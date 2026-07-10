Фанатки Олега Шепса вытирают слезы. Главный мистический холостяк страны женился

Олег Шепс женился на своей возлюбленной Полине Ереминой. Фото: Социальные сети Полины Ереминой

Долгие годы Олег Шепс считался одним из самых завидных холостяков страны, а его личная жизнь оставалась предметом многочисленных обсуждений поклонников. Но теперь этот статус официально в прошлом. 7 июля 2026 года самарский медиум связал себя узами брака со своей возлюбленной Полиной Ереминой. Торжественная церемония прошла в одной из живописных локаций Москвы, собрав самых близких людей пары. Как прошло главное событие в жизни молодоженов, какие детали сделали этот день особенным и чем запомнилась свадьба Олега и Полины, рассказываем в нашем материале.

Предложение на берегу моря

27 мая возлюбленная медиума Полина Еремина поделилась в социальных сетях трогательными кадрами помолвки. Во время романтической фотосессии на берегу моря Олег сделал избраннице предложение руки и сердца, и она ответила согласием. Пара, сохранившая свой узнаваемый готический стиль в одежде, запечатлела этот момент на фоне закатного неба. При этом поклонники предполагают, что помолвка могла состояться еще во время зимнего путешествия в Таиланд, а опубликованные в конце мая фотографии лишь рассекретили радостное событие. После объявления о помолвке влюбленные начали активно готовиться к предстоящей свадьбе и делиться с аудиторией свадебными хлопотами.

Олег Шепс сделал предложение Полине на берегу моря. Фото: Социальные сети Полины Ереминой

Идеальное платье и девичник

С июня Полина начала рассказывать подписчикам о важном этапе подготовки к свадьбе – поиске идеального свадебного платья. Девушка писала о примерках, показывала различные варианты нарядов и не скрывала волнения, ведь выбор платья для невесты один из самых трепетных и долгожданных моментов. Как и многие девушки, Полина переживала, стремясь найти именно тот образ, который сделает день свадьбы по-настоящему особенным.

«Я стояла у салона и не могла войти, так как нервничала, у меня даже руки трясутся!!!», – писала девушка в своих социальных сетях.

Подготовка к свадьбе продолжилась чередой трогательных событий. Уже 1 июля Полина сообщила подписчикам, что наконец нашла свадебное платье своей мечты, которое после подгонки идеально село по фигуре. Спустя несколько дней, 4 июля, невеста получила от подруг приглашение на девичник, а уже 5 июля состоялся прощальный вечер с холостяцкой жизнью. Для праздника подруги выбрали розовую фату, тогда как Полина появилась в традиционной белой. Не обошлось и без юмора, девушки надели маски с изображением Олега Шепса и в таком необычном образе отправились на торжество, чем развеселили не только друг друга, но и подписчиков.

Подруги сделали веселый девичник для Полины Фото: Социальные сети Полины Ереминой

Красивые образы и «подвязка» невесты

7 июля Полина поделилась одной из самых трогательных свадебных фотографий, показав руки молодоженов с обручальными кольцами из белого золота.

Свадьба молодоженов прошла 07.07.26. Фото: Социальные сети Полины Ереминой

Не меньшее восхищение вызвали и свадебные образы пары, которые полностью отразили их любовь к готической эстетике. Невеста предстала в изысканном кружевном платье с длинной кружевной фатой, а завершил образ необычный ниспадающий букет из розовых орхидей. Олег Шепс выбрал элегантное сочетание белого пиджака, черной рубашки и классических черных брюк, дополнив образ аккуратной укладкой с зачесанными назад волосами. Продуманные до мелочей детали сделали свадебную фотосессию стильной и атмосферной.

У пары были очень красивые образы. Фото: социальные сети Полины Ереминой

Само торжество прошло в одном из ресторанов в кругу самых близких друзей и родственников пары. Среди гостей присутствовал Тольяттинский экстрасенс Дмитрий Матвеев и, конечно, старший брат Олега Александр Шепс, который выбрал для праздника элегантный синий костюм.

Среди гостей был экстрасенс Дмитрий Матвеев. Фото: соцсети

Во время первого тоста он поделился забавной семейной историей, вспомнив слова Олега о том, что первое желание жениться на Полине было после того, как она подарила ему игровую приставку PlayStation.

Александр Шепс выбрал элегантный синий костюм. Фото: соцсети

«Ты представляешь, она подарила мне PlayStation, я хочу на ней жениться. Это было просто бомба!», – вспоминает Александр слова Олега.

Одним из самых ярких моментов вечера стало музыкальное поздравление от Александра Шепса. Он исполнил для молодожёнов особенную песню, под которую жених и невеста подарили гостям трогательный танец.

Александр Шепс исполнил песню для молодоженов. Фото: соцсети

А ближе к завершению праздника произошло ещё одно запоминающееся событие. Во время свадебной традиции Александр поймал «подвязку», брошенную женихом. По распространённой примете считается, что именно тот, кому достанется подвязка, следующим отправится под венец.

Шепс старший поймал "подвязку". Фото: соцсети

«Я и мечтать не могла»

На свадьбе исполнилась и давняя мечта невесты, свой первый танец молодожёны исполнили под живое исполнение песни «Сердце» музыканта Passmurny. Этот трогательный момент не оставил равнодушными ни гостей, ни пользователей соцсетей. Опубликовав видео с танцем, невеста сопроводила его искренней подписью.

Первый танец молодоженов был под живое исполнения музыканта Passmurny. Фото: социальные сети Полины Ереминой

«Я и мечтать не могла, что ЭТО случится на моей свадьбе».

В завершение свадебного торжества молодожены вместе разрезали белоснежный свадебный торт, который был украшен свежими ягодами.

В финале был красивый белый торт. Фото: соцсети

Фанатки плачут

Поклонницы Олега Шепса с теплотой восприняли его союз с Полиной. В социальных сетях фанатки активно поддерживают пару, оставляя множество искренних пожеланий счастья, взаимопонимания и гармонии.

«Красивая пара! Наконец-то Олег нашел свою любовь, будьте счастливы ребята. Как повезло паре найти друг друга, счастья в семейной жизни», – пишут комментаторы.

Впрочем, не все поклонницы восприняли эту новость с одинаковым энтузиазмом. Некоторые признаются, что втайне надеялись однажды покорить сердце Олега Шепса и выйти замуж за одного из самых завидных экстрасенсов России. Теперь же им остается лишь с улыбкой вспоминать о своих мечтах и наблюдать за развитием его отношений, искренне желая кумиру счастья.

«ну почему это не я!? Детская мечта выйти за Шепса так и останется мечтой… Поздравляю», – оставляют свои комментарии поклонницы экстрасенса.

Мы поздравляем Олега Шепса со свадьбой и желаем молодоженам долгой, счастливой совместной жизни, любви, благополучия и гармонии в семье.