Встреча с болельщиками, новая форма и изменения в составе: последние новости «Крыльев Советов» на 23 июля 2026 года

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".
Новый сезон Российской премьер-лиги начнется для самарских «Крыльев Советов» 25 июля выездным матчем с московским «Динамо». На днях зелено-бело-синие отправятся в столицу. В преддверии чемпионата «Крылья Советов» встретились с болельщиками, а также представили новые комплекты формы. Рассказываем последние новости самарского клуба на 23 июля 2026 года
18 июля «Крылья Советов» провели последние товарищеские матчи в рамках подготовки к чемпионату. Самарцы провели сразу два матча подряд. Сначала «КС» уступили в дерби тольяттинскому «Акрону» - 1:2. После этого волжане сыграли с медиакомандой «Матч ТВ». Игра состояла из двух таймов по 30 минут. «Крылья» одержали разгромную победу 6:0. У самарцев в стартовом составе вышли медиафутболисты из «Амкала» - Василий Маврин и Артем Кузин. Кроме этого, на последние 10 минут в поле вышел голкипер Никита Кокарев, который забил пятый мяч в игре.
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".
20 июля «Крылья Советов» объявили о продлении спонсорского соглашения с банком «Солидарность». Новое соглашение будет действовать до конца нового сезона.
«Привлечение коммерческих доходов - одна из ключевых наших задач. Банк «Солидарность» - многолетний и надежный партнер «Крыльев Советов», с которым ранее был реализован ряд проектов. Мы договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества, которое формирует условия для дальнейшего движения «Крыльев» вперед. Благодарен руководству банка за поддержку и участие в жизнедеятельности нашего клуба», - прокомментировал генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".
Трансферное окно в РПЛ будет открыто до 11 сентября. До этого времени команды могут подписывать новичков, а также продавать своих игроков. Изменения происходят и в «Крыльях Советов».
18 июля «КС» объявили, что полузащитник Дмитрий Иванисеня арендован ивановским «Текстильщиком». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2026/27. Вторую часть прошлого сезона Иванисеня провел в аренде в «Урале».
19 июля самарский клуб покинул Гонсало Рекена.
«Арендное соглашение с Гонсало Рекеной действовало до конца 2026 года. Нам удалось договориться о досрочном прекращении аренды футболиста и расторжении контракта с ним на выгодных для нашего клуба условиях, без выплаты компенсаций. Благодарим клуб «Институто» и сторону футболиста за конструктивные переговоры», - прокомментировал Джабраилов.
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".
Защитник был арендован зимой 2026 года. За это время Рекена провел за «Крылья» три матча во всех турнирах.
22 июля на клубной базе «Крыльев Советов» прошла встреча команды с болельщиками. Фанаты «Крыльев» пришли на конец вечерней тренировки. Футболисты с большим удовольствием пообщались и пофотографировались с пришедшими. Болельщики же зарядили игроков позитивом на предстоящий матч с московским «Динамо».
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".
23 июля «Крылья Советов» представили два комплекта игровой формы на сезон 2026/27. Домашняя форма будет синей.
«Домашний комплект вдохновлен космосом: центральный рисунок напоминает космический корабль в момент запуска и переплетается с переходом оттенков синего как главного цвета бесконечности Вселенной. Потому что «Крылья» - это космос», - говорится в сообщении пресс-службы.
В гостях же самарцы будут играть в белой форме.
«Выездной комплект вдохновлен образом скафандра космонавта. Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность», - поясняют в пресс-службе.