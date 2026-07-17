«Я учился не в гимназии, а в обычной сельской школе»: самарский стобалльник — о МГИМО, арабском и дипломатии

Спустя три года Кирилл не изменил своего мнения о едином госэкзамене. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В 2023 году «КП-Самара» писала о выпускнике из Красного Яра Кирилле Коломенцеве, который сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Тогда парень мечтал о карьере дипломата и поступал на международные отношения. Мы решили узнать, как сложилась его судьба через три года. Корреспондент «КП-Самара» связалась с Кириллом и узнала, оправдались ли ожидания, пригодился ли опыт и что изменилось в жизни.

«Я учу арабский, хотя в школе даже не мог представить»

Кирилл поступил в МГИМО, о чем мечтал. В этом году он закончил третий курс факультета международных отношений. Арабский, который он в школе даже не рассматривал стал его вторым языком.

«Когда я учился в школе, даже не мог представить, что буду учить арабский. Думал, выберу какой-то европейский язык. Но судьба распорядилась иначе. Сейчас арабский — мой основной, английский — второй», — рассказывает Кирилл.

В августе у Кирилла практика в одном из министерств. Фото: предоставлено "КП-Самара"

По его словам, знания, полученные на ЕГЭ, реально помогли в учебе. История России пригодилась на первом курсе, а русский язык нужен всегда.

«Русский язык нужен везде, на любом факультете. Когда слушаешь грамотную речь, сразу складывается положительное мнение о человеке. История мне очень пригодилась, - на первом курсе были повторы того, что я учил к ЕГЭ. Я даже сдавал экзамен по истории России, рассказывал то же самое, что учил в школе».

«Сто баллов — это приятно, но сейчас другие задачи»

Свой результат Кирилл до сих пор вспоминает тепло, но уже без прежнего куража. Отношение изменилось.

«Сразу после сдачи был кураж, было приятно. На первом курсе, когда мы знакомились, все спрашивали, кто как сдал. Я отвечал: на сто баллов. И подчеркивал, что учился не в гимназии, а в обычной сельской школе. Это удивляло ребят: они в основном из Питера и Москвы, из профильных гимназий. А я из села приехал и поступил на бюджет. Это было приятно».

Сейчас Кирилл смотрит на свой успех иначе: сто баллов уже не главное.

«У меня другие задачи, другие цели, сессия. Я бы сказал, что это правда талант и труд, но в большей степени — труд. Процентов восемьдесят — это работа. Не обязательно иметь выдающиеся способности, нужно работать. И это в любой сфере работает».

«Все зависит от меня»

За три года жизнь Кирилла изменилась кардинально. Он переехал в Москву, живет в общежитии, привыкает к самостоятельности. Этот шаг пошел ему на пользу.

«Когда отрываешься от родителей, начинаешь жить сам, вступаешь во взрослую жизнь, все меняется. Раньше я был более зажатым, стеснительным. Сейчас рад, что оторвался от родного дома и живу сам. Родители помогают финансово, но все решения, знакомства, отношения с преподавателями — только моя заслуга. В Москве у меня никого нет, кто мог бы помочь. Все зависит от меня».

Он занимается спортом, когда приезжает домой, ходит в фитнес-зал. Интересуется политикой и языками. И уже знает, что будет делать после вуза.

Впереди у Кирилла четвертый, выпускной курс. В следующем году ему предстоит защищать диплом.

«Диплом впереди, военная кафедра тоже — в следующем году заканчиваю. Так что планов много, все по расписанию. Посмотрим, что будет дальше, но пока все идет так, как я задумывал», — говорит Кирилл.

«Будущим выпускникам я советую одно — трудиться»

Кирилл недавно встречался с учениками своей школы. Завуч попросила его пообщаться с одиннадцатиклассниками, поделиться опытом.

«Школьникам кажется, что советы учителей — это с другой колокольни. А когда приходит почти такой же школьник, на пару лет старше, они слушают иначе. Это разговор на одном уровне».

Кирилл рассказал ребятам, что не нужно опускать руки даже за полгода до экзамена.

«Будущим выпускникам я советую одно — трудиться. Каждый день на счету. Лучше начать сейчас, чем потом. Никогда не поздно поставить цель и добиваться ее».

Спустя полгода он встретил тех же ребят уже после ЕГЭ. Они подошли и сказали, что его слова правда помогли.

«Система ЕГЭ работает, она удобна»

Спустя три года Кирилл не изменил своего мнения о едином госэкзамене.

«Я по-прежнему считаю, что формат ЕГЭ удобен. Он единый для всех, независимо от того, из какой ты точки России. Это открывает двери перед абитуриентами. Ты сдаешь экзамен в своем родном городе и уже по результатам подаешь документы в любой ВУЗ. Это, правда, круто».

В августе у Кирилла практика в одном из министерств. Он не афиширует, в каком, но уточняет: это будет первым серьезным шагом в профессию.

«Моя цель — стать дипломатом. Она никуда не делась. Я прикладываю все силы, чтобы ее достичь».