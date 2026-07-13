Жара стихнет к пятнице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году второй летний месяц в регионе радует теплом, в Самаре каждый день переполнены пляжи, а на проезжих частях начали проводить аэрацию воздуха. Теперь к жаре присоединятся еще гроза, штормовой ветер и дожди. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе с 13 по 17 июля 2026 года.

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни температура упадет на пару градусов. В понедельник, 13 июля, днем в Самаре может пойти кратковременный дождь, возможна гроза. Столбик термометров поднимется до +23...+28 °C. Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник, 14 июля, в областном центре снова могут быть небольшие дожди с грозами. Ветер останется 7-12 м/с, но при грозе станет порывистый. Похолодает до +12…+17 °C. Днем ситуация изменится: ветер сменит свое направление на северо-западное, а температура вырастет до +22...+27 °C. Вероятность грозы с осадками сохранится.

В ночь на среду, 15 июля, в Самаре западный и северо-западный ветер немного стихнет до 5-10 м/с. Температура опустится до +11...+16 °C. Дождь с ночи может сохранится днем. Ветер снова усилится до 7-12 м/с. Жара не спадет: +23…+28 °C.

Сервис Яндекс. Погода прогнозирует в Самаре менее теплую неделю. По его данным, дожди будут идти каждый день. В понедельник, 13 июля, будет от +19 °C ночью до +27 °C днем. Во вторник, 14 июля, от +18 °C ночью до +23 °C днем. В среду, 15 июля, от +19 °C ночью до +23 °C днем. В четверг, 16 июля, от +17 °C ночью до +25 °C днем. В пятницу, 17 июля, от +12 °C ночью до +17 °C днем.

По информации Gismeteo, дождь в Самаре стоит тоже на все дни рабочей недели. При этом по ночам температура колеблется от +20 °C с понедельника до +14 °C к пятнице, а днем – от +27 °C до +17 °C.

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