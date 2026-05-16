Библиотека, деревня и спортзал: где тольяттинцы встречают Павла Прилучного и как проходят съемки сериала «Чужой Огород»

Павел Прилучный находится в Тольятти на съемках сериала. Фото: max.ru/sukhikh_ilya

Съемки сериала «Чужой Огород» в Тольятти продолжаются. Павел Прилучный, который играет главную роль, легендарного милиционера Дмитрия Огородникова, уже стал для города почти родным. Жители встречают его в самых неожиданных местах: в библиотеке, в спортзале, на улице, когда идут за хлебом. А сам актер тем временем помогает бойцам СВО и находит время для семьи. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Звезды в библиотеке и тренировки по расписанию

Съемочная группа колесит по Тольятти и окрестностям. На днях Павел Прилучный вместе с актерами Андреем Амшинским и Марией Карповой заглянул в Верхнесанчелеевскую библиотеку.

Съемочная команда добралась и до глубинки. Фото: ВКонтакте/Верхнесанчелеевская библиотека

«Сегодня нашу библиотеку посетили звездные гости, известные актеры театра и кино: Павел Прилучный, Андрей Амшинский и Мария Карпова. В теплой и дружеской атмосфере они делились тонкостями актерской профессии с нашими читателями», — пишут на странице библиотеки.

Но не только в библиотеке можно встретить звезду. Павла заметили и в спортзале.

«Съемки съемками, а тренировки по расписанию. Шанс встретить Павла Прилучного на тренировке мал, но не равен нулю», — смеются интернет-пользователи.

Поход за хлебом и кино в деревне

Главный герой Тольятти этих недель, безусловно, Павел Прилучный. Горожане делятся историями встреч, которые случаются совершенно случайно.

«Вот такая неожиданная встреча с Павлом Прилучным. Полезно иногда из дома выходить. Были на съемках одной из серий, но сфотографироваться не удалось. А сегодня раз и встретились! У нас в городе снимают кино, он в главной роли», — пишет местная жительница.

По ее словам, она просто вышла в магазин за хлебом. А вернулась с фото со звездой.

Тольяттинцы уже шутят: кажется, почти весь город успел сфотографироваться с Прилучным. Кто-то встречает его на улице, кто-то специально ищет возможность, а к кому-то актер приезжает сам.

Актер не отказывает фанатам в фото, Павла встречают в самых неожиданных местах. Фото: соцсети

Особенно трогательная история пришла из Верхнесанчелеева, деревни, где обычно главные новости — кто раньше посадил картошку.

«Встретить Павла Прилучного в деревне за 1100 км от Москвы? Шанс минимальный. Но никогда не равен нулю. Я живу в обычной деревне Самарской области. Тут обычно максимум новостей — кто посадил картошку раньше соседей. А сегодня… у нас снимают кино про 90-е. Настоящие съемочные машины. Люди в одежде той эпохи. Реквизит, как будто время откатилось назад. И среди всего этого — Прилучный», — делится впечатлениями местная жительница.

«Живешь свою обычную жизнь. Меняешься. Растешь. И однажды кино просто приезжает к тебе. Иногда самые невероятные события происходят не в Москве, а там, где ты вообще их не ждешь».

Встреча с мэром и генераторы для бойцов

14 мая глава Тольятти Илья Сухих встретился с Павлом Прилучным и продюсером сериала Алей Сомкиной. Разговор шел не только о кино. Актер решил поддержать тольяттинских военных.

«Павел Прилучный и Аля Сомкина передали три генератора для бойцов нашей 3-й бригады. Груз уже завтра уедет на передовую. Бойцы подчеркивают, что подобная техника крайне нужна: для бесперебойной подачи электроэнергии, подзарядки ударных дронов и квадрокоптеров», — написал Илья Сухих в соцсетях.

Мэр поблагодарил гостей города за неравнодушие и поддержку.

Жители Тольятти наблюдают за съемками сериала, толпы людей на съемочной площадке за кадром. Фото: vk.ru/publictltgorod

В разговоре с главой Тольятти Прилучный признался, что его удивил масштаб Автозаводского района, широкие проспекты и квартальная разбивка. А еще искренность местных жителей.

«В Тольятти живут искренние, доброжелательные люди, которые с живым интересом наблюдают за процессом съемок», — отметил актер.

Ранее Прилучный уже поблагодарил тольяттинцев за радушие.

«Хочу поблагодарить жителей Тольятти за теплый прием, мне безумно приятно. Если бы была такая возможность, уделил бы внимание каждому из вас, но, к сожалению, съемочный график очень плотный. Спасибо за вашу поддержку, это очень важно и ценно для меня», — написал актер в соцсетях.

Съемки семье не помеха

Несмотря на плотный график, Павел не забывает о семье. Он публикует сторис, где отдыхает с супругой Зепюр Брутян и сыном Микаэлем. Судя по всему, они неразлучны даже в разгар съемок.

12 мая пара отметила четвертую годовщину свадьбы. 30-летняя Зепюр трогательно поздравила мужа в своем телеграм-канале.

В самый разгар съемок Павел успевает уделять время своей семье. Свободное время он проводит с женой и сыном. Фото: личная страница Павла в социальных сетях

«Люблю тебя! Четыре года — как будто вчера было», — написала актриса.

Поклонников пары это признание растрогало. Напомним, Прилучный и Брутян поженились в 2022 году, а через год у них родился сын.

Город-декорация, перекрытия и легендарный майор

Из-за съемок сериала «Чужой Огород» Тольятти на время превратился в большую декорацию 90-х: на улицах атмосферные ларьки, бумажные объявления, люди в винтажной одежде. Съемочная группа работает в разных локациях, от Комсомольского района до Медгородка.

Из-за съемок в городе вводятся ограничения движения. Администрация опубликовала график перекрытий на период с 9 мая по 6 июня. Под запрет попадают десятки улиц, а также въезды к Итальянскому пляжу и ТЦ «Океан».

Местные жители тоже не остаются в стороне. Кто-то наблюдает за съемками с балкона, кто-то пробирается в фудтрак попить кофе, а тольяттинец Алексей Клоков и вовсе снялся в роли прохожего в эпизоде, иллюстрирующем события 1996 года.

Сериал посвящен реальной истории майора Дмитрия Огородникова, начальника отделения по расследованию заказных убийств УВД Тольятти. Двухметровый рост, стальные кулаки, принципиальность. Он раскрыл банду киллеров татарской группировки, разоблачил авторитета Сиротенко с 5 миллионами долларов и вывел на чистую воду «слоновских» — рязанских киллеров, работавших на Диму Большого. Бандиты получили рекордные 214 лет тюрьмы на 22 человека.

22 мая 2000 года Огородникова расстреляли из автоматов у поворота на Южное шоссе. В него попало почти 30 пуль. Похоронили легендарного оперативника на Баныкинском кладбище, на Аллее героев.

Съемочная группа будет работать в Тольятти до середины июня. Редакция «КП-Самара» продолжает следить за съемками.

