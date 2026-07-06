Кулаком по голове и ребрам: в Тольятти мужчина жестоко избил 13-летнего подростка

В Тольятти неизвестный жестоко избил 13-летнего подростка. По предварительным данным, у мальчика перелом ребра и другие травмы. Что стало точной причиной конфликта, пока выясняется. Корреспондент «КП-Самара» разбирался в ситуации.
Все случилось в пятницу, 3 июля на Цветном бульваре в Тольятти. Мужчина напал на 13-летнего подростка, избил его и нанес серьезные травмы. Свидетели рассказывают: все началось с того, что мальчик задал прохожему вопросы о запрещенных веществах. Зачем он это делал, с какой целью и были ли участники конфликта знакомы, сейчас выясняется.
Видео инцидента опубликовали в соцсетях. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как подросток лежит на асфальте на проезжей части, а мужчина наносит ему удары кулаком в торс и по голове. Женщина, снимавшая видео, вскрикивает: «О боже мой». Товарищ нападавшего пытается вмешаться: «Миш, оставь, оставь его», -но тот продолжает избиение. Подросток вскрикивает от боли. Рядом стоят другие ребята, но вмешаться не решаются. Машины проезжают мимо.
В результате избиения, по предварительным данным, у 13-летнего мальчика сломаны ребро и рука.
В ГУ МВД по Самарской области подтвердили факт происшествия. В полицию обратилась мать пострадавшего.
«Сотрудники отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти проводят проверку по заявлению местной жительницы о нанесении травм ее 13-летнему сыну неизвестным мужчиной на Цветном бульваре», — сообщили в облглавке.
Всех, кто что-либо знает о происшествии и его участниках, просят обращаться в ближайший отдел полиции или звонить по телефону 112.
Видео моментально разлетелось по соцсетям. Мнения пользователей разделились.
«Остальные стоят? Это как так? Один там что-то попытался... Машины едут... В наше время мальчишки толпой бы на этого дядю навалились, сам бы убежал», — пишет Кристина Ю.
«Правильно, что мать обратилась в полицию. Даже если тебе хамят, ты не имеешь права распускать руки! Самосуд у нас под запретом!» — возмущается Алла В.
«Ой, все такие святые. А вы не были в их возрасте, наверное, не чудили? Да, конечно, нет. Но взрослый мужчина не может себе позволить ударить тем более чужого ребенка», — рассуждает Ольга О.
Нашлись и те, кто встал на сторону мужчины.
«Эти подростки внешне взрослее, чем взрослые, но ведут себя по-хамски, никого не уважают. Пусть тоже отвечают, раз так рано повзрослели. А пока они пользуются своим возрастом избегания наказания», — пишет Андрей Н.
«Не вините мужчину. Сейчас такие развязанные подростки, провоцируют и хамят», - считает Татьяна А.
Редакция «КП-Самара» продолжит следить за ситуацией. Если вы стали свидетелем этого происшествия или знаете личность нападавшего, сообщите в полицию.