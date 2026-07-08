Самарцам предлагают посетить семейные мероприятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 8 июля, вся страна отмечает День семьи, любви и верности. В Самаре этот праздник пройдет на нескольких площадках. Жителей ждут музыкальные спектакли, кинопоказы и другие мероприятия. Рассказываем, как пройдет День семьи, любви и верности в Самаре 8 июля 2026 года.

День семьи, любви и верности в Самаре 8 июля 2026: когда и где пройдет, программа

На Софийской набережной в день праздника будет работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Там пройдут кинопоказы. С 17.00 до 19.00 откроется программа «Русская культура о семейных ценностях».

На Софийской набережной также пройдет лекторий, на котором расскажут историю свадебных традиций Самарской области, мастер-классы по созданию семейных оберегов. Все желающие смогут принять участие в квесте «Семейные реликвии». А в 20.00 начнется музыкальный спектакль «Аленький цветочек» от артистов театра «Мастерская».

Отдельная площадка будет работать на площади Славы. В 11.00 там откроется «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Будет работать аллея юбилейных свадеб, пройдет квиз о жизни Петра и Февронии. Самарцы смогут сделать красивые фотографии на тематических фотозонах и отправить близким открытки.

День семьи, любви и верности в библиотеках и музеях Самары

Свою программу подготовили культурные учреждения. Для многодетных семей будет работать бесплатная экскурсия в музее «Самара Космическая». Внимание: требуется предварительная запись по телефону 8 (846) 954-97-67.

В Самарской публичной библиотеке самарцев ждет не менее увлекательная программа. В 14.00 начнется семейная пешеходная экскурсия «Сладкое детство», в 18.00 пройдет квест «Счастье быть вместе». Посетить мероприятия смогут все желающие. Вход по предварительной записи (тел. 8 (846) 332-21-97).

Музей Эльдара Рязанова предлагает посетить мастер-класс «Ромашка для тебя». Он начнется в 14.00. В 16.00 пройдет интерактивное путешествие по экспозиции.

«Горький центр» организует мастер-класс «Родные места» по украшению наличников. Начало – в 16.00.

День семьи, любви и верности на площадке «КП-Самара»

Медиагруппа «Комсомольская правда» тоже подготовила для самарцев праздничные мероприятия, которые пройдут в парке Гагарина. В программе - музыкальные номера, выступление танцевальных коллективов, интерактивные конкурсы и дегустации от партнеров. Самым ярким моментом праздника станет чествование пар, проживших в браке полвека и более.

Начало в 17.00.