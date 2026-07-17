Выходные ожидаются пасмурные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе Самара немного выдохнула и отдыхает от сильной жары, когда жители массово атаковали все городские пляжи. На смену ей пришли пасмурность, ливни и пониженные температуры. Суббота и воскресенье сохранят этот настрой. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на выходных 18-19 июля 2026 года.

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни сохранятся дожди и сильный ветер. В ночь на субботу, 18 июля, в Самаре ожидаются сильные осадки и гроза. Температура составит +12...+17 °C. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а при грозе возможны порывы до 15-20 м/с. Днем небольшой, местами умеренный дождь сохранится. Потеплеет до +18...+23 °C.

В ночь на воскресенье, 19 июля, в областном центре снова местами возможны кратковременные дожди, но уже без гроз. Столбик термометра покажет +12...+17 °C. Днем осадки и ветра сохранятся. Но станет заметно жарче +21…+26 °C.

Сервис Gismeteo прогнозирует в Самаре менее дождливые выходные, но все равно пасмурные. По его данным, осадки могут быть только утром и ночью. В субботу, 18 июля, температура будет колебаться от +15 °C до +20 °C. В воскресенье, 19 июля, потеплеет от +18 °C до +25 °C.

По информации Яндекс. Погода, в субботу дождя не будет вообще, а в воскресенье пойдет днем и вечером. 18 июля ожидается от +15 °C до +18 °C, а 19 июля прогнозируется от +20 °C до +26 °C.

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