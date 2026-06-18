«Я мечтала о 10, а Бог дал 11»: многодетная мама Светлана Пукиш — о родах, большой семье и времени на себя

Семью из Кинеля выписали из самарского роддома с одиннадцатым ребенком. Фото: личная страница Светланы а соцсетях

11 июня 2026 года многодетная мать из Кинеля Светлана Пукиш родила одиннадцатого ребенка. Выписка превратилась в праздник с цветами, телекамерами и улыбками до ушей. Светлана Пукиш рассказала «КП-Самара», чем рождение 11-го ребенка отличается от седьмого, почему девочку назвали Раисой и о чем она мечтает, когда уже под 40.

Три сына и восемь дочерей

У выписной комнаты роддома — букеты цветов, счастливые лица самых близких людей, телекамеры и улыбки. Казалось бы, выписка как выписка. Но только не для семьи Пукиш. 11 июня 2026 года Светлана и Владимир забрали домой одиннадцатого ребенка, девочку Раису. Теперь в большой и дружной семье три сына и восемь дочерей. Старшему ребенку уже 19 лет.

В семье Пукиш 8 девочек и три мальчика. Самому старшему ребенку – 19 лет. Фото: личная страница Светланы а соцсетях

Редакция «КП-Самара» уже писала о семье Пукиш в 2023 году, когда родился девятый ребенок. С тех пор семья стала еще больше.

«Это гордость, что я смогла»

Корреспондент «КП-Самара» созвонился со Светланой через пару дней после выписки. Голос бодрый, усталости не слышно. Одиннадцатый ребенок — это уже не просто «еще один малыш», признается женщина. Это особенный опыт.

«Когда у тебя десять детей, а потом рождается одиннадцатый, это уже не просто число, это уже сверх того, о чем мечтала. Я всегда хотела десятерых, но Бог дал на одного больше. Для меня это гордость, что я смогла».

Роды, по словам Светланы, прошли легко и быстро.

«Родила ее быстро — примерно за час двадцать. В больнице чувствовала особое внимание — и от врачей, и от медсестер. Другие мамочки удивлялись: «Почему вам такое внимание?» А другие им отвечали: «Ну вы попробуйте родить одиннадцать детей».

Рожала Светлана у молодого врача. И та, по словам мамы, отнеслась к ней очень тепло.

«Врача я не знала, но там все меня помнят, все подходили, вспоминали мои предыдущие роды. Первого ребенка я рожала в другом месте, тяжело, а здесь — внимание, забота».

«Раиса — из любимого сериала»

Светлана рассказывает, что дома к появлению Раисы отнеслись по-разному. Но особенно трогательной была реакция младшей дочки Елизаветы, которой сейчас три года.

«Лиза пока не до конца понимает, что произошло, но уже тянется к сестренке, гладит ее, целует. Старшие дети тоже приняли Раису. В доме шумно, но это наш шум, наша жизнь, наш дом».

Имя Раиса звучит необычно и красиво. Светлана поделилась, что выбрать имя доверили старшей дочери.

«Третий ребенок — дочка Мария — имя выбрала. Мы с мужем ждали мальчика и даже придумали имя — Макар. Но, когда еще не знали пол, была договоренность, что если рождается девочка, то имя выбирает Мария. А Рая — это из ее любимого сериала. Ей очень понравился персонаж, и решили назвать дочку так».

Встретились в кафе и больше не расстаются

Свою историю любви Светлана вспоминает с теплотой. Познакомились они с Владимиром в Самаре, в обычном кафе. Он приехал в город на выходные. Случайно заглянули в одно место, разговорились — и с тех пор не расстаются.

«Владимир сначала и представить не мог, что у него будет такая большая семья. Но с каждым ребенком его любовь только росла. И ко мне, и к детям».

Три года назад Светлана рассказывала, что они с мужем привыкли рассчитывать только на себя, но и государство поддержало многодетную пару. Напомним, в 2021 году семье Пукиш вручили ключи от нового дома. Тогда экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично поздравил многодетных родителей и отметил, что такие семьи — пример для всех. Дом помогли приобрести в рамках программы поддержки многодетных семей.

«Под 40 задумываюсь о внуках»

На вопрос о мечтах Светлана отвечает просто и честно.

«Мне уже скоро 40. Задумываюсь о том, что скоро внуки пойдут. Каждый раз, когда держу грудного ребенка, понимаю: надо насладиться этим моментом. Может, такого больше и не повторится».

Несмотря на 11 детей, Светлана успевает заниматься рукоделием — делает декоративные свечи и подставки. Сейчас на втором этаже дома ей обустраивают мастерскую.

«Когда дети засыпают, у меня появляется время для творчества. Это успокаивает. Есть и заказы, и планы. Жизнь дается, чтобы через трудности проходить. Зачем искать легкие пути?»

В свободную минутку Светлана занимается творчеством. Создает фигурки, вазы и подставки из гипса. Фото: личная страница Светланы в соцсетях

Сейчас у семьи появилась новая теплица. Все размеренно, по чуть-чуть.

«Я очень спокойна, не переживаю, если что-то не успеваю. Стараюсь ко всему относиться с улыбкой, с хорошим настроением».

Светлана отдельно благодарит старших детей: они помогают — умеют и готовить, и стирать, и гладить. Без них было бы гораздо сложнее.

Семья Пукиш — пример того, что многодетность не про подвиг, а про любовь. Светлана не жалуется на усталость, не ищет легких путей. А 11-й ребенок для нее — не цифра, а очередная жизнь, которую она встретила с улыбкой и молитвой.

Редакция «КП-Самара» поздравляет семью Пукиш с рождением дочери и желает им счастья и здоровья.

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