Обожала дачу и внучку: 66-летнюю женщину сбили насмерть на Ракитовском шоссе в Самаре

Трагедия произошла вечером в четверг 25 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня на Ракитовском шоссе в Самаре произошлатрагедия. 66-летняя женщина переходила дорогу с сыном и семилетней внучкой. Машина сбила всех троих. Бабушка погибла на месте, мужчина и девочка с тяжелыми травмами попали в больницу. «КП-Самара» узнала подробности ДТП.

Переходили дорогу в неположенном месте

Трагедия произошла вечером в четверг, 25 июня, на Ракитовском шоссе в Самаре. 22-летний водитель ВАЗ-2109 ехал в сторону проспекта Карла Маркса. Внезапно на дорогу вышли три человека. Избежать столкновения, к сожалению, не удалось.

По предварительным данным ГАИ, семья переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии погибла 66-летняя женщина. Травмы получили 42-летний мужчина и 7-летняя девочка.

«До сих пор не можем поверить, что ее нет»

Погибшую звали Надежда. Знакомая семьи в беседе с «КП-Самара» рассказала, что знала ее еще с детства. Надежда почти всю жизнь прожила в районе НФС. Недавно получила квартиру после расселения — новый дом на Ракитовском шоссе. Всю жизнь жила без удобств, но никогда не жаловалась. В прошлом работала нянечкой в детском саду, воспитала двух сыновей.

В тот роковой день Надежда была вместе с младшим сыном и внучкой. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

«С ней можно было поговорить на любую тему, она всегда выслушает и что-то посоветует, — вспоминает Мария. —Никогда никому плохого или злого слова не говорила, была веселым человеком. Мы до сих пор не можем поверить, что Надежды больше нет. Кажется, что вот сейчас она зайдет в дверь и скажет: «Здравствуйте, девочки!». А ее нет…»

У Надежды была отдушина — дача. Всю зиму она говорила: «Скорей бы весна, и я поеду на нее». А почти семь лет назад появилась еще одна отдушина — долгожданная внучка. По рассказам Надежды, внучка тоже любила с ней общаться.

Переломы и сотрясение

В тот роковой день Надежда была вместе с младшим сыном и внучкой.

«Она переходила дорогу с младшим сыном и внучкой от первого сына», — рассказали знакомые.

Надежда скончалась на месте. Мужчина и девочка с тяжелыми травмами — в больнице. По словам знакомых, у пострадавших диагностированы переломы и сотрясение.

«На этом участке нет ни одного пешеходного перехода»

Новость о трагедии вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пользователи разделились во мнениях. Часть комментаторов винит пешеходов. Однако другие обратили внимание на то, что переходов на этом участке просто нет.

«На этом промежутке пути от магистрального кольца до кольца Московского нет ни одного пешеходного перехода, — пишет Руслан Х. — Вина не водителей и пешеходов, которым приходится перебегать, а в организации светофоров и пешеходных переходов».

Другие не могут поверить в случившееся:

«Надя, она добрый души человек. Покойся с миром, моя дорогая».

«Очень здравый и добрый человек, очень аккуратный. Непонятно, что их сподвигло шагнуть туда. Это роковая ошибка».

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшей и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.