Из «Ткани» в «НИКАК»: в Самаре спасли советскую вывеску и превратили ее в арт-объект

Вывеска «Ткани». Почти 60 лет она висела на фасаде дома. Демонтирована, спасена, переосмыслена. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В конце мая самарцы заметили пропажу: с угла проспекта Карла Маркса и улицы Революционной исчезла советская вывеска «Ткани». Конструкцию, которая висела на фасаде с 1968 года, демонтировали и сдали в металлолом. Но волонтеры успели выкупить ее буквально в последний момент. Фрагменты вывески стали частью арт-объекта «Артикуляция знака» — правда, временного. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с автором проекта Павлом Савельевым и узнала, как родилась идея, что будет с вывеской дальше и можно ли спасти другие советские знаки.

Момент демонтажа заметила жительница

Рекламная конструкция «Ткани» висела на доме по проспекту Карла Маркса, 181 (на углу с улицей Революционной) почти 60 лет. Магазин работал с постройки здания в 1968 году. Ранее «КП-Самара» писала, что момент демонтажа заметила жительница города — сняла на видео, выложила в соцсети. Новость дошла до организации «Надо сохранить». А уже на следующий день один из активистов по имени Павел объехал все металлоприемки, нашел эту вывеску и выкупил ее.

«Минус еще один подлинный объект изъят из среды, — добавляют авторы проекта. — Но теперь вывеска будет у хорошего человека, а не превратится в металлолом».

Авторы проекта «Надо сохранить» поделились и личными воспоминаниями:

«Мы часто заходили с бабушкой в этот магазин в детстве. Она всю жизнь что-то шила и жила как раз неподалеку. Да, вывеска была не величайшей изящности, неоновых светящихся трубок в ней не предполагалось. Но даже такая простая вывеска намного красивее, чем современная».

«Хороший был магазин»

Новость вызвала бурную реакцию. Многие пользователи ностальгируют:

«Раньше жили на этом перекрестке, и я всегда заходила в магазин «Ткани». Очень много было выбора, и там же можно было сделать индивидуальную выкройку. Хороший был магазин».

«Я там ткань на выпускной покупала, и там же раскроили. Сестра сшила мне платье. Время быстротечно».

«По старой памяти, если нужно сориентироваться в том районе, указываем — магазин «Ткани».

Другие восхищаются качеством:

«В СССР все делали на века. Уже 35 лет нет СССР, а вывеска как новая. Подкрасить — и еще 50 лет продержится».

Некоторые жалеют, что табличку не отреставрировали:

«Почему нельзя было отреставрировать, укрепить и оставить?»

Хозяйка магазина Ирина объяснила: магазин не закрылся, просто перешел в онлайн-формат и формат склада. А вывеску сняли по требованию соседей.

«Соседи справедливо обеспокоились ее безопасностью — за столько лет конструкция могла стать небезопасной. Отдельное спасибо управляющей компании за то, что отреагировали и убрали вывеску», — написала Ирина и призналась: когда увидела, что вывески нет, не сдержала эмоций и расплакалась.

Как вывеска стала арт-объектом

18 июня на территории рекламно-производственной компании на улице Ново-Урицкая, 44 в рамках квартирной триеннале от галереи «Виктория» состоялся показ инсталляции «Артикуляция знака», созданной из фрагментов спасенной вывески «ТКАНИ». Инсталляция была временной. Сейчас вывеска снова на хранении. Автор проекта — Павел Савельев, который выкупил конструкцию на пункте приема металла.

«Это мастерская, где мы изучаем символы, знаки и вывески»

Павел рассказывает: идея «Артикуляции знака» родилась не спонтанно. Проект был задуман давно.

«На самом деле проект «Артикуляция знака» давно разработан, он лежит и ждет своего часа. Это мастерская для художников, в которой мы изучаем символы, знаки, вывески и все, что связано с городской средой. Это способ города разговаривать с жителями — и способ нести память. Старые знаки, символы — они хранят память. А «Артикуляция знака» — это попытка эту память озвучить, сделать ее видимой», — объясняет Павел.

Он признается: вывеска «Ткани» — его первый самостоятельный спасенный объект. До этого он участвовал в реставрации вывески «Библиотека» вместе с проектом «Надо сохранить».

«Я в начале пути. По сути, это первый объект, который я смог сохранить самостоятельно».

«Самара теряет объекты, потому что они никому не нужны»

Павел говорит, что проблема исчезновения старых вывесок — системная. Город теряет их каждый год, но не потому, что кто-то намеренно их уничтожает, а потому что они просто никому не нужны.

«Самара теряет эти объекты просто потому, что они никому не нужны. Они скорее мешают, чем представляют для кого-то ценность. Но мы сейчас начинаем диалог с администрацией, и пока все выглядит достаточно перспективно. Нас слышат, нас понимают. Но законодательно это пока сложно применить».

Сейчас, по словам Павла, обсуждается идея включить информацию о старых вывесках в дизайн-код города, который планируют принять в этом году. А если вывеску невозможно сохранить на месте, есть другой вариант.

«Мы устно договорились с администрацией, что, возможно, организуем в каком-то парке Самары музейную площадку, где эти вывески будут храниться как экспонаты. Но это должно быть органично вписано в пространство. Надо работать и с архитекторами, и с проектировщиками, чтобы вывески не уничтожить уже в этой среде. Вопросов много, но мы потихоньку начинаем двигаться».

«Вывеска «Ткани» будет храниться у меня на складе»

Вывеске «Ткани» планируют подарить вторую жизнь.

«Пока вывеска будет храниться у меня на складе. В дальнейшем, скорее всего, мы ее отреставрируем и разместим в парке вместе с другими вывесками, которые не удалось сохранить на своих исторических местах».

Павел надеется, что вместе с администрацией и проектом «Надо сохранить» удастся сохранить как можно больше старых вывесок. Но путь этот небыстрый.

«Сейчас мы находим понимание и среди жителей, и среди администрации. Перспективы выглядят оптимистично. Но, конечно, этим нужно заниматься, а все люди занятые. Будем двигаться по мере возможности».