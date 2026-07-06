«Из Самары в Турцию за 63 тысячи рублей на Гранте»: самарцы отправились в путешествие до Турции на российском автомобиле

Двое самарцев отправились в путешествие в Каппадокию на гранте. Фото: личная страница героев публикации

Путешествие из Самары в Турцию на машине уже давно перестало быть чем-то из разряда авантюр или единичных историй из интернета, это становится новым форматом отдыха для многих. Ещё недавно мы рассказывали о самарце, который добрался до Каппадокии за три дня и доказал, что такой маршрут вполне реален. Но, как оказалось, это не предел. Новая история двух самарцев Никиты и Ярослава показывает, путь может быть ещё быстрее. Два друга отправились в Турцию на автомобиле и сумели добраться менее чем за двое суток, превратив дорогу в настоящее онлайн-путешествие. Как им удалось сократить время в пути, через какие страны проходил их маршрут и что стало самым сложным на дороге, рассказываем в нашем материале.

2970 км в пути

Ранним утром 6 июня двое друзей Никита и Ярослав из Самары отправились в большое дорожное приключение, которое обещало стать для них настоящим испытанием на выносливость. По навигатору впереди их ждали почти три тысячи километров пути, 2970 км и около 1 дня 21 часа в дороге без учёта остановок. Их выбор пал на Ладу Гранту, простой российский автомобиль, которому предстояло выдержать долгий маршрут через города, трассы и сменяющиеся пейзажи страны.

Спустя всего семь часов после старта ребята оказались в Волгограде. По пути они не просто двигались к цели, а делились с подписчиками атмосферными видео и живыми кадрами дороги. Их путешествие с самого начала превратилось в историю, за которой хотелось следить в режиме реального времени.

За девять часов друзья преодолели уже 1070 километров, двигаясь практически без остановок, лишь короткие паузы на отдых и перекус, который заранее взяли с собой в дорогу. Однако на подъезде к Пятигорску погода резко изменилась, трассу накрыл сильный ливень, но даже он не смог сбить их с курса и изменить настроение поездки.

По дороге начался сильный ливень. Фото: личная страница героев публикации

По словам самих блогеров, в дороге им пришлось столкнуться с частыми остановками из-за досмотров, их проверяли около 15 раз. Парни рассказали, что без этих задержек путешествие могло бы пройти значительно быстрее. Несмотря на это, спустя 18 часов в пути на их счету уже было около 1700 километров. Далее маршрут пролегал через Владикавказ, после чего они пересекли границу и оказались в Грузии, а затем продолжили путь в сторону Турции. В итоге менее чем за двое суток самарцы добрались до Каппадокии, где успели осуществить одну из главных целей поездки – полетать на воздушном шаре и запечатлеть захватывающие виды.

«До сих пор не верю, что вчера утром мы еще были в Самаре», – рассказывал блогер 7 июня в социальных сетях.

63 тысячи рублей за поездку

Блогеры также поделились подробными расходами на своё путешествие. На бензин ушло около 25 000 рублей, ещё 5 000 рублей составили штрафы, полученные в дороге. Питание и кофе обошлись примерно в 2 000 рублей, проживание в отеле в 6 000 рублей. Полёт на воздушном шаре в Каппадокии обошелся стоимостью 15 200 рублей. В итоге общая сумма путешествия составила 63 200 рублей по курсу на 9 июня.