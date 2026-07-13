Без костра и мангала: как самарцам избежать штрафов на природе в 2026 году

Самарцы переживают из-за штрафов Фото: Салават ГАЛИЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года жители Самарской области активно собирали подписи с просьбой ослабить надзор за отдыхающими. Самарцы, выезжающие на выходные за Волгу, столкнулись с рядом ограничений. Граждане пожаловались на штрафы за пребывание на островах. Министерство природных ресурсов и экологии региона разъяснило «КП-Самара», за что жители могут получить штраф и как избежать наказания.

«Мы всегда выбирались на другой берег Волги, но теперь это проблема»

В июне самарцы собирали петицию с обращением к губернатору Самарской области. Тогда местные жители признались, что многие столкнулись со штрафами за пребывание на островах. По словам горожан, штрафы могли выписывать не только за разведение костра в период противопожарных ограничений, но и за отдых без мангала и открытого огня.

Большинство отдыхающих возмущены тем, насколько сложно выбраться на любимое место без опаски. Согласно региональному законодательству, при изменении погодных условий на территории Самарской области вводятся соответствующие ограничения. Они необходимы для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Часть жителей признаётся, что сложность заключается в отсутствии осведомлённости.

«Систему хочется поменять, мы сталкиваемся с этой проблемой последние два года. У меня лично есть знакомые, которых оштрафовали за отдых на островах. А штраф немаленький – от 40 тысяч рублей и более. Сейчас, к счастью, есть чаты, в которых мы обмениваемся информацией, но в первое время было сложно», – признался читатель «КП-Самара» Дмитрий.

За что жители могут получить штрафы, находясь на берегу

Для прояснения ситуации корреспондент «Комсомолки» обратилась с запросом в профильное министерство. Сотрудники ведомства рассказали, за что жители могут получить штрафы.

«Штрафы выписываются за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Часть островов относится к землям государственного лесного фонда. Если при высокой пожарной опасности по условиям погоды введён запрет на посещение лесов, то ограничения распространяются и на острова», – пояснили в министерстве.

Одним из наиболее распространённых примеров стал остров Быстренький. О нём, по словам сотрудников ведомства, спрашивали чаще всего. Остров находится на территории Волжского лесничества, поэтому находиться на его территории в период запрета не стоит.

Как узнать, какие территории закрыты для посещений

Самым частым вопросом среди жителей стала навигация. Многие отдыхающие не знают, где посмотреть информацию о запретах и понять, можно ли отдыхать на конкретной территории. В министерстве отметили, что информация о введении и снятии ограничений размещается на официальном сайте министерства (в разделе приказов), в государственных пабликах, а также через СМС-рассылку.

«Рекомендуется заблаговременно проверять актуальную информацию перед выездом на природу. Также можно воспользоваться геоинформационным порталом nspd.gov.ru: публичная кадастровая карта – природные территории – лесничества. Если есть сомнения, лучше выбрать для отдыха официальные оборудованные городские пляжи и парки».

Что нельзя делать в особый противопожарный режим

В период летнего жаркого сезона особенно опасны лесные пожары. Сухие ветки, трава и листва могут быстро загореться даже от маленькой искры. Местным жителям рекомендуют соблюдать правила и быть осторожнее.

В период особого режима нельзя разводить костры вне специально оборудованных для этого мест, использовать мангалы, жаровни, примусы и другое оборудование с открытым огнём. Кроме того, нельзя бросать горящие спички и окурки, сжигать мусор и сухую траву.

Размер штрафа будет зависеть от нарушения. Для граждан он составляет от 40 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц – от 60 000 до 90 000, для юридических лиц – от 600 000 до 1 млн рублей.

Если нарушение повлекло возникновение лесного пожара без тяжкого вреда здоровью, то штраф увеличивается. Для граждан – от 50 000 до 60 000 рублей, для должностных лиц – от 100 000 до 110 000 рублей, для юридических лиц – от 1 млн до 2 млн рублей.

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