Манипулировала внуком экс-мэра Самары и покупала авиабилеты для подельников: итоги четвертого заседания суда над Екатериной Тарховой

Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре завершилось четвертое заседание по делу об убийстве четы Тарховых. Громкая история обрастает новыми подробностями с каждым днем. Свидетели рассказали, что Катя била Наталью Тархову и манипулировала бабушкой и дедушкой при помощи своего сына, а Людмила хотела лишить свою дочь родительских прав. Кроме того, соседка призналась, что лично покупала билеты подельнику Екатерины Тарховой, Дмитрию Метревели. Итоги четвертого заседания – в материале «КП-Самара».
Водитель Тарховых рассказал, что в семье царили очень непростые отношения. Однажды он стал свидетелем жуткой картины: Катя набросилась на Наталью Тархову, схватила бабушку за одежду и начала ее трясти. Мужчина кое-как разнял женщин и попытался вразумить Катю, но та в ответ обозвала его нищебродом. Тархова также написала заявление на водителя – якобы он нанес ей травмы, когда разнимал с бабушкой. Однако дальше дело не пошло: мужчина приехал в полицию, объяснил ситуацию. Катя побои не сняла. В результате водителя отпустили.
В день потасовки с внучкой Наталью Тархову видела сотрудница аптеки, которая находится рядом с домом. Пенсионерка плакала, говорила, что Катя «трясла ее, как грушу». Наталья заявила, что не хочет идти домой. В дело вмешался Виктор Тархов – дедушка запретил Кате приходить к ним в квартиру.
А дальше начались манипуляции, в которых оказался замешан маленький Маор. Екатерина приводила сына к бабушке и дедушке, оставляла его на площадке у закрытой двери и уходила. Надо сказать, что мальчик был очень привязан к чете Тарховых. Он постоянно гулял с бабушкой в парках, они катались на катере, часто проводили время вместе. Крестная Маора, Елена Братчикова, рассказала душещипательную историю:
«Мы ездили с Маором на кладбище к моим родителям. Сидя в машине он сказал: «Мои бабушка и дедушка тоже умерли. Я это знаю, чувствую». И заплакал».
Сама Елена Братчикова тоже не могла сдержать слез на суде. Она очень переживает из-за отъезда Маора, к которому сильно привязалась за полтора года. В эфире федерального канала отец мальчика Влад Пасик заявил, что не будет препятствовать его общению с Еленой. Но планы, судя по всему, поменялись.
Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
«Первое время нам давали общаться, мы созванивались. Мне тяжело, я привыкла к этому ребенку. Но сейчас Пасик запретил мне звонить», - со слезами рассказала Елена.
Катя слушала рассказы о сыне с трудом. Она постоянно ерзала, нервничала, в глазах были заметны слезы.
Елена Братчикова выдвинула интересное предположение: Катя стала совсем другой после жизни в Израиле. По ее словам, раньше у них с Людмилой были прекрасные отношения:
«Людмила относилась к дочери с теплом и любовью. Катя всегда бегала к маме, если возникали проблемы с мальчиками».
Ситуация изменилась после возвращения Кати из Израиля, где она жила с мужем Владом Пасиком. Супруги разошлись, Тархова забрала сына и уехала в Самару, жила с бабушкой и дедушкой. Елена утверждает: она не может понять, что именно переменилось в Кате, но она стала более эмоциональной.
Отношения были разрушены как с мамой, так и со старшими Тарховыми. Катя ругалась с бабушкой, однажды даже специально поцарапала машину. А Людмила вовсе хотела лишить дочь родительских прав, но так и не довела дело до конца. Она также была и остается против того, чтобы ее внук жил с отцом в Израиле.
«Я писала судье возражения. Так и написала: «Вы готовы взять на себя ответственность за жизнь и судьбу ребенка? Вы знаете, кому вы отдаете моего внука? Никто не отреагировал. Теперь я не знаю, что мне делать», - сказала Людмила журналистам.
Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
На вопрос о дальнейшем общении с дочерью ответила лаконично: «Все выводы я буду делать после окончания судебного процесса». На первом суде Людмила говорила, что даже не может находиться в одном помещении с Катей. Видимо, теперь немного смягчилась.
Последним на сегодня свидетелем стала соседка Кати. Они познакомились на детской площадке во дворе на улице Самарской, где Тархова снимала квартиру. Женщины тесно общались: в сентябре 2024 года Катя звала соседку с ребенком на день рождения Маора, позже просила заказать для нее товары с маркетплейсов.
«Давала наличные на закупки, на сад, на ногти, на няню, на развивашки. Говорила, что работает, но где - не уточняла», - пояснила соседка.
Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
По просьбе Кати соседка покупала авиабилеты для Дмитрия Метревели и Таисии Киселевой. Тархова сказала, что у нее нет возможности, сославшись на проблемы с интернетом. Билеты покупались в разное время: в конце декабря 2024 - начале января 2025. Направление – Москва, Самара. 14 декабря 2024 года был куплен билет на имя Дмитрия Метревели, рейс «Москва - Ереван». 31 декабря – на имя Таисии Киселевой. Мать Светланы Метревели, которая сейчас тоже находится под судом за продажу машины Натальи Тарховой, летала из Самары в Тбилиси.
На банковскую карту соседки также поступали переводы от Натальи Тарховой. В октябре 2024 года соседка вовсе отдала свою карту Кате – та сказала, что у нее арестованы счета. 16 января 2025 года Тархова перевела Таисии Киселевой 35 тысяч рублей.
Следующее судебное заседание по делу состоится 30 июня. Ожидается, что на нем выступят родственники Дмитрия и Светланы Метревели. Оба подельника Тарховой сейчас находятся в международном розыске.