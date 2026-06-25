Манипулировала внуком экс-мэра Самары и покупала авиабилеты для подельников: итоги четвертого заседания суда над Екатериной Тарховой

К концу заседания Катя выглядела уставшей. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завершилось четвертое заседание по делу об убийстве четы Тарховых. Громкая история обрастает новыми подробностями с каждым днем. Свидетели рассказали, что Катя била Наталью Тархову и манипулировала бабушкой и дедушкой при помощи своего сына, а Людмила хотела лишить свою дочь родительских прав. Кроме того, соседка призналась, что лично покупала билеты подельнику Екатерины Тарховой, Дмитрию Метревели. Итоги четвертого заседания – в материале «КП-Самара».

Виктор Тархов не пускал внучку в дом

Водитель Тарховых рассказал, что в семье царили очень непростые отношения. Однажды он стал свидетелем жуткой картины: Катя набросилась на Наталью Тархову, схватила бабушку за одежду и начала ее трясти. Мужчина кое-как разнял женщин и попытался вразумить Катю, но та в ответ обозвала его нищебродом. Тархова также написала заявление на водителя – якобы он нанес ей травмы, когда разнимал с бабушкой. Однако дальше дело не пошло: мужчина приехал в полицию, объяснил ситуацию. Катя побои не сняла. В результате водителя отпустили.

В день потасовки с внучкой Наталью Тархову видела сотрудница аптеки, которая находится рядом с домом. Пенсионерка плакала, говорила, что Катя «трясла ее, как грушу». Наталья заявила, что не хочет идти домой. В дело вмешался Виктор Тархов – дедушка запретил Кате приходить к ним в квартиру.

А дальше начались манипуляции, в которых оказался замешан маленький Маор. Екатерина приводила сына к бабушке и дедушке, оставляла его на площадке у закрытой двери и уходила. Надо сказать, что мальчик был очень привязан к чете Тарховых. Он постоянно гулял с бабушкой в парках, они катались на катере, часто проводили время вместе. Крестная Маора, Елена Братчикова, рассказала душещипательную историю:

«Мы ездили с Маором на кладбище к моим родителям. Сидя в машине он сказал: «Мои бабушка и дедушка тоже умерли. Я это знаю, чувствую». И заплакал».

Сама Елена Братчикова тоже не могла сдержать слез на суде. Она очень переживает из-за отъезда Маора, к которому сильно привязалась за полтора года. В эфире федерального канала отец мальчика Влад Пасик заявил, что не будет препятствовать его общению с Еленой. Но планы, судя по всему, поменялись.

Елена Братчикова плакала, говоря о сыне Кати. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Первое время нам давали общаться, мы созванивались. Мне тяжело, я привыкла к этому ребенку. Но сейчас Пасик запретил мне звонить», - со слезами рассказала Елена.

Катя слушала рассказы о сыне с трудом. Она постоянно ерзала, нервничала, в глазах были заметны слезы.

Катю «испортил» Израиль

Елена Братчикова выдвинула интересное предположение: Катя стала совсем другой после жизни в Израиле. По ее словам, раньше у них с Людмилой были прекрасные отношения:

«Людмила относилась к дочери с теплом и любовью. Катя всегда бегала к маме, если возникали проблемы с мальчиками».

Ситуация изменилась после возвращения Кати из Израиля, где она жила с мужем Владом Пасиком. Супруги разошлись, Тархова забрала сына и уехала в Самару, жила с бабушкой и дедушкой. Елена утверждает: она не может понять, что именно переменилось в Кате, но она стала более эмоциональной.

Отношения были разрушены как с мамой, так и со старшими Тарховыми. Катя ругалась с бабушкой, однажды даже специально поцарапала машину. А Людмила вовсе хотела лишить дочь родительских прав, но так и не довела дело до конца. Она также была и остается против того, чтобы ее внук жил с отцом в Израиле.

«Я писала судье возражения. Так и написала: «Вы готовы взять на себя ответственность за жизнь и судьбу ребенка? Вы знаете, кому вы отдаете моего внука? Никто не отреагировал. Теперь я не знаю, что мне делать», - сказала Людмила журналистам.

Таисия Киселева и Людмила Тархова внимательно слушали свидетелей. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

На вопрос о дальнейшем общении с дочерью ответила лаконично: «Все выводы я буду делать после окончания судебного процесса». На первом суде Людмила говорила, что даже не может находиться в одном помещении с Катей. Видимо, теперь немного смягчилась.

Авиабилеты Дмитрию Метревели покупала соседка

Последним на сегодня свидетелем стала соседка Кати. Они познакомились на детской площадке во дворе на улице Самарской, где Тархова снимала квартиру. Женщины тесно общались: в сентябре 2024 года Катя звала соседку с ребенком на день рождения Маора, позже просила заказать для нее товары с маркетплейсов.

«Давала наличные на закупки, на сад, на ногти, на няню, на развивашки. Говорила, что работает, но где - не уточняла», - пояснила соседка.

Катя была в близких отношениях с соседкой. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

По просьбе Кати соседка покупала авиабилеты для Дмитрия Метревели и Таисии Киселевой. Тархова сказала, что у нее нет возможности, сославшись на проблемы с интернетом. Билеты покупались в разное время: в конце декабря 2024 - начале января 2025. Направление – Москва, Самара. 14 декабря 2024 года был куплен билет на имя Дмитрия Метревели, рейс «Москва - Ереван». 31 декабря – на имя Таисии Киселевой. Мать Светланы Метревели, которая сейчас тоже находится под судом за продажу машины Натальи Тарховой, летала из Самары в Тбилиси.

На банковскую карту соседки также поступали переводы от Натальи Тарховой. В октябре 2024 года соседка вовсе отдала свою карту Кате – та сказала, что у нее арестованы счета. 16 января 2025 года Тархова перевела Таисии Киселевой 35 тысяч рублей.

Следующее судебное заседание по делу состоится 30 июня. Ожидается, что на нем выступят родственники Дмитрия и Светланы Метревели. Оба подельника Тарховой сейчас находятся в международном розыске.