Катя дралась с бабушкой, а Людмила пыталась лишить дочь родительских прав: свидетели рассказали об отношениях в семье убитого экс-мэра Самары Тархова

Идет четвертое заседание по убийству Тарховых. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский областной суд проводит четвертое заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Заслушаны показания двух свидетелей: водителя Тарховых и крестной маленького Маора Елены Братчиковой. Они рассказали о непростых отношениях в семье Тарховых. Оказывается, Катя поднимала руку на бабушку, а Людмила пыталась лишить свою дочь родительских прав. Подробнее — в материале «КП-Самара».

«Схватила за одежду и начала трясти»

Водитель Тарховых проработал в семье экс-мэра Самары несколько лет. Был знаком со всеми членами семьи: подвозил Людмилу, Катю возил в детсад за сыном. Мужчина нередко бывал в квартире Тарховых, заносил продукты, помогал по хозяйству. Поэтому напряженные отношения, царившие в семье, не заметить не мог.

«У Людмилы с Катей были натянутые отношения, это чувствовалось по их разговорам. Один раз по просьбе Людмилы искал ее дочь. Нашел в питейном заведении – то ли кафе, то ли бар, не помню точно».

Водитель сообщил, что отношения между Людмилой и ее дочерью были непростыми. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Наталья Тархова жаловалась, что внучка не работает и постоянно требует денег. Конфликтные ситуации возникали постоянно, доходило до рукоприкладства. Как-то раз Катя набросилась на Наталью во дворе дома Тарховых. Внучка схватила бабушку за одежду и начала трясти. Пенсионерка упала.

«Я в этот момент был в машине. Вышел, оттащил Наталью в сторону, однако она в ответ начала говорить гадкие вещи. Причины конфликта не знаю, инцидент был очень неприятным, поскольку Наталья была уже в возрасте».

Мужчина пытался вразумить Катю: «Как ты себя ведешь? Тебе бабушка все дает, поработала бы хоть!». В ответ, по его словам, та обозвала его нищебродом, а после вовсе написала заявление за телесные повреждения. Якобы водитель причинил их, когда разнимал Катю и Наталью. Мужчину даже вызвали в полицию, но он объяснил ситуацию, да и сама Катя побои так и не сняла. Его отпустили.

Интересна реакция Кати на слова свидетеля: когда он рассказывал о конфликте, женщина ухмылялась, мотала головой и поднимала брови.

«После Израиля Катю словно подменили»

Второй в суде выступила Елена Братчикова – подруга Людмилы Тарховой и крестная Маора, сына Кати. Ее слова противоречили показаниям водителя: женщина утверждает, что между Людмилой и Катей всегда были очень близкие, теплые отношения. Но только до Израиля – оттуда, по словам Елены, Катя вернулась другим человеком.

«Когда вернулась, она стала более эмоциональной. Отношения между Людмилой и Катей после Израиля стали не очень хорошими, начались скандалы и ссоры, хотя свидетельницей всех конфликтов я не была».

В Израиль за Катей ездила Елена, ее об этом попросили Людмила и Наталья. Младшая Тархова на тот момент уже жила в гостинице – съехала от мужа, поскольку Влад Пасик, по словам Елены, ударил Катю.

После возвращения в Самару все складывалось неплохо. Катя вместе с сыном поселилась у бабушки и дедушки, позднее ей сняли квартиру. Содержали женщину Людмила и Наталья. Все были рады приезду внука и дочери, но потом начались скандалы.

«Людмила якобы взяла деньги у Влада Пасика, один миллион евро. Катя просила Наталью вернуть этот долг матери. Потом Людмилу посадили, Катю обеспечивали дед и бабушка, но денег ей не хватало. В результате отношения между Катей, Виктором и Натальей испортились. Катя тогда поцарапала стекло на машине умышленно, Наталья звонила мне и просила помощи».

С маленьким Маором периодически сидела няня, иногда его привозили к Елене. Однажды Катя попросила Братчикову посидеть с сыном пару часов, и пропала на две недели.

«Он остался на ночь. Я позвонила Кате, она сказала, что уехала в Москву. В итоге он пробыл у меня около двух недель».

Отношения Елены и Кати тоже изредка становились напряженными. Как-то раз у них вспыхнул скандал, потому что Катя продала ноутбук стоимостью 100 тысяч рублей, который Маору подарила крестная. Причина продажи проста – ей не хватало денег, даже несмотря на финансовую поддержку со стороны дедушки.

«Мои бабушка и дедушка тоже умерли»

Арест матери не прошел для психики Маора незаметно. По словам Елены Братчиковой, он видел, как Кате надевают наручники, был в шоке.

«Мы долго занимались с психологом, он говорил, что тревожить ребенка не нужно. При этом посоветовал рассказать Маору правду до школы. Мы ездили на свидания к маме, он очень ждал. Ездили на кладбище к моим родителям. Сидя в машине он сказал: «Мои бабушка и дедушка тоже умерли». И заплакал. Он сказал, что знает это, чувствует».

Елена Братчикова не могла сдержать слезы. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Когда речь зашла о ребенке, Катя не могла найти себе места: дергала руками, переминалась. Елена утверждает: между матерью и сыном глубокая связь, они очень друг друга любят. А вот Людмила Тархова, видимо, придерживается иного мнения. На суде стало известно, что она хотела лишить Катю родительских прав.

Сейчас Маор находится в Израиле, куда его увез родной отец. Расставание было тяжелым. До этого мальчик полтора года жил с Еленой Братчиковой и, уезжая, думал, что вернется к крестной спустя две недели.

«Первое время нам давали общаться, мы созванивались. Мне тяжело, я привыкла к этому ребенку. Но сейчас Пасик запретил мне звонить», - со слезами на глазах рассказала Елена.

Судебное заседание еще продолжается, на нем работает корреспондент «КП-Самара».

Впереди – новые свидетели и новые подробности громкого убийства.