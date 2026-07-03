245 ДТП, 5 погибших и 143 раненых: питбайки стали угрозой на дорогах Самарской области

Главная проблема — в юридическом статусе питбайков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Совсем недавно самарцы жаловались на ночных гонщиков, а теперь в новостной ленте пестрят подростки на питбайках. За один день 26 июня в двух авариях пострадали два подростка. А с начала года в 245 ДТП с мототехникой погибли 5 человек, 143 ранены. «КП-Самара» решила разобраться, почему дети продолжают гибнуть на дорогах, кто за это отвечает и что делают власти.

Сразу два ДТП в один день

В Самарской области с началом летнего сезона на дороги стали выезжать те, кто не должен сидеть за рулем. И иногда это заканчивается самым страшным.

26 июня 2026 года в Самарской области случилось сразу два ДТП с участием подростков на питбайках. В Кинельском районе 15-летний парень на кроссовом мотоцикле JYL MOTO столкнулся с Lada Vesta. В тот же день в Промышленном районе Самары 17-летний юноша на электропитбайке KUGOO Wish 04 врезался в Omoda C5. Обоих подростков госпитализировали.

Это был не первый случай. 17 апреля в Дубовом Умете 13-летний подросток пошел на обгон и столкнулся с Lada Niva — его отбросило на стоящий Mercedes. А 26 апреля в селе Большой Толкай 11-летний мальчик на питбайке погиб, столкнувшись с «Газелью».

245 ДТП, 5 погибших, 143 раненых

Статистика, предоставленная ГУ МВД по Самарской области, приводит в ужас.

«По состоянию на 30 июня 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 245 ДТП с участием питбайков и мототехники, в которых 5 человек погибли и 143 получили травмы. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 61 аналогичное ДТП, в которых один ребенок погиб и 51 получил травмы», — сообщили в облглавке в ответ на запрос «КП-Самара».

В ведомстве добавили, что на территории региона проведено более 400 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием питбайков и мототехники. В образовательных организациях — более 2 тысяч бесед с обучающимися. Сотрудники Госавтоинспекции участвуют в родительских собраниях, где разъясняют ответственность за нарушение несовершеннолетними ПДД.

«С привлечением сотрудников ПДН организуются рейдовые мероприятия. Информация о несовершеннолетних нарушителях ПДД направляется для принятия мер к законным представителям на комиссии по делам несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.

Питбайк — это спортинвентарь, а не транспорт

Главная проблема — в юридическом статусе питбайков. По закону это спортинвентарь, а не транспортное средство. Их не регистрируют в ГАИ, на них не выдают номера, ими не учат управлять в автошколах.

Но когда питбайк выезжает на дорогу, суды оценивают не название техники, а ее фактические характеристики: объем двигателя, скорость, наличие мотора. Если они соответствуют мопеду или мотоциклу, питбайк признают транспортным средством. Такая позиция подтверждена, в частности, постановлением Верховного суда РФ (от 06.06.2024 № 29-АД24-8-К1).

«Питбайк подходит только для занятий на специализированных полигонах в полной мотоэкипировке под строгим контролем тренеров», — поясняют в Госавтоинспекции.

Что говорит юрист

«КП-Самара» обратилась за разъяснениями к юристу Вячеславу Адаеву. По его словам, ответственность за ДТП с детьми на питбайках ложится на родителей.

«Если подростку нет 16 лет, административной ответственности он сам не несет. Материалы передают в комиссию по делам несовершеннолетних, а родителей привлекают по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — пояснил Адаев.

Если подростку 16–18 лет, его самого могут наказать по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление без прав — штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Родителям, допустившим ребенка за руль, грозит штраф до 30 тысяч рублей.

В отдельных случаях может быть заведено уголовное дело по ст. 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в опасные действия.

Отца питбайкера оштрафовали на 50 тысяч рублей

В других регионах России уже есть случаи, когда родителей привлекли к ответственности за то, что ребенок сел за руль. В Удмуртии отец, купивший сыну питбайк DAREX, был оштрафован на 50 тысяч рублей после того, как подросток попал в ДТП и получил травмы. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ. В Астраханской области и Краснодарском крае также заведены уголовные дела против родителей по аналогичной статье.

Юрист также разъяснил: если подросток повредил чужой автомобиль, потерпевший взыскивает ущерб в гражданском порядке. До 14 лет за вред отвечают родители. С 14 до 18 лет — несовершеннолетний сам, но если у него нет доходов или имущества, родители обязаны возместить ущерб. После ДТП полиция может забрать питбайк на штрафстоянку как транспортное средство, которым управляли без прав. Технику могут признать вещественным доказательством по уголовному делу, если есть вред здоровью или погибшие.

Питбайки продаются свободно, их покупают как игрушки. Однако это спортивный инвентарь, который требует серьезной подготовки и специальных площадок. Законодательно питбайки не запрещены. Но статистика говорит сама за себя.