«Получал угрозы, а машину нашли в навозной луже»: в Самарской области 10 дней ищут 82-летнего физика

В мае этого года Олег Барышников уже оказывался в похожей ситуации вместе с 4-летним правнуком. Фото: Лиза Алерт

В Самарской области уже десятые сутки ищут 82-летнего Олега Барышникова. Мужчина уехал на кладбище 4 июля к супруге, которая похоронена в селе Лопатино, и исчез. Его «Ладу Ларгус» нашли в болотистой местности с открытыми дверями и документами внутри. Двоюродная внучка Олега Евгеньевича, поделилась с «КП-Самара» деталями, которые вызывают у семьи много вопросов.

«Машина была загнана в навозную лужу, поэтому собака не взяла след»

Одна из главных странностей, по словам родных, место обнаружения автомобиля. Вопреки некоторым сообщениям, это не болото в привычном смысле.

«Машина была загнана не в болото, а в навозную лужу, - пояснила родственница пропавшего Яна, - Поэтому там даже собака не взяла след».

Волонтеры оперативно подключились к работе, провели масштабные прочесывания местности. Фото: Лиза Алерт

Она отмечает, что Олег Барышников не был знаком с этой местностью. И это, по мнению семьи, делает маловероятным то, что он мог самостоятельно заехать в такую топь.

«Олег не мог знать этих мест, - добавила она, - А вот люди со стороны вполне».

«Он технарь и физик, а не беспомощный старик»

Родственники не согласны с предположениями о том, что пропажа связана с возрастными изменениями памяти или дезориентацией. Яна описывает Олега Евгеньевича как человека с ясным умом и техническим складом ума.

«Он технарь и физик, дома разрабатывал всякие штуки, - рассказывает она, - Он не был дедом, с которого сыпется песок».

В мае этого года Олег Барышников уже оказывался в похожей ситуации вместе с 4-летним правнуком. Но это был совсем другой случай.

Пожилого самарца с внуком искали в мае 2026 года. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

«Он не пропадал тогда, а объезжал ремонт на дороге, и машина сломалась в лесу, где нет связи и рядом нет помощи. Человек тогда искал способ связаться с родными!» — объяснила интернет-пользовательница, знакомая с ситуацией.

Тогда он постоянно был на связи с семьей и полицией, держал телефон выключенным и не покидал машину, дожидаясь помощи. Его нашли живым на вторые сутки. В этот раз все иначе — телефон остался в автомобиле вместе с документами, а сам Олег Евгеньевич исчез при загадочных обстоятельствах.

Незадолго до исчезновения мужчине поступала угроза

Яна подтвердила информацию о том, что незадолго до пропажи Олегу Барышникову угрожали.

«Олегу поступала угроза, но в чем именно она заключалась, знает только его дочь Алла», - пояснила она.

Также родственница не исключает, что пенсионер мог стать жертвой мошенников.

«Могли и мошенники на него выйти, а он и не понял», - предполагает Яна.

«Думаем обратиться в СК»

Яна рассказала, что активную помощь в поисках оказывает отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры оперативно подключились к работе, провели масштабные прочесывания местности. Однако у семьи возникали сложности с получением обратной связи от правоохранительных органов.

«За неделю Алле никто не дал обратную связь, поэтому мы и стали выходить на журналистов, - сообщила Яна, -Сейчас думаем обратиться в Следственный комитет».

Родственница также обратила внимание на ещё одну деталь: в районе поисков есть заброшенные коровники, куда волонтеры не могут заходить по закону.

«Там есть брошенные коровники, - говорит Яна, - "ЛизаАлерт" не имеет права их обследовать. Но проверяли ли их сотрудники полиции, нам неизвестно».

Поиски продолжаются

По данным «ЛизаАлерт», к 11 июля пешими группами был пройден 221 километр, в поиске участвовали 55 человек, задействовались беспилотники и кинологи. Сама Яна вместе с волонтерами выезжала на ночные поиски.

Любую информацию о местонахождении Олега Барышникова просят сообщать по телефонам 112 или 8-800-700-54-52 (горячая линия «ЛизаАлерт»).

Редакция «КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.