«Это лицо города»: самарцы заговорили о реставрации ЦУМа и судьбе торговых павильонов около него

В советские годы ЦУМ был местом силы для покупателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары требуют привести в порядок один из старейших универмагов города ЦУМ на Вилоновской По их словам, здание в центре города выглядит неухоженно, а торговые павильоны на площади у ЦУМа портят вид, который встречает приезжающих в Самару. В администрации Ленинского района подтвердили: собственнику выдано предписание об устранении нарушений. Подробности - в материале «КП-Самара».

«Не пора ли сделать что-то красивое?»

Самарцы все чаще обращают внимание на то, что туристы и гости города видят, выходя из железнодорожного вокзала. Первое, что попадается на глаза, — ЦУМ «Самара» на улице Вилоновской, 138 и стихийные торговые павильоны на площади перед ним.

«Почему никак не реставрируют ЦУМ? Это же лицо города, рядом ж/д вокзал, люди приезжают и видят эту неподлеченную советскую архитектуру. И плюсом эти жуткие павильоны на площади у ЦУМа. Не пора ли их вообще убрать и сделать что-то красивое?», — написала в соцсетях горожанка.

«Требуется реставрация»: что говорят горожане

Новость вызвала бурную реакцию. Многие согласились: зданию требуется обновление.

«Давно пора навести порядок в этой части города! Павильоны убрать и ЦУМ реставрировать!» — пишет Татьяна М.

Другие вспоминают, каким был ЦУМ в советские годы. Анна делится теплыми воспоминаниями из детства:

«Начало 80-х. На первом этаже отдел игрушек был. Ходили с другом покупать пистолет с пистонами. А на летающую тарелку с пультом управления не хватило денег».

Первый универмаг города – модные витрины, богатые дело игрушек и техники.Источник: Владимир Самарский

Появились и скептики.

«Что реставрировать в ЦУМе? В розовый цвет покрасить? Лепнину приделать? — возражает Рина Л. — Реставрируют аварийные здания. А это здание в прекрасном состоянии, оно не нуждается в реставрации. Да и магазин никак не может быть лицом города. У нас есть прекрасный вокзал, аналогов которому нет. Есть набережная. Вот лицо города».

Однако большинство самарцев считают, что здание, которое встречает гостей города, должно выглядеть достойно.

Как ЦУМ стал «лицом» Самары и перестал им быть

ЦУМ «Самара» открыл свои двери 28 октября 1967 года — в то время это был не просто магазин, а событие. Первый универсальный торговый центр города, где можно было купить и пальто, и колбасу. Изначально его задумывали как чисто промтоварный, но буквально перед открытием добавили продовольственный отдел — и не прогадали. Выручка с продуктов была сопоставима с остальными отделами вместе взятыми.

Место, куда выстраивались очереди за дефицитом. Источник: Владимир Самарский

В советские годы ЦУМ был местом силы для покупателей. Во времена тотального дефицита именно здесь периодически «выбрасывали» дефицит — и тогда в очереди выстраивались с утра пораньше.

В 2021 году здание пытались признать объектом культурного наследия. Специалисты провели исследование, но оснований не нашли, и ЦУМ исключили из перечня. С тех пор он находится в частных руках — за ним числится бизнесмен Алексей Шаповалов.

Несколько лет назад его компания просила у мэрии разрешения на высотную жилую застройку вокруг ЦУМа и строительство торгово-развлекательных центров на соседних площадках. Власти сказали «нет». А сам ЦУМ с тех пор так и стоит — с виду все тот же, но с каждым годом все более обветшалый.

Что ответила администрация

В администрации Ленинского района Самары подтвердили, что собственник здания должен привести его в порядок.

«В отношении собственника указанного здания органом муниципального контроля в сфере благоустройства проведено контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия, по результатам которого выдано предписание о необходимости устранения выявленных нарушений, — сообщили в администрации. — Если предписание не будет исполнено, то будет подготовлен административный материал и направлен в мировой суд для принятия мер».

Здание ЦУМа в советские годы. Тогда здесь можно было купить и пальто, и колбасу. Источник: Владимир Самарский

Что именно нарушено и в какие сроки должен быть устранен дефект, в ответе не уточнялось. Но факт остается фактом: городские власти уже зафиксировали проблемы с состоянием здания.

Судьба павильонов

Не меньше вопросов вызывают торговые павильоны на площади у ЦУМа. Горожане неоднократно просили убрать их или привести в порядок. Однако на данный момент их судьба остается неопределенной. Местные власти неоднократно заявляли о планах по благоустройству привокзальной площади, но конкретных решений пока нет.

трудно поверить, что то же самое здание сегодня выглядит иначе. Источник: Владимир Самарский

А пока жители продолжают делиться воспоминаниями о том, каким был ЦУМ в советские годы. На архивных фото краеведа Владимира Самарцева совершенно другой ЦУМ. На снимках модные витрины с женской и мужской одеждой, богатые отделы игрушек и техники, красивые композиции с манекенами.