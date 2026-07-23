Встреча с болельщиками, новая форма и изменения в составе: последние новости «Крыльев Советов» на 23 июля 2026 года

Дома «Крылья Советов» будут играть в синей форме, а на выезде в белой Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется для самарских «Крыльев Советов» 25 июля выездным матчем с московским «Динамо». На днях зелено-бело-синие отправятся в столицу. В преддверии чемпионата «Крылья Советов» встретились с болельщиками, а также представили новые комплекты формы. Рассказываем последние новости самарского клуба на 23 июля 2026 года

Последние контрольные матчи

18 июля «Крылья Советов» провели последние товарищеские матчи в рамках подготовки к чемпионату. Самарцы провели сразу два матча подряд. Сначала «КС» уступили в дерби тольяттинскому «Акрону» - 1:2. После этого волжане сыграли с медиакомандой «Матч ТВ». Игра состояла из двух таймов по 30 минут. «Крылья» одержали разгромную победу 6:0. У самарцев в стартовом составе вышли медиафутболисты из «Амкала» - Василий Маврин и Артем Кузин. Кроме этого, на последние 10 минут в поле вышел голкипер Никита Кокарев, который забил пятый мяч в игре.

В матче с «Матч ТВ» за «КС» сыграли медиафутболисты Василий Маврин (на фото) и Артем Кузин Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Продлили соглашение с «Солидарностью»

20 июля «Крылья Советов» объявили о продлении спонсорского соглашения с банком «Солидарность». Новое соглашение будет действовать до конца нового сезона.

«Привлечение коммерческих доходов - одна из ключевых наших задач. Банк «Солидарность» - многолетний и надежный партнер «Крыльев Советов», с которым ранее был реализован ряд проектов. Мы договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества, которое формирует условия для дальнейшего движения «Крыльев» вперед. Благодарен руководству банка за поддержку и участие в жизнедеятельности нашего клуба», - прокомментировал генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.

«Крылья Советов» объявили о продлении спонсорского соглашения с банком «Солидарность» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Изменения в составе

Трансферное окно в РПЛ будет открыто до 11 сентября. До этого времени команды могут подписывать новичков, а также продавать своих игроков. Изменения происходят и в «Крыльях Советов».

18 июля «КС» объявили, что полузащитник Дмитрий Иванисеня арендован ивановским «Текстильщиком». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2026/27. Вторую часть прошлого сезона Иванисеня провел в аренде в «Урале».

19 июля самарский клуб покинул Гонсало Рекена.

«Арендное соглашение с Гонсало Рекеной действовало до конца 2026 года. Нам удалось договориться о досрочном прекращении аренды футболиста и расторжении контракта с ним на выгодных для нашего клуба условиях, без выплаты компенсаций. Благодарим клуб «Институто» и сторону футболиста за конструктивные переговоры», - прокомментировал Джабраилов.

Гонсало Рекена покинул «Крылья Советов» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Защитник был арендован зимой 2026 года. За это время Рекена провел за «Крылья» три матча во всех турнирах.

Встреча с болельщиками

22 июля на клубной базе «Крыльев Советов» прошла встреча команды с болельщиками. Фанаты «Крыльев» пришли на конец вечерней тренировки. Футболисты с большим удовольствием пообщались и пофотографировались с пришедшими. Болельщики же зарядили игроков позитивом на предстоящий матч с московским «Динамо».

Футболисты с большим удовольствием пообщались и пофотографировались с фанатами Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Новая форма

23 июля «Крылья Советов» представили два комплекта игровой формы на сезон 2026/27. Домашняя форма будет синей.

«Домашний комплект вдохновлен космосом: центральный рисунок напоминает космический корабль в момент запуска и переплетается с переходом оттенков синего как главного цвета бесконечности Вселенной. Потому что «Крылья» - это космос», - говорится в сообщении пресс-службы.

В гостях же самарцы будут играть в белой форме.

«Выездной комплект вдохновлен образом скафандра космонавта. Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность», - поясняют в пресс-службе.