«Астро-Комета» и ностальгия по 90-м: в Самаре зачистят территорию парка «Мави Лэнд» после сноса американских горок

В парке Дружбы освободят участок от всех построек фото: Алена Демина

Арбитражный суд Самарской области постановил освободить участок в парке Дружбы от всех построек. Речь идет о территории площадью более 20 тысяч квадратных метров, которую долгие годы занимал парк развлечений «Мави Лэнд». Легендарные американские горки «Астро-Комета» начали разбирать еще осенью 2024 года, - тогда это объясняли ремонтом. Теперь суд обязал владельца демонтировать все, что осталось: забор, туалет, подстанцию, сцену и другие сооружения. Корреспондент «КП-Самара» вспоминает историю этого места, которое для многих самарцев стало символом целой эпохи.

Что решает суд

Владельцу дали 30 дней на исполнение решения. Если он не справится самостоятельно, демонтаж проведут за его счет. На освобожденной территории, по информации из открытых источников, планируют разместить социальный объект для детей.

А пока суд поставил точку в многолетней тяжбе. Для жителей города - это не просто очередной снос, - это прощание с легендарным местом.

Самарцы попрощаются с легендарными атракционами Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Как в Самаре появились свои американские горки

Парк «Мави Лэнд» открылся в 1996 году. Его главной звездой стали американские горки «Астро-Комета» — 15-метровая конструкция с мертвой петлей. Для Самары тех лет это было событие. На открытии выступал Андрей Державин, тогда еще очень популярный певец. Молодежь приходила сюда толпами.

«1996 год — это было грандиозное событие. Был концерт в парке, запомнилось выступление Андрея Державина. Подруга уговаривала прокатиться на горках. Было очень страшно, но я всё равно согласилась. Нам было по 23 года. Остались приятные воспоминания об этом дне», — вспоминает Валентина Б.

Очереди на аттракцион выстраивались километровые. Все видели такое разве что в американских фильмах.

«Была я очень молодая и решила на ней прокатиться, страшно тогда было, кричала как очумелая, но счастливая. Повторять потом что-то совсем не хотелось. Заброшенный такой стоит, даже грустно как-то смотреть», — делится Елена С.

«Ну вот, так на них я и не покаталась. Все не решалась», — пишет Кристина М.

«Астро-Комета» была популярна у молодежи. Сюда ежегодно приезжал парад невест. Девушки в белых платьях с криками проносились по извилистым рельсам. Катались на горках не только самарцы, но и гости из других городов и стран. На территории парка регулярно проходили концерты. Выступали группы «Чай вдвоём», «Братья Гримм», «Манго», «Дюна». Шоу двойников, дискотеки — место всегда было живым.

Слухи, проверки и пожар

Вокруг «Астро-Кометы» всегда ходило много слухов. Говорили о несчастных случаях — якобы кто-то выпал, у кого-то не выдержало сердце. Бывшие сотрудники парка развлечений рассказали, что самыми серьезными потерями посетителей были телефоны, выпадавшие во время езды. Официальных подтверждений трагедий нет.

Вокруг "Астро-Кометы" ходило много слухов Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В феврале 2012 года в парке случился пожар — сгорела будка управления. Сам аттракцион не пострадал. Но годы брали свое. К 2019-му горки уже не вызывали доверия.

Летом 2019-го «Астро-Комета» работала в последний раз. В 2020-м началась пандемия, и аттракцион больше не открылся. Владельцы пытались изменить статус участка, чтобы построить на его месте спорткомплекс, но не вышло. Начались суды.

Жуткий арт-объект и место для экстремалов

В 2023 году на горки стали забираться экстремалы и подростки. Очевидцы снимали, как они ходят по самым высоким точкам. В августе 2024 года прокуратура потребовала усилить охрану. Собственник отчитался о выполнении требований. Однако в октябре на мертвой петле появился манекен с табличкой «Хоть в петлю лезь» — арт-объект самарского художника. Издалека фигура выглядела как настоящий человек. Инсталляция вызвала резонанс, активисты пожаловались в администрацию. А потом горки начали сносить.

Американские горки «Астро-Комета» проработали 23 года. Для одних они были чем-то страшным, для других - поводом для ностальгии, а для кого-то просто старой конструкцией. Какой конкретно детский объект появится на этом месте пока неизвестно.