Цены на бензин в Самарской области оказались выше общероссийских

На 6 июля бензин марки АИ-92 в стране в среднем стоит 70,21 рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России подсчитали, сколько в среднем стоит бензин в разных регионах России и по стране в целом. Данные за неделю с 30 июня по 6 июля представил Росстат.

«На 6 июля бензин марки АИ-92 в стране в среднем стоит 70,21 рублей», – следует из данных ведомства.

Литр 95-го в России стоит в среднем 76,19 рублей, а дизель – 87,76 рублей.

В Самарской области цены на бензин несколько выше, чем в среднем по стране. Литр бензина АИ-92 на 6 июля в среднем стоит 76,06 рублей, АИ-95 – 80,71 рублей. А вот дизель дешевле общероссийских показателей – 86,94 рублей.

Ранее в Самарской области ввели лимиты на продажу топлива, чтобы стабилизировать ситуацию. Региональное УФАС начало проверки заправок из-за роста цен на бензин.

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