Ситуация с бензином в Самарском области находится на ежедневном контроле властей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином на АЗС в Самарской области стабилизируется. Однако в регионе все-таки планируют ввести новые превентивные меры. Информация об этом прозвучала на оперативном совещании облправительства. Рассказываем все, что известно про ситуацию с топливом в Самаре и Самарской области на 21 июля 2026 года.

Ситуация с бензином в Самаре и Самарской области на 21 июля 2026: есть ли топливо на АЗС

Ситуация с бензином в Самаре и Самарской области находится на ежедневном контроле оперативного штаба. Он отслеживает и отпуск топлива, и ценообразование.

«Сегодня был проведен федеральный оперативный штаб под руководством Александра Новака. До нас довели последние меры, которые принимает правительство РФ. Ситуация с топливом остается непростой, но имеет тенденцию к стабилизации. Мы видим это и по нашим заправочным комплексам», - сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По информации Минпромторга региона на 21 июля, массового дефицита топлива в Самаре и Самарской области нет. Однако на некоторых АЗС могут наблюдаться кратковременные перебои. Это связано с повышенным спросом на топливо и логистическими сложностями с его доставкой.

Председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов на оперативном совещании доложил, что динамика реализации топлива на АЗС региона отслеживается в ежедневном режиме. Речь идет о бензине АИ-92 и АИ-95, а также дизельном топливе.

«Большинство заправочных станций компаний-производителей топлива работают стабильно. В понедельник мы провели штаб, на котором подтвердили информацию об увеличении объемов поставок топлива и количества точек его реализации», - сказал Виталий Шабалатов.

Цены на бензин в Самаре и Самарской области на 21 июля 2026

В Минпромторге сообщают, что организации-производители топлива сохраняют цены почти на прежнем уровне. Что касается независимых АЗС, то они принимают решение о повышении стоимости бензина с учетом закупочных цен на нефтепродукты.

«Ценовая политика, к сожалению, подрастает. Сегодня цена основного вида топлива составляет от 120 до 140 рублей. В целом мы понимаем, почему формируется такая ценовая политика. Потому что происходит покупка у других трейдеров, которые имеют иное ценообразование. На сегодняшний день каких-то явных нарушений антимонопольного законодательства нет», - отметил Виталий Шабалатов.

Ценообразование на рынке нефтепродуктов находится на контроле ФАС. Если на АЗС наблюдается необоснованный рост цен на топливо, ведомство принимает меры. Свои обращения по поводу стоимости бензина самарцы могут направить на горячую линию регуправления ФАС по номеру 8 (846) 200-15-37.

Лимиты на бензин в Самаре и Самарской области на 21 июля 2026: когда снимут ограничения

В конце июня в Самарской области ввели двухнедельные ограничения на отпуск топлива. 10 июля их сняли, но с 13-го числа продлили. Лимиты действуют на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Для легкового автомобиля — не более 40 литров бензина и не более 100 литров дизеля, а для грузового — не более 300 литров. Продажа топлива в различные тары запрещена. Как долго продлятся ограничения и когда их снимут, пока неизвестно.

Новые меры для стабилизации ситуации с топливом в Самаре и Самарской области

Для стабилизации ситуации с топливом в Самарской области могут ввести дополнительные меры. В частности, речь идет об ограничении колебаний цен на АЗС независимых компаний и снижении спекулятивного спроса. Губернатор поручил оперативному штабу совместно с прокуратурой изучить опыт других регионов, где превентивные меры уже ввели, и представить ему свои предложения до пятницы, 24 июля.

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