом полученных от Метревели указаниях о времени, месте и способе их совершения, а также участвовать в сокрытии следов преступления», - сказал на суде гособвинитель.
По версии следствия, Дмитрий привез Екатерине опасное для жизни и здоровья вещество. Отраву расфасовали в капсулы лекарств, которые принимали Тарховы для здоровья. Те ничего не заметили и под наблюдением Екатерины продолжили пить «лекарство».
Через какое-то время, как полагают следователи, Екатерина запустила в квартиру деда и бабушки Дмитрия. Он спрятался на балконе и даже ночевал там некоторое время. В один из дней Наталья Тархова вернулась с правнуком с занятий, и Дмитрий напал на нее и связал.
В тот момент Виктор был дома, однако оказать какое-либо сопротивление он не мог. Прием ядовитых капсул привел к тому, что он не мог нормально передвигаться. После этого сообщники, как полагают следователи, продолжили поить супругов отравой. Именно она и могла стать в конечном итоге причиной их смерти.
Далее, по версии следствия, Дмитрий Метревели расчленил тела. Екатерина перевезла их к себе домой, пропустила через мясорубку и смешала с гречкой. После этого она расфасовала все по пакетам и выбросила в мусорные баки.
Как установили следователи, после убийства Виктора и Натальи Тарховых сообщники похитили их имущество на сумму более 2 млн рублей: одежду, ювелирные украшения, деньги с банковских счетов и средства, которые начислялись в качестве дивидендов. Также Екатерина Тархова продала автомобиль бабушки. В этом ей, как считают следователи, помогла мать Светланы Метревели Таисия Киселева. 79-летнюю женщину обвиняют в тайном хищении чужого имущества.
Задержать удалось только двоих членов этой преступной группы. Светлана и Дмитрий Метревели сейчас находятся в розыске.
Когда гособвинитель озвучивал хронологию и подробности преступления, Екатерина имела вид отрешенный и даже как будто была утомлена происходящим. А вот ее мать Людмила не сдержала слезы.
Спустя два часа заседания был объявлен перерыв. Людмилу Тархову тут же обступили журналисты. На вопрос: хотела бы поговорить с дочерью, что-то ей сказать, она ответила категоричное «нет». Находиться рядом с Екатериной ей неприятно.
«Я думаю, Господь с ней сам разберется», - сказала Людмила и больше не стала отвечать на вопросы, сославшись на плохое самочувствие.
Дочь судя, по всему, тоже не очень обрадовалась встрече с матерью. Вопрос журналистов на эту тему она проигнорировала.
Позже Людмила Тархова рассказала о своем отношении к семье Метревели:
«Я очень хочу, чтобы их нашел Интерпол, чтобы им дали пожизненные сроки. И чтобы к ним отнеслись по всей строгости российских законов».
Дочери Людмила такого сурового наказания не хочет. Говорит, что пусть ее судьбу решает суд. Напомним, женщинам в РФ пожизненное не дают. Максимальный срок, который может грозить Екатерине - до 25 лет лет лишения свободы.
По словам Людмилы, то, что произошло с ее семьей, она не могла представить даже в страшном сне.
После перерыва судья дала слово Екатерине Тарховой. Она полностью признала вину в убийстве деда и бабушки, в переводах денег с их банковских счетов, в продаже автомобиля и подделке документов на него, в покушении на мошенничество. Частично признала себя виновной в краже ювелирных украшений на 15 тысяч рублей, подделке доверенности и в ущербе на 7, 20 и 68 тысяч рублей. А вот вину в надругательстве над телами умерших Екатерина не признала.
Следом суд пригласил гражданского истца Григория Гробера. Именно ему Екатерина Тархова при помощи Таисии Киселевой продала автомобиль Toyota RAV4 своей бабушки Натальи.
«Екатерина сказала, что бабушка в офисе, но потом предложила позвонить ей. Ответила женщина, продиктовала паспортные данные, подтвердила, что она Наталья Тархова (На тот момент в руках у Екатерины был оригинал паспорта бабушки). Предложила приехать в офис, но потом сказала: «У меня сейчас совещание, пусть Катя поднимется со всеми документами сама», - рассказал на заседании Григорий Гробер.
По словам мужчины, он передал деньги Екатерине, поехал во двор, где стояла машина, забрал ее. Покупка ему обошлась в 1,5 млн рублей. Еще 300 тысяч он потратил на косметический ремонт авто. Только потом выяснилось, что Григорий общался не Натальей Тарховой, а с Таисией Киселевой. Она выдала себя за бабушку Екатерины. Теперь мужчина хочет, чтобы ему компенсировали 1,65 млн рублей и моральный ущерб в 350 тысяч рублей.
Прокурор попросил продлить Екатерине Тарховой арест на полгода, а Таисии Киселевой — домашний арест.
«Я согласна, но разрешите мне выходить днем хотя бы на 40 минут. У меня уже ноги отказывают, я скоро ходить не смогу», - передает слова Киселевой корреспондент «КП-Самара».
Екатерина Тархова попросила изменить Киселевой меру пресечения. Позицию прокурора насчет продления своего ареста она поддержала.
В итоге суд продлил Тарховой и Киселевой меры пресечения еще на шесть месяцев - до 12 ноября 2026 года. Екатерина останется под стражей, Таисия - под домашним арестом, в прогулках ей отказано.
На 22 мая назначено второе заседание по делу. КП-Самара продолжит следить за процессом.
