«Это лицо города»: самарцы заговорили о реставрации ЦУМа и судьбе торговых павильонов около него

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Жители Самары требуют привести в порядок один из старейших универмагов города ЦУМ на Вилоновской По их словам, здание в центре города выглядит неухоженно, а торговые павильоны на площади у ЦУМа портят вид, который встречает приезжающих в Самару. В администрации Ленинского района подтвердили: собственнику выдано предписание об устранении нарушений. Подробности - в материале «КП-Самара».
Самарцы все чаще обращают внимание на то, что туристы и гости города видят, выходя из железнодорожного вокзала. Первое, что попадается на глаза, — ЦУМ «Самара» на улице Вилоновской, 138 и стихийные торговые павильоны на площади перед ним.
«Почему никак не реставрируют ЦУМ? Это же лицо города, рядом ж/д вокзал, люди приезжают и видят эту неподлеченную советскую архитектуру. И плюсом эти жуткие павильоны на площади у ЦУМа. Не пора ли их вообще убрать и сделать что-то красивое?», — написала в соцсетях горожанка.
Новость вызвала бурную реакцию. Многие согласились: зданию требуется обновление.
«Давно пора навести порядок в этой части города! Павильоны убрать и ЦУМ реставрировать!» — пишет Татьяна М.
Другие вспоминают, каким был ЦУМ в советские годы. Анна делится теплыми воспоминаниями из детства:
«Начало 80-х. На первом этаже отдел игрушек был. Ходили с другом покупать пистолет с пистонами. А на летающую тарелку с пультом управления не хватило денег».
Появились и скептики.
«Что реставрировать в ЦУМе? В розовый цвет покрасить? Лепнину приделать? — возражает Рина Л. — Реставрируют аварийные здания. А это здание в прекрасном состоянии, оно не нуждается в реставрации. Да и магазин никак не может быть лицом города. У нас есть прекрасный вокзал, аналогов которому нет. Есть набережная. Вот лицо города».
Однако большинство самарцев считают, что здание, которое встречает гостей города, должно выглядеть достойно.
ЦУМ «Самара» открыл свои двери 28 октября 1967 года — в то время это был не просто магазин, а событие. Первый универсальный торговый центр города, где можно было купить и пальто, и колбасу. Изначально его задумывали как чисто промтоварный, но буквально перед открытием добавили продовольственный отдел — и не прогадали. Выручка с продуктов была сопоставима с остальными отделами вместе взятыми.
В советские годы ЦУМ был местом силы для покупателей. Во времена тотального дефицита именно здесь периодически «выбрасывали» дефицит — и тогда в очереди выстраивались с утра пораньше.
В 2021 году здание пытались признать объектом культурного наследия. Специалисты провели исследование, но оснований не нашли, и ЦУМ исключили из перечня. С тех пор он находится в частных руках — за ним числится бизнесмен Алексей Шаповалов.
Несколько лет назад его компания просила у мэрии разрешения на высотную жилую застройку вокруг ЦУМа и строительство торгово-развлекательных центров на соседних площадках. Власти сказали «нет». А сам ЦУМ с тех пор так и стоит — с виду все тот же, но с каждым годом все более обветшалый.
В администрации Ленинского района Самары подтвердили, что собственник здания должен привести его в порядок.
«В отношении собственника указанного здания органом муниципального контроля в сфере благоустройства проведено контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия, по результатам которого выдано предписание о необходимости устранения выявленных нарушений, — сообщили в администрации. — Если предписание не будет исполнено, то будет подготовлен административный материал и направлен в мировой суд для принятия мер».
Что именно нарушено и в какие сроки должен быть устранен дефект, в ответе не уточнялось. Но факт остается фактом: городские власти уже зафиксировали проблемы с состоянием здания.
Не меньше вопросов вызывают торговые павильоны на площади у ЦУМа. Горожане неоднократно просили убрать их или привести в порядок. Однако на данный момент их судьба остается неопределенной. Местные власти неоднократно заявляли о планах по благоустройству привокзальной площади, но конкретных решений пока нет.
А пока жители продолжают делиться воспоминаниями о том, каким был ЦУМ в советские годы. На архивных фото краеведа Владимира Самарцева совершенно другой ЦУМ. На снимках модные витрины с женской и мужской одеждой, богатые отделы игрушек и техники, красивые композиции с манекенами.