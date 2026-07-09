«Из-за этих людей у меня нет бабушки и дедушки»: Екатерина Тархова бурно отреагировала на первое появление родственников Метревели в суде

Марина и Бичико Метревели хотели выступить на суде 9 июля. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Сегодня, 9 июля, в Самарском областном суде состоялось шестое заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Свидетели рассказали много новых подробностей, но запомнилось заседание не только этим. Впервые в стенах суда оказались родственники подельников Екатерины Тарховой, Светланы и Дмитрия Метревели. Марина и Бичико Метревели просили суд допросить их сегодня, но не вышло. Зато Катя Тархова отреагировала на их появление бурно и сделала неожиданное заявление. Подробности – в материале «КП-Самара».

Кто такие Метревели

Имена Светланы и Дмитрия Метревели прогремели на всю страну в 2025 году. В начале года стало известно об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Стариков убила родная внучка, Екатерина Тархова. Позднее выяснилось: Катя действовала не одна, за ее спиной стояла целая группировка, во главе которой – женщина с криминальным прошлым, королева афер Светлана Метревели.

Светлана - она же Нателла Бенуа, Мила Мюллер и даже княжна Багратиони, - водила за нос следователей еще в 1990-е годы. В 1995 году она и подельники были замешаны в грандиозной афере. Подделав документы, они «продали» 26 тысяч тонн нефти, которой у них и не было вовсе, за 6,9 миллиардов рублей (по курсу того времени - около 1,3 млн долларов).

Покупатели оказались из Сан-Франциско, и перед ними Светлана предстала во всей красе. Она накинула на плечи норковую шубу, украсила пальцы бриллиантами и золотой печатью за 2000 долларов. Все ради того, чтобы создать образ успешной бизнес-леди. Американский магнат остался под впечатлением, сделка состоялась, и группировка, прихватив деньги, укатила в закат.

Даже матерые следователи признавали: у Светланы Метревели криминальный талант и удивительная способность менять личность. В результате мошенницу все-таки поймали, Мосгорсуд дал ей пять лет колонии.

Ошибки грузинку не останавливали. В 2007 году, уже после разоблачения, она пыталась купить бизнес в Подмосковье, выдав себя за родственницу футболиста Метревели. Но тут проиграла: к тому моменту история ее афер разлетелась по СМИ и владелец ее раскусил.

Позднее выяснилось: свой криминальный путь Светлана начала гораздо раньше, еще в юности. В 1987 ее мать Таисия Киселева убила своего мужа Важу Метревели. Человека отнюдь не простого: глава семьи Метревели был «смотрящим» за фруктовым бизнесом и имел авторитет в узких кругах. Согласно материалам дела, Важа угрожал Таисии револьвером. Ночью, когда все спали, женщина застрелила мужа из его же оружия.

Светлана помогла матери избавиться от тела отца. Они завернули труп в пленку и вывезли на машине к реке Самара, где утопили в проруби. Суд назначил Киселевой три года колонии, а ее дочери за соучастие всего год. На тот момент Светлане было около 30 лет.

Однако, по данным автора книг о «Бандитской Самаре» Олега Иванца, дело обстояло иначе. Убила Важу как раз Светлана, а ее мать взяла вину на себя. В 2015 году грузинка уехала в Тбилиси и не возвращалась в Россию.

Дмитрий Метревели – фигура не менее загадочная. Это племянник Светланы, он родился в Тбилиси, в то время как его тетя родом из Самары.

Причастность грузинского клана к убийству экс-мэра Самары

Со Светланой Метревели Катя Тархова познакомилась примерно за пять лет до убийства. Отношения были близкими, внучка экс-мэра Самары даже останавливалась у Метревели во время поездок в Грузию.

Катя признавалась журналистам, что искала в этой семье любви и поддержки. И они, казалось, ее давали.

«Я приходила в гости к Таисии Киселевой, мы пили чай. У нее в гостях бывал ее сын Бичико, который как-то сказал, что я хорошая, воспитанная, из приличной семьи. Таисия тогда заявила, мол, было бы хорошо, если бы вы поженились», - рассказывала Екатерина Тархова.

Бичико – это сын Таисии Киселевой, у нее также есть дочь Марина. Сейчас они выступают в роли свидетелей обвинения по делу об убийстве экс-мэра Самары. Их родственники, Светлана и Дмитрий, находятся в международном розыске. Светлану Метревели обвиняют в организации убийства Тарховых. Следователи считают, что она руководила процессом из Грузии. Дмитрий Метревели – непосредственный исполнитель. Он лично приложил руку к убийству Виктора и Натальи, а затем помог их внучке избавиться от тел. Трупы расчленили, пропустили через мясорубку и раскидали по мусоркам.

Зачем Метревели понадобилось убивать Тарховых? Вероятно, ради денег. Катя говорила, что даже при жизни бабушки и дедушки переводила Метревели баснословные суммы.

Взятки за освобождение Людмилы Тарховой

На предыдущих судебных заседаниях всплыли интересные подробности. Друг Виктора Тархова Александр Кузнецов рассказал, что экс-мэр Самары просил у него совета. Мол, к нему пришла Катя и заявила, что ее маму Людмилу Тархову, которую на тот момент посадили за вымогательство, можно освободить. Нужно только «дать взятку». По словам Кузнецова, он сказал Тархову, что это похоже развод. Виктор пожал плечами, но взятка, судя по всему, все-таки была.

Женщина, купившая дачу у Тарховых, также сообщила, что Наталье Тарховой требовались деньги, «чтобы помочь дочери». Сделка была в 2023 году, Людмила уже несколько месяцев находилась за решеткой. На суде 9 июля Катя заявила: она лично давала взятку «за освобождение мамы», да не абы кому, а лично Марине Метревели:

«В 2023 году я встретилась с Магдой (Мариной Метревели - прим. ред.), она представилась политическим лицом города Москвы, которое решает вопросы о помиловании за взятки. Именно она получила от меня 15 млн. рублей за решение вопроса».

Само собой, Людмила Тархова так и продолжила отбывать срок. Сейчас она находится в колонии, откуда ее этапируют на судебные заседания по делу об убийстве родителей.

Катя также отметила: Метревели знают, где находятся ее подельники.

«Я думаю, что всем очевидно то, что эти люди знают, где находится племянник (Дмитрий Метревели – прим. ред.), где находится сестра (Светлана Метревели – прим. ред.) и о том, что эти люди полноценные участники данного уголовного дела».

Их мать Таисия Киселева сыграла свою роль в истории убийства Тарховых. Она помогала Кате продать машину Натальи Тарховой, представившись покупателю ее именем.

Поведение пенсионерки тоже вызывает вопросы. Накануне одного из заседаний она попала в больницу, суд пришлось перенести. На заседание 7 июля Киселева все-таки явилась, но всем видом показывала, как ей плохо. Во время перерыва она попросила вызвать скорую, жаловалась медикам на тошноту и головокружение, просила сделать ей укол. Однако рвоты не было, поэтому медики отказали как в госпитализации, так и в уколе. Судья указала на возможную симуляцию, и Киселева, кажется, пришла в норму. Во всяком случае, на заседании 9 июля она выглядела вполне бодрой.

Марина и Бичико Метревели просили допросить их сегодня, поскольку потом они уедут из России на три месяца. Однако суд подошел к завершению и им отказали.

В конце заседания Катя рассказала, что мечтает воссоединиться с семьей.

"Я постоянно думаю, как вообще я могла в это попасть. Каждый день осознаю, что у меня нет ни бабушки, ни дедушки благодаря вот этим людям (имеет в виду Метревели), которые присутствуют и отнекиваются. Я, конечно, понимаю, что в любом случае я буду находиться в местах лишения свободы, но мечты мои такие".

Следующее заседание по делу состоится 14 июля.