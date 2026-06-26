«60% ягоды потеряли из-за затяжных дождей»: как летние ливни могут сказаться на урожае в Самарской области в 2026 году

Особенно сильно погодные условия этим летом ударили в Самарской области по ягодным культурам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением календарного лета жители Самарской области надеялись на теплые солнечные дни, однако погода распорядилась иначе. Лето-2026 больше напоминает затяжную осень, регион почти не покидают дожди, а в некоторых районах осадков выпало столько, что небольшие реки и пруды вышли из берегов, подтопив приусадебные участки и огороды. Дачники с тревогой наблюдают за грядками, опасаясь, что избыток влаги, а местами и прошедший град, могут оставить их без урожая. Насколько серьезны последствия аномальной погоды для садов и огородов, какие культуры пострадали сильнее всего и стоит ли рассчитывать на хороший урожай в этом году, «КП-Самара» рассказали доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного педагогического университета Валентина Ильина и заслуженный агроном Самарской области Елена Кардаполова.

Посевы могут погибнуть

Вода имеет важное значение для природы и жизни человека. По характеру климата Самарская область является засушливым регионом. Однако метеоусловия каждого года и каждого месяца всегда разные. Несмотря на засушливый климат, степной и лесостепной характер территории, бывают случаи, когда обильные осадки вызывают различные чрезвычайные ситуации. Об этом рассказала биолог Валентина Ильина:

«Затяжные или кратковременные, но обильные дождевые осадки пополняют наши водоемы. Особенно это важно для озер и прудов, где пополнение происходит только во время дождей и весной после таяния снега. Реки также становятся более полноводными. Постепенное пополнение водой не грозит опасными последствиями. А вот летние ливни часто вызывают переполнение водоемов, когда уровень воды и течение резко повышаются. В этом случае разлив воды и длительность затопления повлияют на растительный покров, почвы, животный мир и сельскохозяйственные растения».

По словам биолога, для почв избыток воды грозит последующим засолением, смывом верхнего плодородного слоя, ростом оврагов. Растения вымокают и погибают от недостатка кислорода, разрушения корневой системы, механических повреждений, заболачивания территории. В целом крупные наземные животные могут уйти в другие места, но гибель грозит норным и почвенным обитателям, малоподвижным видам, а также, например, птенцам в гнездах на земле.

Сельскохозяйственные посевы, как говорит Валентина Ильина, реагируют еще в большей степени, чем естественная растительность, многие посевы могут погибнуть.

«Некоторые ученые связывают природные катаклизмы с потеплением климата. Однако пока этот вопрос дискуссионный, хотя мы все чаще замечаем резкие колебания температуры воздуха и количества осадков. В конце года на метеостанциях будет зафиксирован объем осадков за год, обычно он находится в пределах нормы, хотя по месяцам распределяется неравномерно».

Лишились 60% земляники

По словам Елены Кардаполовой, особенно сильно погодные условия этим летом ударили в Самарской области по ягодным культурам. Из-за затяжных проливных дождей завершение сезона земляники оказалось крайне неудачным. В открытом грунте ягоды буквально вымокли. В результате, по оценке агронома, в конце сезона садоводы лишились около 60% оставшегося урожая земляники.

«Проливные дожди сыграют большой плюс для урожая яблок и смородины, но в некоторых районах был град. «Градобой» может сказаться на качестве плодов. Само затопление не опасно для деревьев, главное, чтобы вода сошла в течении двух недель. Где задерживается вода - страдает качество самого дерева, могут появится болезни у плодовых деревьев».

Дожди влияют на размер яблока, и в этом сезоне есть все шансы, чтобы урожай был такой же, как в прошлые годы, а может быть, даже и больше. Главная задача агрономов сейчас - защитить деревья от возможных болезней из-за большой влажности почвы и града.

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