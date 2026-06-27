В Самарской области за один день пострадали трое подростков в трех разных ДТП

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 26 июня в Самарской области в трех разных ДТП пострадали трое несовершеннолетних. Аварии зафиксированы в Самаре, Жигулевске и Кинельском районе.

В Самаре в 15:50 на перекрестке Вольской и Краснодонской, по предварительной информации, 17-летний юноша на электропитбайке KUGOO Wish 04 столкнулся с автомобилем Omoda C5. По данным ГИБДД, водительских прав у подростка не было. Ему назначено амбулаторное лечение.

В Жигулевске в 13:28 напротив дома №28 по улице Комсомольской, по предварительным данным, 49-летний водитель Chevrolet Aveo совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшему также назначили амбулаторное лечение.

В Кинельском районе в 23:35 на 55-м километре трассы «Самара – Бугуруслан», по предварительной информации, 21-летний водитель Lada Vesta не выдержал дистанцию и столкнулся с кроссовым мотоциклом JYL MOTO под управлением 15-летнего подростка. По данным Госавтоинспекции, у юноши не было прав, а мотоцикл не зарегистрирован. Подросток госпитализирован.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.