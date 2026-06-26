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НовостиПроисшествия26 июня 2026 7:33

В Самаре водитель сбил трех пешеходов, 66-летняя женщина погибла

Три пешехода переходили дорогу в неположенном месте в Самаре и попали под машину
Александра ТАЙБАТРОВА
ДТП произошло на Ракитовском шоссе

ДТП произошло на Ракитовском шоссе

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Кировском районе Самары 25 июня произошло смертельное ДТП. В 20.44 32-летний мужчина за рулем ВАЗ 21094 ехал по Ракитовскому шоссе. Возле дома № 2, строение 7 он наехал на трех человек – 66-летнюю женщину, 41-летнего мужчину и 6-летнего ребенка.

«Пешеходы переходили проезжую часть в неположенном для этого месте», – следует из сводки ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина погибла на месте, ее спутники получили травмы. Мужчину отправили в больницу, а ребенку прописали амбулаторное лечение.

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