Разбились по дороге в аквапарк: многодетная пара погибла в страшном ДТП под Сызранью

Трое сыновей остались без родителей. За жизнь младшего борются врачи. Фото: предоставлено «КП-Самара»

На 866-м километре трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе столкнулись грузовик Hongyan и легковой автомобиль Toyota Corolla. Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте. Единственный выживший — их 7-летний сын Матвей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Корреспондент «КП-Самара» разузнала подробности трагедии.

Фура выехала на встречную полосу

Трагедия случилась утром в четверг, 18 июня. По предварительным данным полиции, водитель большегруза выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в Toyota Corolla. От удара обе машины вылетели с дороги.

По предварительным данным полиции, водитель большегруза выехал на встречную полосу. Фото: соцсети

Жертвами аварии стали 48-летний водитель легковушки и его 43-летняя пассажирка. Выжил только их сын - 7-летний Матвей. Ребенка экстренно госпитализировали в Сызранскую центральную городскую больницу.

«Отец всегда был на связи, а тут телефон выключен»

Семья жила в рабочем поселке Евлашево Кузнецкого района Пензенской области. У пары трое сыновей. Их знали как благополучную многодетную семью. Отец — человек с золотыми руками. Свой дом построил с нуля. В прошлом году осенью закончил строить дом старшему сыну. Купил участок среднему. Много планов было на жизнь.

17 июня родители решили свозить младшего в аквапарк в Самару — мальчик очень хотел на море и копил деньги.

«Матвей очень хотел на море и копил деньги, но родители побоялись везти из-за ситуации в стране куда-либо, — рассказала родственница семьи «КП-Самара». — Решили перед первым классом свозить его в аквапарк. 17 июня вечером они разбили копилку, решили ехать в Самару».

Семья жила в рабочем поселке Евлашево Кузнецкого района. Фото: предоставлено «КП-Самара»

По словам женщины, собрали вещи на три дня. Планировали заехать в автосалон — посмотреть новую машину. Родственникам взяли гостинцев. Утром 18 июня они выехали из дома в 6 утра. Старший сын, которому 21 год, ехал отдельно — у него была своя машина. Встретились на заправке в селе Николаевка, постояли, пообщались и поехали дальше. Олег обогнал родителей и уехал вперед. В Тольятти остановился на заправке и начал звонить отцу — спросить, где они. Телефон папы был выключен.

«У отца никогда не бывает выключен телефон, так как много клиентов звонят, и он всегда на связи. Это был первый звоночек для нас. Начали звонить маме — она не брала трубку. Мы все звонили, никто не отвечал. Когда сын позвонил еще раз, трубку взял следователь: «Примите мои соболезнования, ваших родителей больше нет. Шансов выжить у них просто не было».

«Матвей жив, молимся за него всей областью»

Сейчас младший сын Матвей в реанимации Сызранской ЦГРБ. Состояние тяжелое, врачи борются за его жизнь.

В школах и детских садах Кузнецкого района уже объявлен сбор средств для семьи: «Матвей жив, молимся за него всей областью».

Если вы хотите помочь семье:

· 8-999-611-88-25 — Олег О. (сын погибших)

· 8-999-611-80-25 — Алена О. (сноха погибших, жена Олега)

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибших. Желаем Матвею скорейшего выздоровления!