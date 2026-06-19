«Закатывались глаза, губы посинели»: в Кинеле на двухлетнего мальчика рухнула калитка на детской площадке

Следственный комитет уже взялся за ситуацию. Фото: предоставлено «КП-Самара»

В июне в поселке Елшняги города Кинеля на детской площадке на двухлетнего мальчика упала железная калитка. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. Со слов родителей, калитка была сорвана с петель и держалась на добром слове. Администрация города утверждает, что конструкция не является муниципальной и была установлена жителями самостоятельно. Следственный комитет завел уголовное дело. Подробнее — в материиале «КП-Самара».

«Детские площадки — убийцы!»

Во вторник, 16 июня, в поселке Елшняги города Кинеля произошел несчастный случай. Двухлетний мальчик гулял на детской площадке вместе с семьей. В какой-то момент ребенок взялся за калитку — и та рухнула на него.

«Детские площадки — убийцы! — написала мама мальчика Анастасия в соцсетях. — Площадка огорожена железным забором и тяжелой железной калиткой. Как потом выяснилось, она была сорвана с петель, висела на одной. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации».

Калитку, которая рухнула на мальчика, демонтировали на следующий день после трагедии. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Мать малыша рассказала «КП-Самара», как все произошло.

«Мой муж Роман увидел, что сын лежит придавленный калиткой. Подбежал он, подбежала я. Поднял калитку. Рому я подняла — он был в коматозном состоянии, — рассказывает Анастасия. — Пока ехали до ЦРБ, закатывал глаза, губы посинели. Врачи сказали: возможно сотрясение, поезжайте в больницу им. Середавина в Самаре».

В больнице мальчика обследовали, сделали КТ головного мозга, рентген. После этого отправили в реанимацию.

«Нам все врачи показали снимки. Состояние тяжелое. Остается только молиться и надеяться на лучшее. Операцию провели, все хорошо. Врачи сказали, что хорошо, что успели приехать», — говорит мама.

«Зачем делать такую тяжелую конструкцию?»

Отец мальчика рассказал, что они с женой были на площадке и смотрели за детьми:

«Ребенок только взялся за калитку, и она упала на него. Не надо говорить, что они были без присмотра. Только на секунду отвернулись — это было быстро. Никто не предупредил, что калитка в аварийном состоянии. Зачем делать такую тяжелую конструкцию? Если бы хорошо приварили, ничего бы не было».

Двухлетний мальчик, со слов матери, находится в реанимации. Его прооперировали. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Он призывает родителей быть внимательнее:

«Смотрите на площадку перед тем, как пускать детей. Я убедился на своем опыте. Даже то, что должно радовать и веселить детей, может причинить им вред».

«Камеры отключили, калитку сняли»

В соцсетях пользователи возмущены произошедшим. Многие отмечают, что калитка была в аварийном состоянии давно:

«Я неоднократно видел, что на этих воротах по несколько подростков катаются».

«Калитка висела на добром слове. Калитку и забор сняли на следующий день и положили на детскую площадку. Камеры все отключили. Слава Богу, малыш жив. А ведь могло все закончиться очень печально».

«Калитка не муниципальная»: ответ администрации

Ситуацию прокомментировали в администрации Кинеля. По данным мэрии, площадка была введена в эксплуатацию с соблюдением всех процедур, оборудование имеет сертификаты. Техобслуживание проводит специализированная организация. Однако калитка, по словам чиновников, не является муниципальным имуществом:

«Ворота, расположенные рядом с площадкой, были установлены самостоятельно жителями без каких-либо согласований. Ранее предпринимались попытки убрать это сооружение, однако по обращениям местных жителей работы приостанавливались. В настоящее время конструкция демонтирована».

В администрации также отметили, что на площадке есть информационный щит, напоминающий, что детям младше семи лет желательно находиться под присмотром взрослых. При этом чиновники утверждают, что в момент происшествия ребенок находился на площадке один. Родители мальчика с этой версией категорически не согласны. Они настаивают, что находились рядом и видели, как все произошло.

СК завел уголовное дело

По поручению руководителя СУ СК по Самарской области Павла Олейника заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации министерства здравоохранения региона, ребенок доставлен в областную больницу, специалисты оказывают всю необходимую помощь. Малыш чувствует себя удовлетворительно.

Редакция «КП-Самара» продолжит следить за ситуацией.