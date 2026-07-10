«Помогла пройти путь от тьмы до небесного света»: медиум из Самары Олег Шепс поделился историей знакомства со своей женой Полиной

Самарский медиум Олег Шепс рассказал историю знакомства со своей женой Полиной. Фото: социальные сети Олега Шепса

07.07.2026 – дата, которую поклонники Олега Шепса точно запомнят надолго. В этот красивый день один из самых обсуждаемых участников проекта «Битва экстрасенсов» официально связал себя узами брака со своей возлюбленной Полиной Ереминой. Спустя всего три дня после свадьбы Олег впервые решил поделиться личной историей и рассказал, как познакомился с будущей женой. Любопытно, что еще год назад мы писали о возможной избраннице экстрасенса и предполагали, при каких обстоятельствах могла начаться их история любви. Тогда это были лишь догадки, но сегодня, после откровений самого Олега, стало ясно, многие наши предположения оказались верными. Рассказываем, как на самом деле познакомились Олег Шепс и Полина Еремина и с чего начался их роман.

«Путь от тьмы до яркого света»

Еще год назад Олег Шепс во время одного из прямых эфиров вскользь признался, что его сердце занято прекрасной особой. Этого оказалось достаточно, чтобы внимательные поклонники начали собственное расследование. По фотографиям и публикациям в социальных сетях они быстро вычислили избранницу экстрасенса, ею оказалась 25-летняя фотограф Полина Еремина. Тогда мы предположили, что их знакомство произошло на одной из съемок, где Полина работала с Олегом. И, как выяснилось теперь, эта версия была верной. В своих социальных сетях Шепс рассказал, что их история началась около двух лет назад с обычного рабочего знакомства. Однако профессиональное общение постепенно переросло в романтические отношения, а затем в крепкий союз, который в июле 2026 года завершился свадьбой.

«Пожалуй, это был один из темнейших периодов моей жизни. Это было рабочее знакомство, на съемках одного известного эзотерического проекта страны, где Полина работала фотографом, а я сидел в кресле члена жюри. Темнейшим этот период я называю по ряду причин взаимосвязанных друг с другом, оказавших на меня сильное влияние, из-под которого я ещё очень долго выходил и боролся с его последствиями. Но именно Полина поддержала меня в этой борьбе, помогла пройти путь от беспросветной тьмы до яркого небесного света», – пишет экстрасенс в своих социальных сетях.

Встреча с Полиной стала переломным моментом для экстрасенса. Фото: социальные сети Олега Шепса

По словам Олега Шепса, именно встреча с Полиной стала для него переломным моментом. Экстрасенс признался, что настоящая любовь полностью изменила его взгляд на жизнь, помогла переосмыслить многие вещи и стать другим человеком. Он отметил, что сумел одержать главную победу не над соперниками, а над самим собой, справившись с внутренними противоречиями, болью, собственными пороками и той «внутренней тьмой», о которой раньше предпочитал не говорить. Именно этот путь, по признанию Шепса, сделал его сильнее и позволил обрести долгожданное счастье рядом с любимой женщиной.

«Ее вера в меня и настоящая любовь перевернули моё восприятие мира и сознание, помогли измениться. Я взял реванш в борьбе с самим собой, со своими пороками, болью и внутренней тьмой. Полина была рядом, вопреки всему и всем. А теперь мы вместе, одно целое, оставив все плохое далеко позади. Теперь мы одна семья. Муж и Жена. И это настоящая победа!», – рассказывает Олег Шепс.

Красивая свадьба в Москве

В течение прошлого года Олег Шепс не раз приезжал в родную Самару вместе с Полиной. Влюбленные проводили время в городе летом, а затем вновь вернулись сюда, чтобы встретить Новый год с близкими. Спустя несколько месяцев, 7 июля 2026 года, пара официально стала мужем и женой, выбрав для свадьбы символичную красивую дату.

Свадьба молодоженов прошла 07.07.26. Фото: социальные сети Полины Ереминой

На торжестве собрались только самые близкие люди, среди которых были старший брат Олега Александр Шепс и тольяттинский экстрасенс Дмитрий Матвеев. Особенным моментом вечера стал первый танец молодоженов под живое исполнение музыканта Passmurny. Поклонники пары уже успели засыпать молодоженов теплыми поздравлениями, желая им долгих лет счастливой семейной жизни, любви и взаимопонимания.