«Спортивный азарт и стальные нервы»: как сотрудники Новокуйбышевского НПЗ готовятся представить регион на всероссийском конкурсе профмастерства

Дмитрий и Юлия будут отстаивать честь региона на всероссийских корпоративных соревнованиях компании «Роснефть» в октябре Фото: Александра НИКОЛЬСКАЯ.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод отмечает в этом году свой юбилей – ему исполняется 75 лет. НПЗ - это не только крупное градообразующее предприятие. Это, в первую очередь, люди, их судьбы и истории.

К юбилею завода «Комсомолка» запустила специальный проект «Энергия сердец», в котором мы расскажем о выдающихся сотрудниках НК НПЗ. Герои сегодняшнего материала – машинист насосных установок Юлия Морозова и машинист компрессорной установки Дмитрий Харитонов. Сотрудники предприятия приняли участие в заводском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проводится вот уже более 60 лет, и заняли первые места. Теперь новокуйбышевцы будут отстаивать честь региона на всероссийских корпоративных соревнованиях компании «Роснефть», которые пройдут в Ангарске Иркутской области в октябре.

Твердая рука и ясный ум

Машинист компрессорной установки Дмитрий Харитонов работает на Новокуйбышевском НПЗ 13 лет. После армии, где он служил командиром отделения мотористов, отучился в Самарском политехе и пришел на завод. С похожим оборудованием Дмитрий работал еще на службе, поэтому на предприятии освоился быстро.

«Во многом помог и наставник: объяснил, показал, как выполнять работу без ошибок, – вспоминает Дмитрий. - Сыграл огромную роль: помог освоиться, изучить оборудование».

Работа оператора компрессорной установки, которую на заводе называют «сердцем и легкими», требует от человека особых качеств: хладнокровия, концентрации и ответственности.

«Должны быть твердая рука и ясный ум, – говорит Дмитрий. - Нельзя расслабляться».

В заводском конкурсе «Лучший по профессии» Дмитрий участвовал в третий раз. Восемь лет назад уже побеждал на всероссийском уровне. Как признается сотрудник предприятия, участвовать вновь решил из-за спортивного интереса.

По словам Дмитрия, из года в год конкурс становится сложнее. Самой трудной была практическая часть: учебный полигон оснастили новой компрессорной установкой, к которой нужно было приноровиться. Дмитрий справился.

«Очень помогла поддержка коллег и руководства, – объясняет Дмитрий. - Понимаешь, что за тобой стоит весь коллектив и их нельзя подвести».

Две победы за два года

Машинист насосных установок цеха водоотведения Юлия Морозова работает на заводе всего два года, но уже дважды завоевывала первое место на заводском конкурсе «Лучший по профессии».

«Для трудоустройства выбрала Новокуйбышевский НПЗ, потому что это градообразующее предприятие нашего города, - говорит Юлия. - Оно дает стабильность, гарантированную зарплату. Посоветовали цех ВИВ, где я сейчас работаю».

По словам Юлии, в первые рабочие дни было легкое волнение. Но помог хороший наставник, который всему обучил. Через год работы Юля уже выполняла свои задачи безукоризненно и отправилась на заводской конкурс профмастерства, где оба раза одержала победу.

К теоретической части конкурса машинист готовилась на рабочем месте. Практические задания отрабатывала в учебном центре под присмотром наставника.

«Самое сложное - справиться с волнением, - говорит Юлия. – Хотя все задания были мне знакомы: подготовка и пуск насоса, переход на резервный насос. Нормативы сдавали на время, нужно было все рассказать и показать, и что важно, соблюсти правила безопасности».

На пути в Ангарск

В октябре Юлия и Дмитрий отправятся на всероссийский корпоративный конкурс компании «Роснефть» в Ангарск Иркутской области. Соревнования продлятся шесть дней. В них примут участие сильнейшие сотрудники со всей страны. Юлия и Дмитрий уже начали подготовку к соревнованиям.

«Мы выходим в финал, и это огромная ответственность за весь завод, - говорит Дмитрий. - Нужно отстаивать честь предприятия среди сильнейших. Я уже участвовал в финале дважды. Да, это тяжело, но мне нравится атмосфера здоровой борьбы и спортивный азарт».

В преддверии 75-летнего юбилея Новокуйбышевского НПЗ сотрудники желают родному предприятию процветания.

«За 13 лет на заводе коллектив стал для меня родным, - говорит Дмитрий Харитонов. - Завод дал жизнь нашему городу, и это для всех нас очень важно. Хочу пожелать предприятию стабильности, процветания и движения только вперед. А коллегам и молодым специалистам: не бойтесь трудностей, обязательно участвуйте в конкурсах и верьте в свои силы».

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