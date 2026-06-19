Под Самарой на 2-летнего малыша упала калитка на детской площадке

Следователи разбираются во всех обстоятельствах инцидента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кинеле произошло ЧП на детской площадке в поселке Елшняги. Там на детской площадке на 2-летнего ребенка упала калитка. Об этом сообщает СК Самарской области. Как стало известно «КП-Самара», пострадал маленький мальчик.

«Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», – уточнила пресс-служба ведомства.

По этому факту завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи разбираются во всех обстоятельствах инцидента.

Ранее в Самарской области на 9-летнюю школьницу упал памятник, она получила серьезные травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал