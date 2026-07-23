Действие сериала происходит в Сибири. Фото: минэкономразвития Самарской области

Самарская область снова стала площадкой для федеральных съемок. В Тольятти проходят съемки драмеди «Нефть». Рассказываем, о чем этот сериал, и почему все чаще большое кино снимают именно в нашем регионе.

Что такое драмеди?

«Нефть» – это драматический сериал с элементами комедии. Действие происходит в Сибири, а главным героем является местный водопроводчик Семен Плахов, тихий и спокойный человек, от которого хочет уйти жена. После землетрясения судьба преподносит ему подарок: прямо на своем участке мужчина находит колодец с нефтью.

Главный герой сериала после землетрясения нашел у себя на участке нефть. Фото: минэкономразвития Самарской области

Главный герой сериала находится перед выбором – продать участок или самому научиться добывать, перерабатывать и продавать нефть. Семен выбирает второй путь: он хочет доказать жене, что чего-то стоит. Главному герою помогает экстравагантный и одаренный Ульян. Вместе они не просто подпольно добывают нефть, а пытаются строить честный бизнес – насколько это возможно при таких условиях.

Герои сериала пытаются строить честный бизнес – насколько это возможно при таких условиях. Фото: минэкономразвития Самарской области

Судя по описанию от авторов сериала, нас ждет немало драматических моментов, когда сердце будет сжиматься от переживания за героев. В то же время, найдется и над чем посмеяться, - совсем как в жизни.

Почему снимают в Самарской области?

Федеральные съемочные группы все чаще выбирают Самарскую область для работы. В Тольятти снимали сериал «Чужой огород» с Павлом Прилучным, теперь вот – драмеди «Нефть».

Поддержку в съемках оказывают правительство региона, минэкономразвития и Центр кинопроизводства Самарской области.

Помощь в организации съемок оказали местные власти и региональный Центр кинопроизводства. Фото: минэкономразвития Самарской области

«Мы помогали съемочной группе согласовать проведение съемок в городе, согласовать съемки с применением дрона. Также помогали найти автомобили для съемок определенных сцен и привлечь определенных технических специалистов на площадку», – рассказал руководитель регионального Центра кинопроизводства Марк Буров.

Чтобы съемочной команде было комфортно, прямо на площадке организовали мобильное кафе в фургоне – все это тоже взяли на себя местные специалисты.

Казалось бы, где – Сибирь, а где – Тольятти? Но выбор в пользу Автограда был сделан не случайно. Хотя действие сериала «Нефть» проходит в одном из самых суровых краев нашей страны, режиссер Алексей Шабаров хотел, чтобы город из сериала имел не совсем северные черты.

«У Тольятти есть свой, особенный шарм. С одной стороны, здесь гуляют ветра между зданиями, пустошами, лесами. С другой стороны – все это имеет позитивное, оптимистичное очарование. Город сочетает в себе индустриальный ландшафт и выразительные природные черты: здесь есть горы, большая вода – даже свое море», – объяснил Алексей Шабаров.

По словам режиссера, Тольятти, да и в целом Самарская область подходят для разноплановых съемок в разные сезоны. Так что можно надеяться, эти съемки – далеко не последние, особенно учитывая поддержку, которую получают съемочные группы у нас.

Федеральные съемочные группы все чаще выбирают Самарскую область для работы. Фото: минэкономразвития Самарской области

Кстати, и оператор-постановщик «Нефти» Константин Руденко – наш, самарский. Он родом из Тольятти, а участие в съемках в родном городе назвал иронией судьбы.

«Когда режиссер дал мне почитать сценарий, я с первых страниц понял, что это про мой родной город. Сразу представил район Жигулевское море – здесь все подходит под ту историю, которую мы снимаем», – поделился он.

Кто сыграл в сериале?

В сериале играет целая плеяда звезд - Антон Васильев, Александр Горбатов, Елена Николаева, Иван Добронравов, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Роза Хайруллина и многие другие. Роль жены главной героини исполнила Елена Николаева. По ее словам, история должна стать близка зрителю.

«Как минимум, найти у себя на участке нефть – это очень необычно», – подметила актриса театра и кино.

Ждем премьеру, чтобы увидеть наш регион в необычном свете! Фото: минэкономразвития Самарской области

Креативный продюсер сериала Элина Столерова призналась – группа просто влюбилась в красоты нашего региона:

«Самарская область – просто загляденье. Здесь невероятный простор, замечательные люди».

Драмеди «Нефть» создают компании 1-2-3 Production, M5 Production, а также онлайн-кинотеатры Premier и Start. Ждем премьеру, чтобы увидеть наш регион в необычном свете!

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