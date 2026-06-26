Готовили убийства предпринимателей ради устранения конкурентов: в Самаре членов банды «Неверовские» осудили за преступления 14-летней давности

Мужчин отправили в колонию строгого режима на сроки от 8 лет и 6 месяцев до 12 лет и 9 месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский областной суд 26 июня вынес приговор трем участникам банды «Неверовские», которую организовали в 1997 году. В 2012-2013 годах мужчины планировали убийства двух самарских бизнесменов. Спустя 14 лет правосудие их настигло. Подробности – в материале «КП-Самара».

Кто такие «Неверовские»?

Банду «Неверовские» основал в 1997 году Сергей Неверов. В сообщество тогда входили около двух десятков человек. ОПГ организовывала нападения на граждан, чтобы получить контроль над коммерческими структурами региона. А конкурентов бандиты просто устраняли. Их интересовали такие сферы, как игорный бизнес, автозапчасти, бензин – все, где крутились большие деньги.

ОПГ «Неверовские» состояла из четырех банд, со своими «задачами» и «заказами». Одну из них возглавлял Игорь Свеженцев. В ОПГ входили также Павел Барсуков и Максим Сидоренков. Именно им и поручили убийство двух предпринимателей в Самаре.

Неудачные покушения

Убийства готовились в 2012-2013 годах по прямому указанию лидера бандитской группировки Сергея Неверова. Свеженцев, Барсуков и Сидоренков вели наблюдение за жертвами через трекеры. Они фиксировали на фото, где бывают предприниматели, буквально выслеживая их.

«На основании собранной информации члены банды спланировали убийства», – сообщила пресс-служба Самарского облсуда.

К преступлениям все было готово, но совершить их бандиты не смогли. Один из предпринимателей, вероятно, почуяв слежку, срочно уехал из региона. Другого застрелили еще до того, как до него добрались «Неверовские».

Новые сроки для банды

Во время расследования этого преступления Павел Барсуков частично признал вину. А вот Игорь Свеженцев и Максим Сидоренков ее отрицали. В октябре 2024 года уголовное дело передали в суд.

Рассмотрение дела заняло более полутора лет. 26 июня наконец был вынесен приговор. Всех троих членов ОПГ «Неверовские» признали виновными в подготовке к убийству, участии в преступном сообществе и бандитизме. Их отправили в колонию строгого режима на сроки от 8 лет и 6 месяцев до 12 лет и 9 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.

Этот суд – не первый в отношении ОПГ «Неверовские». Ранее тюремные сроки получили четыре участника банды. Главарь и основатель ОПГ Сергей Неверов по-прежнему находится в международном розыске.

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