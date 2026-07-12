Жители заполоняют пляжи в жару. Фото: Светлана Маковеева/администрация Самары

В Самаре уже несколько недель стоит настоящая летняя жара. Столбики термометров переваливают за 30 °C, а Волга у берегов областного центра прогрелась до 22 °C. Жители массово приходят отдыхать на городские пляжи как в будние дни, так и в выходные. Днем – загорание, купание и активный отдых у воды, вечером – прогулки по набережной и паркам. В такую погоду в городе усилили автополив растений и запустили аэрацию воздуха. Рассказываем, как Самара переживает жару в июле 2026 года.

Девушки загорают и фотографируются на пляже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полные пляжи

Этим летом Самара показывает себя как настоящий город-курорт. Красоту навели на всех городских пляжах. Туда завезли много свежего песка, разложили деревянные настилы, расставили скамейки, урны, раздевалки и открытые душевые. На набережной появилось три новых спуска и питьевые фонтанчики. Город увеличил количество пляжного оборудования до 1413 единиц – это на 581 больше, чем в прошлом году.

Отдыхающие заполоняют пляжи. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

Приятным новшеством стало создание двух комфортабельных зон с платными услугами. Прямо как на море! Их сделали между Чкаловским и Маяковским спусками. Там появились шезлонги с мягкими накидками и большими зонтиками, отдельные беседки-кабаны, туалеты, душевые и раздевалки. Можно заказать напитки и еду.

В новых зонах отдыха появились шезлонги. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

При этом поход на пляж, доступ к душевым и туалетам бесплатный для всех. Не у всех горожан эти новшества вызвали приятные впечатления. Однако желающих отдохнуть в комфорте оказалось так много, что мест на всех не хватает. Многие стоят в очередях и ждут, пока шезлонги освободятся.

«Зоны оборудованы при поддержке самарских предпринимателей. При желании можно воспользоваться дополнительными услугами, они занимают не более трети от всей ширины пляжей. Здесь гости могут взять в аренду полотенца, лежаки и игровой пляжный инвентарь, а также приобрести прохладительные напитки», – рассказали в администрации Самары.

Все желающие могут отдохнуть с комфортом. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спросом пользуются не только новые платные зоны, но и остальная территория пляжей. Везде настоящий ажиотаж! Отдыхающих очень много. Кто-то лежит загорает на песке, кто-то купается в Волге, кто-то играет в волейбол. Дети резвятся у воды, строят куличики и замки из песка.

Самарцы отдыхают у воды. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдельное внимание в этом сезоне уделили обустройству теневых зон с перголами. На участке от ЦСК ВВС до Ладьи под ними бесплатно может разместиться до 100 человек. В течение лета появится еще две перголы для 60 человек. Дополнительные спуски с набережной обустроили под улицами Чкалова и Маяковского, раньше туда было неудобно доходить из-за большого расстояния от основных лестниц. А на Первомайском спуске оборудован доступный пляж, адаптированный для людей с ОВЗ.

На пляжах сделали теневые навесы. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечерние променады

Когда к вечеру вместо жары наступает небольшая прохлада горожане сменяют купальники на наряды и выходят гулять. В теплые дни во всех парках большое количество народа. Парк Гагарина переполнен семьями с детьми и подростками. Все катаются на каруселях, едят сладкую вату и неспешно прогуливаются.

Еще одной особенно популярной локацией самарцев является Загородный парк. Там возрастной сегмент уже постарше. Настоящую прохладу дарит отдыхающим ветер с Волги и тень деревьев. В других зонах отдыха Самары тоже много людей: на Ленинградке, в Молодежном парке и т.д.

Во всех общественных местах много людей. Фото: администрация Самары.

Но самой массовой традиционно остается набережная. Порой возникает ощущение, что туда вышел гулять весь город. Идешь рядом с другими бок о бок будто на концерт в День города. На набережной часто музыканты исполняют вживую песни, выступают танцоры и проводятся активности и бесплатные спортивные тренировки от проекта «Самара в движении».

Большим подарком для жителей стали питьевые фонтанчики, о которых люди долго просили властей. Теперь там бесплатно можно утолить жажду. Возле них всегда много желающих напиться. Также впервые на пляжах оборудовали детские игровые зоны, теперь родителям есть чем занять своих чад. Они работают под I, II и IV очередями набережной. На детских пляжах предусмотрен пологий спуск в воду.

Самарцы активно проводят время у воды. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Аэрация воздуха

В Самаре в жару усилили полив городских цветников и молодых зеленых насаждений. А для охлаждения воздуха и дорожного полотна запустили аэрацию. Она проводится в самые жаркие часы, прежде всего на дорогах и в пешеходных зонах с высокой проходимостью. На прошедшей неделе аэрацию уже провели на улицах 22 Партсъезда, Стара-Загора, Советский Армии, Физкультурной, Некрасовской и на Ленинградке.

Проводится аэрация воздуха. Фото: администрация Самары.

Маршруты поливомоечных машин составляются ежедневно перед началом работ. Сопла для подачи воды могут поворачиваться и либо охлаждать покрытие дорог, либо орошать воздух. По данным замеров, после аэрации температура воздуха снижается примерно на 9 градусов. Это позволяет сохранять долговечность асфальтовых покрытий, снижает вероятность их пластической деформации от палящего солнца.

Для полива растений в городе увеличили количество ежедневных рейсов спецтехники. Чтобы вода не испарялась мгновенно и не оставляла на листьях ожогов, полив смещается на ранние утренние и поздние вечерние часы. Для полива городских цветников используется до 300 кубометров воды ежедневно.

Впервые появились питьевые фонтанчики. Фото: администрация Самары.

В парках, скверах и на общественных пространствах освежают воздух 48 городских фонтанов. В течение летнего сезона все они работают с 09:00 до 22:00. По прогнозам синоптиков, 30-градусная жара продержится на территории Самарской области ближайшие 10 дней. При этом в некоторые дни возможны дожди и грозы.

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