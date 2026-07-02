«Буревестник» возвращается: в Самаре сносят торговые павильоны на месте бывшего стадиона

Строительная техника и рабочие приступили к демонтажу павильонов утром 2 июля Фото: Даниил МУРЗОВ.

На территории бывшего стадиона «Буревестник» в Самаре начался демонтаж торговых павильонов. Владельцы точек говорят, что это стало для них неожиданностью. Корреспонденты «КП-Самара» побывали на месте и поговорили с предпринимателями и местными жителями.

Пришли утром и сказали: «Все!»

Утром в четверг,, 2 июля на углу улиц Маяковского и Буянова в Самаре было шумно. Строительная техника, рабочие, люди, которые хватали коробки и складывали витрины. Торговые павильоны, которые стояли здесь больше десяти лет, начали разбирать.

Предприниматели пытаются решить, что делать дальше — кому-то повезло найти новое место Фото: Даниил МУРЗОВ.

Для владельцев это стало полной неожиданностью.

«Сегодня пришли в 9 утра и сказали: «Все», — рассказал «КП-Самара» владелец пекарни Георгий. — Предупреждений не было. Ни от арендодателя, ни от властей. Узнали вчера из объявлений на дверях, а сегодня уже отключили электричество».

Георгий — один из тех, чей павильон попал под снос. По его словам, как предприниматель он не получал уведомлений о судебных разбирательствах, которые шли вокруг этого участка.

«Мы не принимали участие в судебном процессе. Когда шло разбирательство с собственником, нас как третью сторону не привлекали. Это все шло мимо нас», — говорит он.

100 рабочих мест и полторы тысячи квадратов

Площадь всех павильонов, по словам предпринимателя, порядка полутора тысяч квадратных метров. За ними около ста рабочих мест. Перевести все это, как говорит, Георгий, будет очень сложно.

«У ребят с большими помещениями — 200–300 квадратов — вариантов вообще нет. Сам я нашел место в трех минутах от старого павильона, но это скорее исключение. У нас есть три варианта переезда. Мы будем переезжать, чтобы удержать аудиторию».

Объявления о сносе появились на дверях павильонов накануне Фото: Даниил МУРЗОВ.

Жители: «Все только за»

Местные жители, в отличие от предпринимателей, в основном поддерживают снос. Правда, с оговоркой.

«Если это будут действительно спортивные объекты, то только «за», — говорит одна из горожанок. — Но немного жалко, качество продуктов в некоторых павильонах было хорошее».

«У меня товарищ живет в соседних домах. Он очень рад, что будет обратно стадион. Сам спортсмен, бывший боксер, сын боксера. Все говорят: «Все только за». Однозначно да», — поделился местный житель в беседе с «КП-Самара».

Демонтаж павильонов на «Буревестнике» идет полным ходом — рабочие разбирают конструкции, которые простояли здесь больше десяти лет Фото: Даниил МУРЗОВ.

Но есть и те, кто сомневается в надобности стадиона. Один из самарцев предложил создать на этом месте пространство с уличной едой.

«Для спортивных объектов здесь нет ни парковки, ни инфраструктуры, — рассуждает местный житель. — Я бы на этом месте сделал открытое пространство с уличной едой. Это здесь более актуально».

Что говорят в мэрии

В мэрии пояснили, что взаимодействие с владельцами торговых точек организовано. Им предложили торговые места на муниципальных ярмарках и свободные места в схеме размещения НТО.

Жители окрестных домов разделились: одни ждут возвращения стадиона, другие сомневаются в его необходимости Фото: Даниил МУРЗОВ.

«Хозяйствующим субъектам даны разъяснения в части порядка включения в схему размещения нестационарных торговых объектов, — сообщили в администрации. — По дальнейшей судьбе территории позиция не поменялась — «Буревестник» будет снова спортивным объектом».

Как «Буревестник» из стадиона превратился в рынок

Стадион «Буревестник» открыли в 1930 году — он стал вторым в Самаре после «Локомотива». Здесь сдавали нормы ГТО, проводили футбольные матчи Кубка СССР, а в годы войны отсюда уходили на фронт. В 1960-х стадион реконструировали: построили трибуны на 8 тысяч мест и двухэтажный административный корпус . В январе 1961 года здесь прошел чемпионат СССР по конькобежному спорту среди женщин.

В 1998 году стадион отдали под продуктовый рынок. Позже продали частным фирмам. В 2010 году начался демонтаж — забор, ворота, трибуны исчезли. Вместо стадиона появились торговые павильоны.

В мае 2026 года стадион вернули в муниципальную собственность. Суд признал сделки по продаже недействительными. Теперь территорию площадью 23,5 тысячи квадратных метров хотят превратить в спортивный объект.

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