Мужчина в бетоне и огород в музее: радиоведущий Александр Семочкин о самых интересных местах Октябрьского района Самары

Показываем самые необычные достопримечательности Октябрьского района по мнению Александра Семочкина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Город - это не только достопримечательности, но и взгляд каждого из нас. «Комсомолка» решила посмотреть на Самару глазами тех, кого мы привыкли видеть на экранах и слышать в эфире. Александр Семочкин более 20 лет проработал на телевидении, в частности, вел популярные программы «Ваше утро» и «Ночной проспект». Сейчас он - редактор радио «Комсомольская правда» в Самаре, ведущий эфиров, тревел-блогер. Он рассказал о самых необычных достопримечательностях Октябрьского района, в котором живет.

Третьяковка: «Огород во дворе»

В Октябрьском районе Самары постепенно появляется свой собственный «музейный квартал» или, как его окрестили журналисты, - квартал трех музеев. Он так называется, потому что здесь уже находятся музей рока, филиал Третьяковской галереи и скоро откроется обновленный музей «Самара космическая» с планетарием. Все это придает новый импульс развитию района.

Важно и то, что благодаря инициативе градозащитников Фабрика-кухня, в здании которой сейчас работает Третьяковка, была сохранена, и такой значимый памятник конструктивизма обрел новую жизнь.

Многие ходят в Третьяковку смотреть картины, которые тут выставляют, но мне интересен внутренний двор. В частности, проект, который называется «Соседский огород», стартовавший летом 2024 года. Он позволяет посетителям начать ухаживать за собственными грядками. История «городского огородничества» взята со столичного Парка Горького, но идеально приземлена именно в филиале Третьяковки и вот почему: еще в 1930-х годах при Фабрике-кухни существовали личные огороды-наделы, которые снабжали заводчан всем необходимым - от овощных до плодовых культур. И появление личного огорода в музее - это своеобразный оммаж индустриальному прошлому данного места.

На территории самарской Третьяковки уже два года есть огород. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

И еще в музейном дворе есть интересный арт-объект «Фонтан» художника Андрея Сяйлева, который также появился в октябре 2024 года. Его сделали из старых ванн и кухонной утвари - кастрюль, тазиков, кружек. Получился самоомывающийся каскад, который отсылает нас к истории Фабрики-кухни, где когда-то постоянно мыли горы посуды. А еще из него можно брать воду для полива грядок. Мне кажется, это классная история про то, как старые вещи обретают новую жизнь и смысл.

«Фонтан» сделан из старых ванн и кухонной утвари. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьская набережная: «Скульптуры, о значении которых хочется размышлять»

Самая заметная достопримечательность четвертой очереди набережной - это, конечно, Ладья. Но мне интереснее другое - скульптуры из белого камня, мимо которых горожане и туристы проносятся без оглядки. Я поинтересовался и узнал, что большинство из них установили в 1996 году, во время международного фестиваля скульптуры в Самаре. После завершения мероприятия их не вывезли, и они органично вписались в ландшафт Октябрьской набережной. Почти все работы - из мрамора.

Та, у которой мы фотографировались, называется «Приют ветров и духов». Недалеко расположена скульптурная композиция «Белый танец». В ней угадываются фигуры мужчины и женщины, и смысл легко считывается. А остальные - приходится разгадывать: что это, о чем, почему именно здесь? Мне кажется, каждая такая скульптура дает возможность остановиться и придумать свою историю, увидеть свой образ. Для человека творческого - это настоящая находка.

Скульптурная композиция «Белый танец» на Октябрьской набережной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Интересно, что у гостей города, которые впервые гуляют по Октябрьской набережной, таких вопросов возникает даже больше, чем у местных. Для самарцев это давно привычная часть городского пейзажа. А для тех, кто только знакомится с Самарой, - повод задуматься, пофантазировать, почувствовать город через искусство. И это, на мой взгляд, самый интересный способ знакомства с мегаполисом.

Скульптура на 1-й Просеке: «Мужчина, входящий в бетон»

Есть в Самаре еще один арт-объект, который меня цепляет - «Мужчина, входящий в бетон» на 1-й Просеке, около Загородного парка. Молодой человек как бы проходит сквозь бетонную стену. Он появился несколько лет назад. Когда я увидел его впервые, у меня возникло много вопросов к друзьям с 1-й Просеки: зачем, почему, что это значит? Вспомнил, что подобная скульптура есть в Париже - она посвящена герою рассказа «Человек, проходящий сквозь стену». А наш, самарский вариант, до сих пор остается без ответов.

На 1-й Просеке несколько лет назад появилась необычная скульптура: «Мужчина, входящий в бетон». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители гадают, что это такое: то ли дань уважения ретро-играм, в которых герои застревали в стенах и других текстурах, то ли автопортет владельца дома, а может просто экстерьерный объект архитектора дома без особого смысла. Но в этой неоднозначности и есть его прелесть - каждый придумывает свою историю. Мне кажется, это как раз тот случай, когда архитектура заставляет тебя остановиться, задуматься и, главное, задать себе вопрос: а что я вижу в этом?

Озеро Леснуха

Есть еще одно место, которое я люблю, - озеро Леснуха на 5-й Просеке. Это мое место силы, особенно в осеннее время, когда Загородный парк штурмуют толпы туристов и жителей Самары. Как и когда оно появилось - мне неизвестно, но местные жители явно им дорожат. Хотя еще несколько лет назад Леснуха была в плачевном состоянии - берега постепенно превращались в свалку из-за строек по соседству.

Озеро Леснуха находится в районе 5-й Просеки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2018 году активисты вышли на субботник и очистили акваторию, а затем огородили ее забором, чтобы спасти от мусора. Потом подключились власти и бизнес: берег укрепили, вокруг уложили плитку, облагородили дорожки, поставили лавки, сделали детскую площадку и освещение. Тут есть топа для терренкура, а по пути, тебе постоянно встречаются белки, утки или редкие птицы. Сейчас это зеленый уголок, где можно отдохнуть от суеты, посидеть на скамейке, покормить уток. Хорошо бы, чтобы гости и местные помнили, что мусорить в таких местах категорически запрещено. Для меня это место - как маленький отдых, когда нет времени выезжать загород.

Спиридоновский пруд: «Зона санаториев в центре города»

Спиридоновский пруд — это хорошо известная еще с советских времен городская зона санаториев и профилакториев. Для меня, как некоренного самарца, было удивительно, что в почти географическом центре города есть такая большая зеленая территория.

К сожалению, сейчас многие санатории переданы в частные руки, там появились медицинские и офисные центры — в изначальном виде эту зону сохранить не удалось. Но есть и свои плюсы: территория, прирастая многоэтажками, развивается, появляются новые места притяжения для жителей.

Что касается самого Спиридоновского пруда — до 2009 года он вместе с прилегающими землями был в запустении. В 2009-м этот участок передали Самарской епархии, рядом начали возводить храм в честь Спиридона Тримифунтского. Благодаря пожертвованиям и помощи бизнесменов, которые поддерживают приход, пространство вокруг облагородили: сделали прогулочную зону, поставили скамейки. закрытую купальню, запустили уток, открыли небольшой зоопарк.

Спиридоновкий пруд - место отдыха в центре города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для меня это место знаковое. Я переехал в Самару из Новокуйбышевска в 2000 году и начал работать на телевидении. Редакция телеканала «СКАТ» располагалась здесь же, в одном из санаториев. Это было мое первое осознанное место работы в СМИ. Мы часто гуляли там, выходили в обед.

Помню, мой уже следующий работодатель, желая вернуть меня на землю, говорил: «Тут тебе не санаторий!». Но это действительно была работа, которую все ценили как раз за близость к природе, отдыху, Волге и общему «санаторно-курортному» настроению на ней. И сейчас, спустя годы, история как будто замкнулась. Я живу и работаю в Октябрьском районе, рядом с местом, где когда-то начиналась моя профессиональная деятельность.

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