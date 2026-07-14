Меры носят временный характер. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не успели в Самарской области снять лимиты на продажу топлива, как их тут же продлили. В регионе продолжают действовать ограничения. Решение принял штаб под председательством губернатора Вячеслава Федорищева для бесперебойного снабжения бензином и дизелем населения и оперативных служб. По словам властей, топливо есть, но возможны перебои в его наличии. Рассказываем все, что известно об ограничениях на бензин в Самаре и Самарской области на 14 июля 2026 года.

Ограничения на бензин в Самаре и Самарской области на 14 июля 2026: какие лимиты на АЗС, сколько продают, сколько будут действовать

С 13 июля 2026 года продлены ограничения на бензин в Самаре и Самарской области. Лимиты действуют на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Власти установили предельный объем отпуска топлива в одни руки на АЗС.

Так, бензином можно заправить не более 40 литров, в дизелем – не более 100 литров для легкового автомобиля и не более 300 литров для грузового. Также полностью запрещена продажа топлива в потребительскую тару и другие емкости. Отпуск идет исключительно в баки транспортных средств. Это сделали для пресечения спекулятивных схем и обеспечения безопасности.

О длительности ограничений ничего не сообщается. Изначально лимиты ввели 24 июня на две недели. 10 июля Минпромторг Самарской области предупредил, что на региональном уровне они сняты, но могут вводиться компаниями на отдельных АЗС. Однако следом власти уже заявили о продлении ограничений.

Есть ли бензин в Самаре и Самарской области на 14 июля 2026: наличие топлива на АЗС, где заправляться, цены

Бензин в Самаре и Самарской области по информации на 14 июля 2026 есть. Врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков сообщил, что топливо в наличии, но возможны временные перебои:

«Подвозы осуществляются регулярно. Крупные АЗС и ключевые сети автозаправочных станций работают в штатном режиме. Их резервуары ежедневно обеспечиваются необходимыми запасами топлива для удовлетворения спроса населения в рамках установленных лимитов».

На особом контроле правительства Самарской области находятся потребности сельхозтоваропроизводителей. Отмечается, что сейчас они обеспечены топливом в полном объеме.

Что касается цен на бензин, то в регионе ведется адресная работа с отдельными операторами рынка, допускающими нарушения в виде необоснованного роста розничной стоимости топлива. Контролирующие органы пресекают попытки искусственного завышения цен и создания искусственного дефицита.

Почему продлили ограничения на бензин в Самаре и Самарской области на 14 июля 2026: причины, что говорят власти

По данным на 14 июля 2026 ограничения на бензин в Самаре и Самарской области продлили для нормализации ситуации на топливном рынке. Министерство промышленности и торговли Самарской области ведет постоянный мониторинг и принимает меры для ее стабилизации.

«Основными факторами, повлиявшими на рынок, стали внешние вызовы, в том числе атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры нефтепереработки. Это временно повлияло на логистику и объемы поставок», – объяснил Денис Гурков.

Кроме того, на рынке наблюдается искусственный ажиотаж, усиление потребительской тревожности и, в отдельных случаях, попытки недобросовестных участников рынка заработать на дефиците. По словам врио министра, сказывается и сезонный фактор: традиционный рост спроса на топливо летом в связи с отпусками, активными сельскохозяйственными работами и увеличением объема автотуризма.

«Меры носят временный и превентивный характер. Они направлены исключительно на защиту интересов рядовых автовладельцев, обеспечение справедливого распределения доступных ресурсов», – отметил Гурков.

Правительство Самарской области продолжает держать ситуацию под контролем.

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