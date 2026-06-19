«Я расплакалась, когда узнала результаты»: сызранская выпускница сдала ЕГЭ по русскому и литературе на 100 баллов

Маша мечтала стать дизайнером, но, пока готовилась к ЕГЭ, влюбилась в литературу. Фото: предоставлено «КП-Самара»

В Самарской области начали публиковать первые результаты ЕГЭ. Пятеро выпускников набрали по 200 баллов за два экзамена. Одна из них — Мария Маринина из школы № 17 Сызрани. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с выпускницей и узнала, как ей удалось добиться такого результата.

«До этого я ненавидела читать»

Экзаменационная кампания в Самарской области стартовала 1 июня, а первые результаты участники начали получать с 13 июня. По данным министра образования региона Виктора Акопьяна, на данный момент в области уже 139 стобалльных результатов. Пятеро выпускников стали двухсотбалльниками.

Маша Маринина из Сызрани сдала ЕГЭ по русскому языку и литературе на 100 баллов. Сразу по двум предметам. Это не просто удача, за этим стоят годы подготовки, поддержка близких и любовь к литературе, которая, как признается сама выпускница, появилась не сразу. Как и идея сдавать ЕГЭ на максимум.

Десятиклассникам Маша советует больше отдыхать. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Все началось в восьмом классе, когда она решила, что хочет стать дизайнером. Тогда девушка поняла: для поступления на бюджет в хороший вуз нужны высокие баллы.

«В регионах очень высокие проходные баллы на бюджет, — объясняет Маша. — А мне хотелось поступить именно на бюджет, чтобы не обременять родителей. Обучение на гуманитарных специальностях тоже дорогое».

В девятом классе она выбрала литературу для сдачи ОГЭ. Тогда же начала заниматься в онлайн-школе. И именно преподаватель изменила ее отношение к предмету.

«До этого я вообще ненавидела читать, мне это все не нравилось. Но преподаватель так интересно рассказывала, была очень милой. Именно она привила мне первую любовь к литературе и чтению».

«Я никогда не обсуждала с близкими, что хочу 100 баллов»

По словам Маши, она всегда стремилась к высокому результату, но до последнего не верила, что это возможно.

«Вокруг столько демонизации ЕГЭ, думала, что это что-то недостижимое. Близкие даже не знали, что я хочу сдать на максимум. Как-то никогда не обсуждала это с ними».

График подготовки у Маши был жестким, но продуманным. В десятом классе она поставила цель — прочитать всю литературу из кодификатора за лето. В одиннадцатом уже только писала сочинения и отрабатывала теорию.

«Я выделяла себе время каждый день понемногу. У меня никогда не было долгов. Я понимала, что литература нужна для поступления, и всегда находила для нее время».

По русскому языку Маша готовилась в основном в школе, а усиленно начала заниматься только зимой, на новогодних каникулах.

«Перед экзаменом гуляла по городу одна»

Самым сложным в подготовке, по словам Маши, был объем материала.

«Заучивать что-то мне тяжело, это совсем не мое. Но я не загонялась. Находила время и для отдыха, и для прогулок с друзьями».

Перед ЕГЭ по литературе Маша последовала совету брата: ничего не повторять в последний день, а просто пойти гулять.

«Я купила мороженое, погуляла по городу одна под музыку. Это правда помогло справиться со стрессом. Литература была первым экзаменом, и я очень переживала».

По русскому языку волнения было меньше — литература ее «воодушевила».

«Я расплакалась, когда узнала результаты»

Свои результаты Маша узнала утром. Ей написала одноклассница: «Пришли результаты на Госуслугах».

«Я начала записывать видео со своей реакцией. Расплакалась. Это была очень эмоциональная минута. Сразу позвонила маме, брату».

По литературе она надеялась на 100 баллов — и получила. По русскому рассчитывала на высокий балл, но на максимум не верила.

«Пробники я никогда не писала на 100. В сочинении всегда находили ошибки, хотя бы одну, но отнимали балл. Я не была готова к этому результату. Думала: «Как такое вообще возможно?» Это было шоком».

После получения результатов Маша выдохнула и пошла гулять с подружкой. По-настоящему праздновать будет, когда придут результаты по всем предметам. Но две сотни уже дали ей уверенность: она точно поступит.

«Теперь хочу стать филологом, а не дизайнером»

Несмотря на высокие баллы, планы Маши немного изменились. Изначально она хотела стать дизайнером, но в этом году передумала.

«Я решила связать свою жизнь с литературой. Боюсь, что, сделав рисование основной работой, быстро выгорю. Поэтому оставлю это как способ отдыха и хобби».

Сейчас Маша рассматривает вузы в Москве, Петербурге и Самаре. Планирует поступать на филологический факультет. Хотя признается: ее планы часто меняются.

«У меня из года в год все меняется. Хотелось бы работать в сфере журналистики или литературных переводов. Возможно, даже заняться репетиторством и готовить одиннадцатиклассников к ЕГЭ по литературе в онлайн-школе».

«Это не катастрофа»

Если бы Маша могла дать совет себе в начале пути, она бы сказала: «Не сдаваться».

«И не загоняться по поводу результатов на пробниках. За месяц до экзамена я получила по литературе 68 баллов и очень расстроилась. Но это не должно стать катастрофой».

Десятиклассникам Маша советует больше отдыхать.

«В десятом классе подготовиться к ЕГЭ можно и за год. Это последний год, когда можно расслабиться. В одиннадцатом уже спуску не будет. Проводите больше времени с друзьями, но по чуть-чуть начинайте готовиться».

Редакция «КП-Самара» поздравляет Марию с высокими результатами и желает удачи в выборе вуза и профессии.

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