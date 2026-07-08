«У моих родителей 72 внука и 50 правнуков»: мама 11 детей из Кинеля рассказала о любви длиною в 60 лет

В День семьи, любви и верности Светлана Пукиш рассказала о союзе своих родителей. Фото: личная страница Светланы в соцсетях

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник, который напоминает: настоящая семья — это не просто слова, а ежедневный труд, терпение и умение быть рядом даже в самые трудные моменты. У каждой семьи свой путь, но есть те, чьи истории вдохновляют других. Одна из них — семья Светланы Пукиш из Кинеля. Сама мама 11 детей признается: ее главный пример — это родители, прожившие вместе 60 лет.

Светлана — пятнадцатый ребенок в семье Савиных

Для Светланы Пукиш, мамы 11 детей из Самарской области, главный пример семьи — ее собственные родители. Союз 82-летней мамы Лидии Васильевны и 88-летнего папы Николая Ивановича Савиных для Светланы – настоящая школа любви и верности.

«Мои родители — для меня главный пример», — говорит Светлана. «У нас сейчас 72 внука, 73 на подходе, правнуков уже больше пятидесяти. Их терпение, их отношение к детям и внукам вызывают только восхищение. Сколько всего они пережили: операции, роды, потери — и при этом сохранили тепло и любовь в семье».

Светлана Пукиш с отцом Николаем Ивановичем. Фото: личная страница Светланы в соцсетях

Светлана Пукиш — пятнадцатый ребенок в семье Савиных. Для нее большая семья — не подвиг, а норма жизни, заложенная с детства. Сегодня у нее самой 11 детей. А если посчитать всех, кто появился на свет благодаря союзу ее родителей, получается 138 человек. Эта цифра поражает!

«Любовь приходит со временем, с пониманием»

Главное, что вложили в нее родители, — не слова, а поступки.

«Самый важный инструмент в отношениях — это разговор по душам», — считает Светлана. «Нужно больше говорить друг с другом. Даже когда выясняешь отношения — важно не обижаться, а слышать. Когда ты разговариваешь, ты понимаешь, что на самом деле хочет человек».

Любовь, по ее словам, приходит с годами.

«Сейчас молодые женятся: "Я люблю-люблю". А на самом деле они еще не до конца понимают, что такое настоящая семья и настоящая любовь. Это доверие, это испытания, через которые надо пройти, чтобы понять, действительно ли человек любит. А в жизни их будет много. И только пройдя через них, ты понимаешь, что на самом деле есть любовь».

60 лет брака: бриллиантовая свадьба

Недавно родители Светланы отметили 60 лет совместной жизни.

«Это был настоящий праздник, настоящая свадьба», — вспоминает она. «60 лет — это не просто дата. Это огромный труд, терпение и любовь, которая выдержала проверку временем».

Лидия Васильевна, мама Светланы. Фото: личная страница Светланы в соцсетях

Сама Светлана пошла по стопам родителей. Вместе с мужем Владимиром они уже 20 лет в браке. Напомним, 11 июня 2026 года Светлана Пукиш родила одиннадцатого ребенка. Теперь в большой и дружной семье три сына и восемь дочерей.

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