Устроил дебош у площади Куйбышева, а потом погубил случайного прохожего: водителя внедорожника ждет суд за смерть отца двоих детей в центре Самары

Водитель внедорожника снес пешехода на огромной скорости. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Дело о гибели 48-летнего Андрея Богданова в центре Самары дошло до суда. Прошлым летом мужчину сбил пьяный лихач на Toyota Land Cruiser. Все произошло на пешеходном переходе. Медики боролись за жизнь самарца почти час, но спасти его не удалось. Позже выяснилось, что в тот день мог погибнуть еще один человек — бывшая жена предполагаемого виновника аварии. Он грозился ее убить. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Протащил на капоте

Трагедия произошла вечером 4 августа 2025 года на пересечении Галактионовской и Чкалова в Самаре. Водитель белого внедорожника на огромной скорости сбил на пешеходном переходе мужчину. Он протащил пешехода на капоте около 10 метров. Все произошло на глазах у десятка прохожих.

Автомобилист около 10 метров протащил на капоте сбитого мужчину. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

По словам очевидцев, после случившегося водитель вышел из авто и нетвердой походкой направился к пострадавшему. У пешехода была разбита голова, а его вещи раскидало на несколько метров. Автомобилист как будто даже не понял, что произошло, все повторял: «Это я, что ли, сбил?». Свидетели сразу вызвали скорую помощь, медики почти час боролись за жизнь мужчины, но спасти его так и не удалось.

Медики почти час боролись за жизнь мужчины, но не смогли его спасти. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Позже в ГУ МВД по Самарской области сообщили, что за рулем внедорожника находился 36-летний мужчина. Он двигался от улицы Маяковского в направлении Полевой. В районе дома № 237 по улице Галактионовской автомобилист сбил 48-летнего мужчину. Тот скончался на месте трагедии.

Боялся умереть не своей смертью

Впоследствии выяснилось, что погибший — Андрей Богданов. Последние минуты его жизни попали на камеры видеонаблюдения. На записях было видно, как мужчина идет вниз по улице Чкалова, в сторону набережной. Его друзья рассказали «КП-Самара», что он любил такие вечерние прогулки перед сном. Далее он решил перейти дорогу по «зебре», убедился, что черный «Мерседес» остановился, чтобы его пропустить, и пошел. В этот момент на дороге показался белый внедорожник. Он несся настолько быстро, что Андрей не успел среагировать.

Андрей всегда боялся умереть не своей смертью, но именно такая судьба его и постигла. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Есть в этой истории и мистический след. По словам знакомых, Андрей Богданов был человеком позитивным, но при этом всегда боялся умереть. Друзьям он рассказывал, что мужчины в его роду уходили из жизни рано и не своей смертью. Так произошло с его отцом. Такую же судьбу повторил и он сам.

«У него был этот пунктик в голове, — рассказывали «Комсомолке» друзья Андрея. — Может, потому он всегда был предельно осторожен: аккуратно водил машину, дорогу переходил внимательно, даже по ночам старался не ездить. Он никогда не рисковал, и именно поэтому в голове не укладывается, как с ним могло случиться такое».

У мужчины остались двое детей.

Грозился убить бывшую жену

Позднее выяснилось, что водитель внедорожника в тот роковой вечер был пьян. На него завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. К тому же было установлено, что ранее мужчина уже садился за руль нетрезвым, за что его привлекали к административной ответственности. На время следствия суд отправил подозреваемого под арест.

Впоследствии мужчине вменили еще две статьи: угроза убийством и хулиганство с применением оружия. Оказалось, что за несколько часов до смертельного ДТП самарец грозился убить бывшую жену.

«В августе 2025 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с бывшей супругой угрожал ей убийством, используя при этом травматический пистолет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным сотрудников правоохранительных органов, женщина попыталась скрыться, но экс-супруг нагнал ее на парковке около площади Куйбышева. Там он устроил дебош: размахивал оружием и грозился пустить его в ход. Свидетелями этому стали несколько прохожих. Они же предприняли попытки остановить агрессора. А вечером того же дня самарец сел за руль своего внедорожника и насмерть сбил мужчину на улице Галактионовской.

Недавно прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Вскоре материалы направят на рассмотрение в Ленинский районный суд. Мужчину могут на несколько лет отправить за решетку.

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