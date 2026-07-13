Ситуация находится на контроле властей. Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Минпромторге Самарской области рассказали, что происходит с бензином в Самарской области в середине июля. В регионе отменили лимиты на продажу топлива на АЗС, но на некоторых заправках они все равно могут сохраняться. Согласно актуальной информации, дефицита топлива нет, но возможны перебои в его наличии. Рассказываем все, что известно о ситуации с бензином в Самаре и Самарской области на 13 июля 2026 года.

Ситуация с бензином в Самаре и Самарской области на 13 июля 2026

По данным на 13 июля 2026 ситуация с бензином в Самаре и Самарской области находится на постоянном контроле органов власти. Сейчас принимаются необходимые меры для ее нормализации. По словам чиновников, дефицита топлива нет, но могут наблюдаться перебои в его наличии.

«На АЗС могут быть кратковременные перебои наличия топлива из-за повышенного спроса. Региональное правительство совместно с Минэнерго РФ, поставщиками топлива и ФАС России выстраивают план действий по урегулированию ситуации», – сообщили в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

Лимиты на бензин в Самаре и Самарской области на 13 июля 2026: где отменены, где есть

В Самаре и Самарской области на региональном уровне отменили лимиты на топливо. Об этом стало известно 10 июля 2026. С 24 июня автомобилям бензин отпускали только до 40 литров, а дизель – до 100 литров. Также в регионе перестали действовать ограничения по продаже топлива в канистры и другие емкости. Однако на отдельных заправках лимиты могут сохраняться.

«Для дальнейшей стабилизации ситуации на топливном рынке Минпромторг Самарской области направил рекомендательные письма в адрес организаций, реализующих топливо, о возможности самостоятельно устанавливать временные лимиты на отпуск топлива», – предупредили в министерстве.

Это зависит от поставок и может делаться для равномерного распределения имеющихся запасов между покупателями.

Цены на бензин и дизель на АЗС в Самаре и Самарской области 13 июля 2026: какая стоимость, карта наличия топлива

Бензин и дизель на заправках в Самаре и Самарской области по данным на 13 июля 2026 года есть. По информации Росстата, цены на бензин в Самарской области превысили общероссийские. С 30 июня по 6 июля в регионе литр бензина АИ-92 в среднем стоил 76,06 рублей (по России – 70,21 рубль), АИ-95 – 80,71 рублей (по России – 76,19 рублей). А вот дизель оказался дешевле – 86,94 рублей (по России – 87,76 рублей).

По словам властей, компании пытаются сохранять цены на топливо на прежнем уровне.

«Организации-производители топлива стараются сохранять цены на топливо, а независимые АЗС принимают решение о цене с учетом биржевых цен на нефтепродукты», – сообщили в Минпромторге региона.

Карту наличия бензина на АЗС сделали в Самаре. По ней можно проверить, на каких заправках есть топливо. Данные могут быть неточные, потому что собираются на основе информации о покупках от одного из банков и от пользователей. Она доступна в приложении 2ГИС.

Ситуация с ценами на бензин находится на контроле Федеральной антимонопольной службы. Если рост цен на топливо на АЗС связан с нарушением антимонопольного законодательства, то автомобилистов просят общаться по горячей линии ФАС: 8(846) 200-15-37.

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