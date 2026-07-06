Кулаком по голове и ребрам: в Тольятти мужчина жестоко избил 13-летнего подростка

Видео инцидента опубликовали в соцсетях. Фото: паблик "ЧП Тольятти"

В Тольятти неизвестный жестоко избил 13-летнего подростка. По предварительным данным, у мальчика перелом ребра и другие травмы. Что стало точной причиной конфликта, пока выясняется. Корреспондент «КП-Самара» разбирался в ситуации.

«Миш, оставь его!»

Все случилось в пятницу, 3 июля на Цветном бульваре в Тольятти. Мужчина напал на 13-летнего подростка, избил его и нанес серьезные травмы. Свидетели рассказывают: все началось с того, что мальчик задал прохожему вопросы о запрещенных веществах. Зачем он это делал, с какой целью и были ли участники конфликта знакомы, сейчас выясняется.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как подросток лежит на асфальте на проезжей части, а мужчина наносит ему удары кулаком в торс и по голове. Женщина, снимавшая видео, вскрикивает: «О боже мой». Товарищ нападавшего пытается вмешаться: «Миш, оставь, оставь его», -но тот продолжает избиение. Подросток вскрикивает от боли. Рядом стоят другие ребята, но вмешаться не решаются. Машины проезжают мимо.

В результате избиения, по предварительным данным, у 13-летнего мальчика сломаны ребро и рука.

Что говорят в полиции

В ГУ МВД по Самарской области подтвердили факт происшествия. В полицию обратилась мать пострадавшего.

«Сотрудники отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти проводят проверку по заявлению местной жительницы о нанесении травм ее 13-летнему сыну неизвестным мужчиной на Цветном бульваре», — сообщили в облглавке.

Всех, кто что-либо знает о происшествии и его участниках, просят обращаться в ближайший отдел полиции или звонить по телефону 112.

«В наше время мальчишки толпой бы навалились»

Видео моментально разлетелось по соцсетям. Мнения пользователей разделились.

«Остальные стоят? Это как так? Один там что-то попытался... Машины едут... В наше время мальчишки толпой бы на этого дядю навалились, сам бы убежал», — пишет Кристина Ю.

«Правильно, что мать обратилась в полицию. Даже если тебе хамят, ты не имеешь права распускать руки! Самосуд у нас под запретом!» — возмущается Алла В.

«Ой, все такие святые. А вы не были в их возрасте, наверное, не чудили? Да, конечно, нет. Но взрослый мужчина не может себе позволить ударить тем более чужого ребенка», — рассуждает Ольга О.

Нашлись и те, кто встал на сторону мужчины.

«Эти подростки внешне взрослее, чем взрослые, но ведут себя по-хамски, никого не уважают. Пусть тоже отвечают, раз так рано повзрослели. А пока они пользуются своим возрастом избегания наказания», — пишет Андрей Н.

«Не вините мужчину. Сейчас такие развязанные подростки, провоцируют и хамят», - считает Татьяна А.

Редакция «КП-Самара» продолжит следить за ситуацией. Если вы стали свидетелем этого происшествия или знаете личность нападавшего, сообщите в полицию.