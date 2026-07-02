«Буревестник» возвращается: в Самаре сносят торговые павильоны на месте бывшего стадиона

Фото: Даниил МУРЗОВ.
На территории бывшего стадиона «Буревестник» в Самаре начался демонтаж торговых павильонов. Владельцы точек говорят, что это стало для них неожиданностью. Корреспонденты «КП-Самара» побывали на месте и поговорили с предпринимателями и местными жителями.
Утром в четверг,, 2 июля на углу улиц Маяковского и Буянова в Самаре было шумно. Строительная техника, рабочие, люди, которые хватали коробки и складывали витрины. Торговые павильоны, которые стояли здесь больше десяти лет, начали разбирать.
Фото: Даниил МУРЗОВ.
Для владельцев это стало полной неожиданностью.
«Сегодня пришли в 9 утра и сказали: «Все», — рассказал «КП-Самара» владелец пекарни Георгий. — Предупреждений не было. Ни от арендодателя, ни от властей. Узнали вчера из объявлений на дверях, а сегодня уже отключили электричество».
Георгий — один из тех, чей павильон попал под снос. По его словам, как предприниматель он не получал уведомлений о судебных разбирательствах, которые шли вокруг этого участка.
«Мы не принимали участие в судебном процессе. Когда шло разбирательство с собственником, нас как третью сторону не привлекали. Это все шло мимо нас», — говорит он.
Площадь всех павильонов, по словам предпринимателя, порядка полутора тысяч квадратных метров. За ними около ста рабочих мест. Перевести все это, как говорит, Георгий, будет очень сложно.
«У ребят с большими помещениями — 200–300 квадратов — вариантов вообще нет. Сам я нашел место в трех минутах от старого павильона, но это скорее исключение. У нас есть три варианта переезда. Мы будем переезжать, чтобы удержать аудиторию».
Фото: Даниил МУРЗОВ.
Местные жители, в отличие от предпринимателей, в основном поддерживают снос. Правда, с оговоркой.
«Если это будут действительно спортивные объекты, то только «за», — говорит одна из горожанок. — Но немного жалко, качество продуктов в некоторых павильонах было хорошее».
«У меня товарищ живет в соседних домах. Он очень рад, что будет обратно стадион. Сам спортсмен, бывший боксер, сын боксера. Все говорят: «Все только за». Однозначно да», — поделился местный житель в беседе с «КП-Самара».
Фото: Даниил МУРЗОВ.
Но есть и те, кто сомневается в надобности стадиона. Один из самарцев предложил создать на этом месте пространство с уличной едой.
«Для спортивных объектов здесь нет ни парковки, ни инфраструктуры, — рассуждает местный житель. — Я бы на этом месте сделал открытое пространство с уличной едой. Это здесь более актуально».
В мэрии пояснили, что взаимодействие с владельцами торговых точек организовано. Им предложили торговые места на муниципальных ярмарках и свободные места в схеме размещения НТО.
Фото: Даниил МУРЗОВ.
«Хозяйствующим субъектам даны разъяснения в части порядка включения в схему размещения нестационарных торговых объектов, — сообщили в администрации. — По дальнейшей судьбе территории позиция не поменялась — «Буревестник» будет снова спортивным объектом».
Стадион «Буревестник» открыли в 1930 году — он стал вторым в Самаре после «Локомотива». Здесь сдавали нормы ГТО, проводили футбольные матчи Кубка СССР, а в годы войны отсюда уходили на фронт. В 1960-х стадион реконструировали: построили трибуны на 8 тысяч мест и двухэтажный административный корпус . В январе 1961 года здесь прошел чемпионат СССР по конькобежному спорту среди женщин.
В 1998 году стадион отдали под продуктовый рынок. Позже продали частным фирмам. В 2010 году начался демонтаж — забор, ворота, трибуны исчезли. Вместо стадиона появились торговые павильоны.
В мае 2026 года стадион вернули в муниципальную собственность. Суд признал сделки по продаже недействительными. Теперь территорию площадью 23,5 тысячи квадратных метров хотят превратить в спортивный объект.
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